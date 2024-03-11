https://ukraina.ru/20240311/1053763160.html

Майдан или Русская весна? Извечный спор славян между собой о том, кто первый начал

Майдан или Русская весна? Извечный спор славян между собой о том, кто первый начал - 11.03.2024 Украина.ру

Майдан или Русская весна? Извечный спор славян между собой о том, кто первый начал

Спор о том, кто виноват в бедах Украины — Майдан или Русская весна, — еще не окончен. Он идет в чатах с многочисленными украинскими то ли ботами, то ли реальными людьми. Он идет в риторике политиков и лидеров общественного мнения. Фактически он идет сейчас на фронте

2024-03-11T07:24

2024-03-11T07:24

2024-03-11T09:06

украина

майдан

русская весна

крым

евроинтеграция

коррупция

зарплата

украинские националисты

национализм

безвизовый режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101568/61/1015686164_0:230:3080:1962_1920x0_80_0_0_5a03bfea8156d29ad39a2a1823c5e48e.jpg

В марте 2024 года исполняется 10 лет с событий Крымской весны. Тогда прошел референдум, на котором жители Крыма проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. С Крымской весны начались территориальные и человеческие потери Украины. Но вопрос о том, что стало первопричиной — вмешательство России в украинские процессы или народное волеизъявление крымчан, не пожелавших жить в изменившейся после Майдана стране и не признавшего новые власти — является ключевым для понимания произошедшего. Он стал краеугольным камнем пропаганды и официальной риторики обеих стран.На Украине публичный спор о том, кто начал первым, сегодня возможен только с полным согласием с официальной позицией государства без риска сесть в тюрьму или пропасть без вести. Для этого теперь есть статья УК "Оправдание российской агрессии", которая очень широко трактуется. Критика Майдана и его последствий — это как раз тот случай. Но мнение там немонолитно.Для россиян, в основном, очевидно, кто виноват в бедах Украины, но на Украине спор о том, кто первый начал — сторонники Майдана или Крымской весны — актуален до сих пор. Одни говорят "домайданились", другие — винят во всем тех, кто поднял в ответ русские флаги.Важным моментом для понимания того, "кто первый начал", является отношение к самому острому политическому кризису в истории независимой Украины — Майдану.Революция или госпереворот?22 февраля 2014 года, на Украине в результате Майдана произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота.По данным ВЦИОМ, в феврале 2014 три четверти россиян (74%) пристально следили за событиями на Украине и большинство респондентов характеризовало происходящее как анархию, беззаконие (29%), госпереворот (25%) или начало гражданской войны (27%).Иноагент "Левада-Центр" получил в конце января 2014 года похожие результаты. По их данным, 84% россиян были уверены, что Евромайдан — это попытка насильственного государственного переворота и лишь 4% респондентов приравнивали его к мирной акции протеста.Два года спустя, в 2016-м, когда с одной стороны уже можно было оценить последствия, а с другой Россией был взят курс на выполнение Минских соглашений и признание новой власти на Украине, оценки несколько изменились, но остались негативными. По данным ВЦИОМ Майдан воспринимался в первую очередь как анархия и бандитизм (34% – с 29% в 2014 году). Государственным переворотом его называли реже (с 25% в 2014-м до 18% в 2016-м), а также сократилась доля тех, кто характеризовал Майдан как гражданскую войну (с 27% до 12%). Однако доля тех, кто оценивал его в целом негативно, даже увеличилась до 81% с 73%.Нужно отметить, что в российском медиаполе, несмотря на официальную позицию, сохранялись и сохраняются до сих пор разные оценки украинских событий 2014 года. Если у большинства россиян термин "госпереворот" для описания февральских событий десятилетней давности сомнений не вызывает, то гражданам Украины принять такой взгляд на вопрос сложнее.На Украине общество оказалось под большим давлением. Официальная позиция не только навязывалась, но и жестко зачищались альтернативные взгляды — политзаключенные на Украине появились сразу после событий 2014 года, а те антимайдановцы, кому на тот момент совсем нечего было предъявить, в лучшем случае проходили профилактические беседы в СБУ, в худшем — подвергались запугиваниям и избиениям.Был учрежден государственный праздник "Революции достоинства", участники Майдана провозглашены героями и сакрализированы, в школах и вузах изучалась однобокая версия произошедшего, в СМИ оценка однозначно позитивная, суды по фигурантам АнтиМайдана тянулись десяток лет, а расследование о расстрелах заведено в тупик. Все социально-экономические проблемы страны в риторике власти и официальных СМИ связываются исключительно с "российской агрессией", то есть с началом конфликта на Юго-Востоке Украины. Сама же эскалация на Востоке Украины в 2014 году и уход Крыма и Донбасса объясняются не как результат политического кризиса и последствие Майдана, а как "российская агрессия", вызванная "имперскими амбициями".Тем не менее, по данным опроса центра Разумкова 2020 года, только 45,5% граждан Украины оценивали Майдан как "Революцию достоинства", более 40% оценили его негативно и назвали "антигосударственным госпереворотом" (23%) или "сменой власти не совсем легитимными способами" (17,7%). Затруднились с оценкой почти 14%. Варианта "гражданская война" украинские социологи респондентам предусмотрительно не предлагали. Тем временем за публичные высказывания против Майдана, который стал катализатором Русской весны, и против последовавшей за ним АТО, сотни людей годами сидели в тюрьме.В статье к седьмой годовщине Майдана в 2021 году перед СВО издание "Укринформ" напомнило: "Державним переворотом" Революцію Гідності називають лише російські пропагандисти та їхні українські посіпаки" ("Государственным переворотом" Революцию достоинства называют только российские пропагандисты и их украинские прихвостни").После начала СВО "посипак" начали сажать тысячами. Только по статье 436-2 (Оправдание агрессии) украинскими органами открыто 2636 дел за 2022-2023 годы.Ни верховенства права, ни благополучия: крах мечты об идеальном обществеРеволюция — это переход из одной социально-экономической формации в другую, причем в более прогрессивную. Однако после Майдана не произошло смены формации и события Майдана революционного характера не носили.Ольга Байша, доцент ВШЭ, в книге "Дискурсивный разлом социального поля. Уроки Евромайдана" на материале анализа более 400 текстов главного идеологического рупора Евромайдана — портала "Украинская правда" — демонстрирует, как идея евроинтеграции овладела частью украинского общества.Большинство авторов УП, пишет Байша, представляли соглашение об ассоциации с Евросоюзом "не как политико-экономический договор со всеми его за и против, а как волшебное средство, которое перенесет их в европейскую сказку. Из их публикаций следовало, что Европа — это идеальное общество, чьи политики "абсолютно честны, ответственны, открыты к майданам и подотчетны" и чьи политические партии черпают силу из идей, "исходящих от определенных групп народа, а политики стараются... воплотить их в жизнь". Означающее "европейский"было неразрывно связано с такими понятиями, как "свобода, демократия и права человека", "свободная и достойная жизнь", "верховенство закона" и прочие атрибуты идеализированной западной современности".Из достижений страны после 2014 сторонники Майдана приводят ассоциацию с ЕС и безвиз. Но ассоциация ничего не изменила ни в статусе, ни в содержании страны.С подписанием ассоциации "евроромантики" связывали надежды разделить с более продвинутыми странами "европейские ценности" — верховенство права и закона, демократии и прав человека, борьбу с коррупцией, защиту персональных данных, сближение стандартов управления на Украине с развитыми странами. Лишь сейчас, в ходе СВО, Украина получила статус кандидата в ЕС. А к десятой годовщине победы Евромайдана, когда Украина страдает от войны, нищеты, депопуляции, когда в нарушение Конституции тысячи людей сидят за взгляды, а свободный выезд из страны закрыт, стало известно, что переговоры о вступлении Украины в ЕС приостановлены, предположительно, до лета. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пояснив, что ЕК не ожидает создания необходимой переговорной базы для переговоров о вступлении Украины в ЕС до выборов в Европарламент в начале лета 2024 года.Безвизовый режим с ЕС, вероятно, очень порадовал средний класс, но большинство граждан Украины до массового потока беженцев из страны в Европе так и не побывали. Гражданам Украины обещали интеграцию в "европейскую семью", но пока туда интегрированы только несколько миллионов беженцев, преимущественно женщин и детей.Впрочем, часто сторонники Евромайдана называют достижениями и его результатами и декоммунизацию (как разрыв с "тоталитарным" прошлым), автокефалию,реформу армии и всякие признаки развернувшейся украинизации (как укрепление независимости и расцвет национальной культуры), не задумываясь, что все эти пути вели страну к одному — к масштабной войне с Россией. Декоммунизация и получение автокефалии сыграли немалую роль в радикализации, в росте раскола общества и ментальном разрыве его с культурно и родственно близкой Россией.Тем временем на повседневной жизни граждан Украины сказывался вовсе не Томос и пустые постаменты бывших советских памятников, а стоимость и качество жизни.Итоги реализации лозунговМногочисленные лозунги и обещания лидеров переворота реализовались только в их русофобской части. Все остальное оказалось неправдой и постепенно замылилось и забылось.Антиолигархические призывы забыты. Коломойский подвержен на Украине уголовному преследованию не потому, что он олигарх, а потому что стал неудобен Зеленскому.Обещания европейских зарплат и пенсий закончились тем, что зарплаты такого уровня только у военных и тех, кто помогает удерживать власть — прокуроров, судей, или сам ей является — депутатов. Для всех остальных — коммуналка европейского уровня, подорожавшая в 8 раз. Средние зарплаты и пенсии на Украине не приблизились к европейским, и, несмотря на рост в гривне, в долларовом выражении за 10 лет они даже потеряли: средняя зарплата потеряла около 15%, а средняя пенсия — 26%.Инвестиции не хлынули. Однако Запад теперь действительно помогает, правда, ровно настолько, сколько нужно, чтобы конфликт длился и был управляемым.Открытие рынков Европы по квотам привело даже к падению экспорта. В 2022 году Евросоюз отменил квоты в связи с конфликтом и разрешил свободный ввоз украинских товаров в ЕС. Но это вызвало проблемы с конкурентоспособностью продукции местных фермеров. Во французском издании Le Figaro, вышла статья, о том, что Украина "дестабилизирует" сельское хозяйство Европы. Речь идет о том, чтобы вернуть квоты и пошлины на импорт украинской агропродукции в ЕС уже летом.Промышленность была загублена еще раньше, во многом из-за разрыва экономических связей с РФ. За 10 лет из индустриально-аграрного государства Украина стала только агарным, но теперь трудности и с реализацией сельхозпродукции.Коррупция, против которой выступали протестующие Майдана, приобрела невиданные формы и метастазами поразила общество: взятки берут военкомы, врачи и сотрудники военно-врачебных комиссий, украинские военные за выпуск гражданских через линию боевых действий, волонтеры воруют на сборах, чиновники помельче разворовывают гуманитарку, покрупнее — западную помощь. Пока одни зарабатывают на нежелающих умирать или воевать за Украину, другие грабят тех, кто не может ее покинуть. Не помогают созданные надзорные органы и "антикоррупционные чистки" в оборонном ведомстве и других структурах.В конце февраля в ходе обысков дома у бывшего главы Черниговской областной военно-врачебной комиссии нашли почти миллион долларов. Известно, что мужчина занимал указанную должность до лета 2021 года, но мог сохранить связи и участвовать в схемах уклонения после начала СВО. По нынешним тарифам, а в 2023 году цена белого билета выросла с 5-7 тысяч долларов до 10-15 тысяч, это сумму могло принести всего 60-100 уклонистов.Единая страна не склеиваетсяЕдинственный честный лозунг Майдана — "Москалей на ножи". Речь была как о русских и связанных с Россией внутри Украины, так и о русских соседях. Конструирование политической нации в государстве, где было не менее 20% русских, и где большая часть населения юго-востока не поддержала переворот, шло через расчеловечивание тех, кто не вписался в новую реальность и натаскивание остальных на "совков и вату".К 2023 году только 2,6% граждан Украины не боится называть себя русскими (против 16,7% в 2017 году), а вытеснение русского и советского из всех сфер жизни в продолжение послемайданной политики закреплено в законе об утверждении украинской национальной и гражданской идентичности. Ну а с соседями война в полный рост.Сторонники евроинтеграции говорили, что никаких нацистов на Майдане не было, а если и были, то единицы. По прошествии времени, когда на Украине постепенно нормализовали этот дискурс (от "где вы видели?" к "это часть нашей истории" до "это и есть наша история"), очевидно, что только эта идеология и была настоящей целью переворота. Все остальное и все остальные — средство для достижения этой цели.

https://ukraina.ru/20240311/1053804916.html

https://ukraina.ru/20240311/1053797146.html

https://ukraina.ru/20240311/1053803035.html

https://ukraina.ru/20230913/1049376882.html

https://ukraina.ru/20240305/1053717536.html

украина

майдан

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Валерия Емельянова

Валерия Емельянова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Валерия Емельянова

украина, майдан, русская весна, крым, евроинтеграция, коррупция, зарплата, украинские националисты, национализм, безвизовый режим, томос, эксклюзив