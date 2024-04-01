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Все потери Украины за 10 лет: территории и население

Все потери Украины за 10 лет: территории и население - 01.04.2024 Украина.ру

Все потери Украины за 10 лет: территории и население

На фоне заявлений Зеленского о том, что границы 1991 года уже не важны для выхода на мирные переговоры, имеет смысл посмотреть, сколько земель и людей уже по факту потеряла Украина из-за безответственной политики постмайданных правительств после 2014 года и особенно за время СВО

2024-04-01T06:42

2024-04-01T06:42

2024-04-01T10:45

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Потери территорий и депопуляцияТерритории Украины в границах 1991 года составляли 603,5 тыс. км². После переворота 2014 года и последовавшего за ним конфликта на юго-востоке осталось 576,6 тыс. В связи с СВО по состоянию на начало 2024 года Украина потеряла 22% территории и сохраняет контроль над 467 тыс. км².Американский Институт изучения войны отмечает, что продвижение армии РФ на фронте ускорилось в 2024 году — с начала текущего наступления в октябре 2023 россияне захватили 505 км² территории Украины, при чем больше половины с начала 2024 года.Среди множества потерь постмайданной Украины — колоссальная убыль населения. В УССР проживало почти 52 млн человек, сейчас, по разным оценкам, — от 28 до 36 млн. Остановить процесс уменьшения населения Украина уже не сможет по ряду причин: трудовой миграции до СВО, нежелания большой части беженцев возвращаться даже после окончания конфликта, потери наиболее способной к воспроизводству части населения в результате войны, потери территорий вместе с населением, радикализации украинского общества и создания невозможных условий для русских и связанных с Россией людей.По данным украинской службы статистики на 2013 год в стране проживало 45,5 млн человек. Эта оценка приблизительна, как и все последующие, так как единственная перепись населения постсоветской Украины проводилась более 20 лет назад, в 2001 году.В 2019 году власти Украины провели электронную перепись населения (по данным мобильных операторов, информации о пенсионерах, данным налоговых органов, количеству субсидий) и насчитали 37,3 млн человек. Население ЛДНР они не учитывали. Госстат в тот же год с их учетом отчитался о проживавших в стране 42,1 млн человек.В 2022 году Госстат указал, что население Украины составляет 40,9 млн человек, однако это просто невозможно. Во-первых, в эти данные опять включены жители ЛДНР и Новороссии, во-вторых, здесь явно не учтены покинувшие страну беженцы и эмигранты до 2022 года. Также власти не способны в условиях войны собирать своевременные и достоверные демографические данные. Многие беженцы покидали страну неофициально через гуманитарные коридоры на неподконтрольные Украине территории, пока таковые работали, а после этого просто нелегально.После начала СВО территорию Украины покинуло более 20 млн человек, часть потом вернулась. За пределами страны, по данным ООН, остается 6,5 млн человек. Но эти данные включают только официально зарегистрированных лиц и собраны по сообщениям правительств.По данным ООН, по состоянию на 2023 год население Украины составляет 36,7 млн человек. В МВФ считают, что по состоянию на 2023 население Украины — 33,6 млн. Но и у тех и у других эти данные включают население уже не контролируемых Украиной территорий. Агентство Reuters в июле 2023 года оценивало число жителей подконтрольных Киеву территорий в 28 млн.В свежем проекте стратегии демографического развития Украины до 2040 года Минсоцполитики сообщает, что нынешнее население на подконтрольных Украине территориях составляет 31,5 миллион человек.Согласно подсчетам аналитического центра "Украинский институт будущего", после начала СВО численность населения Украины сократилась с 37,6 млн до 29 млн человек, по данным на 2023 год.Если эти оценки верны, то за 10 лет после Майдана Украина потеряла примерно 36% своего населения — около 16,5 млн человек — и тенденция сохраняется.При этом даже возвращение части беженцев после войны не разрешит украинский демографический кризис. Как сообщала газета The Times со ссылкой на Институт демографии и социальных исследований при Национальной академии наук Украины, сегодня на одну женщину репродуктивного возраста на Украине приходится 0,7 детей. Этот показатель рождаемости в три раза меньше показателя воспроизводства населения (2,2 ребенка на женщину). В 2012 году он был 1,5. Тот же источник отмечал, что продолжительность жизни мужчин ниже украинской (57–58 лет) во всем мире только у четырех стран в Африке. В марте 2024 года Минсоцполитики Украины в Стратегии демографического развития подтвердило снижение средней ожидаемой продолжительности жизни у мужчин — с 66,4 года до 57,3 года; у женщин — с 76,2 года до 70,9 года. Возможное снижение уровня возраста мобилизации до 18 лет катастрофически обрушит и эти показатели.Сколько беженцев и сколько из них не вернетсяПо данным Нацбанка Украины, растет доля беженцев, которые интегрировались на новом месте проживания и не собираются возвращаться. Согласно опросам, о высоком уровне адаптации в странах пребывания заявляет 62% беженцев, а доля людей, планирующих остаться за рубежом, выросла с 8% до 18% в ноябре 2023 года, еще до скандального обсуждения закона о мобилизации.Профессор Элла Либанова, глава Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, предполагает, что вернуть даже хотя бы 50-60% тех, кто уехал, будет трудно, так как другие страны будут решать свои демографические проблемы за счет молодых украинцев."Надеюсь, что сможем вернуть половину военных мигрантов. Больше — вряд ли", — говорит она.По состоянию на март 2023-го, по данным ООН, временное убежище в странах Европы получили 4,7 млн беженцев с Украины.Больше всего граждан Украины приютили Германия (1 139 690 человек, 17,% от общего мирового числа беженцев), Польша (956 635 человек; 14,7%) и Чехия (381 400 человек; 5,9%). То есть, на эти три страны приходится больше половины — 52% — украинских беженцев в Европе и 38% от общемирового количества.Почти половину — 46,4% — беженцев в Европе составляют женщины, треть — дети, взрослых мужчин же среди них — одна пятая (20,2%).Вне стран Европы – еще полмиллиона беженцев.Украина в принципе игнорирует болезненную для нее тему того, что большинство беженцев находятся в Российской Федерации — то она заявляет, что это насильственно депортированные, то угрожает применением к ним статей "Госизмена" и "Коллаборационизм".По данным ООН, на конец марта 2024 года беженцев в РФ было 1 млн 255 тысяч — больше, чем в любой другой стране мира и более 19% от общего количества.Эти данные совпадают с нашими оценками количества беженцев с Украины в РФ — 1 млн 230 тысяч человек по минимальным оценкам на 2023 год. Так как в России беженцы в основном расселены самостоятельно, мы смотрели на вопрос о количестве беженцев через официальные данные об оказании единоразовой помощи, хотя, конечно, многие могли за ней не обращаться и число пребывающих в РФ беженцев вероятно еще выше.Сколько новых граждан РФ — реальных и потенциальныхМы посчитали, что по данным МВД РФ, с 2013 по июнь 2023 года, число граждан Украины, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации, составило 1 млн 795 тыс. человек, а с 1992 года – 2 млн 813 тыс. человек. После Майдана пиковыми годами были 2019 год – 299 тыс., 2020 год – 409 тыс., 2021 год — 376 тыс., 2022 год — 297 тыс. Увеличение числа граждан Украины, получавших гражданство РФ, связано с постепенным упрощением этого процесса после 2019 года. Кроме того, есть лица, получившие РВП и ВНЖ.Эти цифры не включают жителей присоединенных к РФ регионов (Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) — они получали российские паспорта на других основаниях и не вошли в статистику ФМС и МВД. То есть автоматически приобрели гражданство в результате проведенных референдумов.Так, например, по данным переписи населения 2021 года, в Крымском федеральном округе проживало 2,5 млн человек.А по информации премьер-министра России Михаила Мишустина, только с октября 2022 года по май 2023 года паспорта РФ получили около 1,5 миллионов человек, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Официальный представитель МВД Ирина Волк осенью 2023 сообщала, что с 2019 года за российскими паспортами обратилось около 83% граждан новых регионов.Согласно данным МВД России, к середине сентября 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было оформлено 2,82 млн российских паспортов, и ещё 400 тыс. паспортов должны были быть выданы до конца 2023 года. Это же количество — 3 млн 227 тыс. человек — внесено в проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год. Таким образом, численность российского населения этих регионов превысила 3,2 млн человек.Конечно, часть населения выехала за пределы РФ в ожидании окончания боевых действий, а часть беженцев и жителей новых регионов сейчас может не получать документы по ряду причин, в том числе из-за опасений преследования со стороны украинских властей, либо из-за невозможности распорядиться своим имуществом на Украине. Такие люди предпочитают получить временное убежище или РВП/ВНЖ. После стабилизации ситуации число новых граждан РФ вырастет значительно.При этом формально Украина до сих пор считает этих людей (кроме Крыма, который убрали из статистики на Украине еще в 2015 году) своими гражданами и включает в подсчеты, так как у них не было возможности выйти из украинского гражданства — для этого просто не существовало процедуры. А многие из получивших российское гражданство до СВО продолжали жить на две страны из-за имеющихся родственных связей и других причин.Всего же, по нашим подсчетам, после переворота 2014 года гражданами РФ предпочло стать уже 7,5 млн граждан Украины и их число будет расти.

https://ukraina.ru/20240319/1053987648.html

https://ukraina.ru/20240131/1053003251.html

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украина, россия, оон, мвд, госстат, население, беженцы, новые регионы, лднр, запорожская область, херсонская область, эксклюзив