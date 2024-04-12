https://ukraina.ru/20240412/1054450534.html

"Хоть за дворника, хоть за клоуна": Суздальцев объяснил, почему Зеленский испугался выборов президента

"Хоть за дворника, хоть за клоуна": Суздальцев объяснил, почему Зеленский испугался выборов президента - 12.04.2024 Украина.ру

"Хоть за дворника, хоть за клоуна": Суздальцев объяснил, почему Зеленский испугался выборов президента

Зеленский побоялся, что вся поддержка украинского народа превратится в ненависть и поэтому не стал проводить выборы. Это стало для Запада ударом, потому что долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2024-04-12T05:00

2024-04-12T05:00

2024-04-12T05:00

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петр порошенко

выборы

президент украины

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Поскольку на Украине не были проведены выборы, то 21 мая истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского. И когда он решил не проводить новые выборы, он руководствовался тем, что у него высокий рейтинг, рассказал политолог.Случилось протестное голосование. В итоге украинский народ решил проголосовать хоть за дворника, хоть за клоуна, лишь бы не за Петра Порошенко. Короче говоря, Зеленский побоялся, что все эта поддержка превратится в ненависть и поэтому не стал проводить выборы, отметил эксперт.Для Запада это был удар. Потому что долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был "кормильцем". Потому что он подписывал контракты по поставкам оружия и под него давали хорошие деньги, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240411/1054432055.html

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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, андрей суздальцев, петр порошенко, выборы, президент украины