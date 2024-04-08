https://ukraina.ru/20240408/1054342044.html

Как изменилась стоимость жизни на Украине за 10 лет. Подорожание продуктов

Как изменилась стоимость жизни на Украине за 10 лет. Подорожание продуктов - 08.04.2024 Украина.ру

Как изменилась стоимость жизни на Украине за 10 лет. Подорожание продуктов

По указанию МВФ Нацбанк Украины девальвирует гривну. Это нужно для покрытия дефицита бюджета при отсутствии финансовой помощи США. Но девальвация ударит по кошелькам людей. Как изменились цены на базовые продукты питания за 10 лет и каковы ожидания экспертов в 2024 году.

2024-04-08T06:15

2024-04-08T06:15

2024-04-08T06:15

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Как подорожали продукты за 10 летВ 2013 году тогдашний директор департамента развития реального сектора экономики Минэкономразвития Олег Пендзин отмечал, что цены на продукты питания снизились на 0,8%. Больше всего тогда подешевели фрукты — на 17,4%, крупы гречневые — на 16,7%, масло подсолнечное — на 8,5%, мука пшеничная — на 6,4%. Также произошло снижение цен на рыбу и рыбопродукты — на 3,5%, мясо и мясопродукты — на 3,1%. Вследствие получения хорошего урожая и высоких запасов продовольственного зерна в госфонде, ожидалась стабильность цен на хлеб в 2014 году и в перспективе стабильность цен на мясо.Однако после переворота цены взлетели и продолжали подниматься по мере ухудшения экономической ситуации.По данным Госстата Украины продовольственные товары с 2013 года к концу 2023 года в основном подорожали в 5-10 раз: хлеб из муки высшего сорта подорожал на 809% — с 4,78 грн до 43,43, говядина почти в пять раз — с 54,17 грн за килограмм до 243,64 грн.В 2022 году цены на "стратегический продукт" – гречку — поднимались выше 100 грн за упаковку. Сейчас их смогли стабилизировать — они упали до 30,46 грн, но и это дороже более чем в три раза, чем при правительстве Азарова (9,11 грн). Значительно подорожал рис — почти в 7 раз — с 7,7 грн до 51,36.Еще один важный продукт — сало — подорожал на 626% (с 23,89 грн до 173,5), хотя свинина прибавила только 309% от старой цены (47,28 грн – до Майдана и 193,6 грн сегодня).Фактически сало почти сравнялось в цене с мясом, хотя раньше было в два раза дешевле. Наши знакомые на Украине прокомментировали этот феномен повышением спроса на сало. "Сало очень питательное, сытнее, чем колбаса. Съел один кусочек — и ты наелся. Я его всегда покупаю теперь", — рассказала мать двоих детей. Она также поделилась, что мясо теперь берет только детям или бульонный набор для супа на всю семью. "Мы же очень экономим теперь почти на всем. Но стиральный порошок я теперь покупаю килограммовый, а не семейную упаковку 4 кг. Да, так дороже, но у меня просто не получается выкроить сразу такую сумму", — добавила она. Наша собеседница также заметила, что цена сала, которую указывает Госстат занижена: "Может быть, 170 гривен — это цена сала толщиной с мизинчик, там, где одна шкура. Хорошее сало в магазине, даже без прослойки мяса — от 260 гривен".Сметана и молоко подорожали более, чем в пять раз (до Евромайдана сметана стоила 18,73 грн, сейчас 104,27, молоко с 7,26 поднялось до 37,69.Упаковка сливочного масла в 200 гр прибавила более 500% к цене: с 12 грн до 74.Яйца в 2013 году стоили 9,69, а в 2024 — 56,18 грн.Овощи, которые растут на Украине, выросли в цене в 4-5 раз: картофель с 3,3 гривны подорожал до 15,13, морковь – с 3,47 до 11,43, лук с 3,91 до 15,09 грн.Выше в табличке изменения цен за 10 лет на некоторые базовые продукты. Продукты с большей степенью обработки и большим количеством вложенного труда, а значит с большей добавленной стоимостью, стоят еще дороже. Так, например, цена тушки птицы — около 90 грн за кг, а цена куриного филе уже 150-170 грн за кг, грудка — 120 грн.Причины дальнейшего подорожанияПо данным украинского издания "Страна" цены продолжают расти и неоднородны в разных регионах Украины — в столице и на Западе страны дороже. Значительное отличие ценников на продуктовую корзину в разных областях объясняется прежде всего неравномерным спросом. Вдали от линии боевых действий много внутренних переселенцев, лучше ситуация с трудоустройством и уровнем зарплат, то есть наблюдается платежеспособный спрос."Особенно ярко эта тенденция прослеживается на рынках. Скажем, в Миргороде десяток домашних куриных яиц можно купить за 40 грн, в Кривом Роге за них просят 45-50 грн, а в Киеве - 70-80 грн", — пишет "Страна".В то же время на отдельные продукты — импортные либо производимые на Западе Украины цена, наоборот, выше в восточных регионах, что продавцы объясняют длинной и дорогой логистикой. Например, в Запорожье пакетированный творог стоит 75-77 грн за упаковку 350 граммов, а в Киеве — 60-65 грн.Общая тенденция для всей Украины — рост цен на свежие овощи, молочку, мясо и импорт.По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, есть две причины рекордных цен на овощи. Первая — сокращение их производства."Ранее товарные объемы овощей поставляли хозяйства из южных регионов, прежде всего Херсонской области. По некоторым позициям, например, луку, доля херсонского производства достигала 70%", — объясняет Пендзин.Вторая причина — дороговизна семян, средств защиты растений, хранения собранного урожая.С конца 2023 года уже почти в два раза подорожал картофель. В сетевых магазинах его цена уже 28-32 гривны. Причина взлета цен в том, что на рынке очень мало товарных партий картофеля хорошего качества."Изначально хозяйства использовали далеко не лучший посадочный материал, а под сбор урожая испортилась погода. В итоге многие потеряли в урожайности и вынуждены были заложить на хранение сырой картофель. Плюс есть проблема с хранилищами. Современных комплексов в стране не так много, а их эксплуатация после подорожания электроэнергии для бизнеса стоит недешево. Поэтому урожай начал стремительно портиться", — пишет "Страна".Продолжают расти цены на молочные продукты. С осени 2023 года цена молока выросла с 16 грн до 34-42 грн. Это связано с уменьшением поголовья коров. Главная причина, по которой коров пускают под нож — массовая мобилизация. Во многих селах осталось мало мужчин, которые могут выполнять тяжелую работу.Рост цен на мясо также связан с сокращением поголовья крупного рогатого скота и свиней. Однако тут рост цен упирается в потолок покупательской способности.“Многие украинцы попросту не могут позволить себе покупать в достаточном количестве свинину и говядину. Соответственно, как только цены на них подрастают, продажи падают, и это заставляет продавцов умерить аппетиты", — объясняет Пендзин.Подорожание большинства фруктов и других импортных товаров продавцы поясняют подорожавшей логистикой. Манго стоит сегодня 182 грн за кг, апельсин — около 50 грн, черника — 90 грн за 100 грамм.

https://ukraina.ru/20240407/1054341360.html

https://ukraina.ru/20240221/1053446353.html

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Валерия Емельянова

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Валерия Емельянова

украина, запад, госстат, мвф, нацбанк, продукты, девальвация, бедность, эксклюзив, киев, николай азаров