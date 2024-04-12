"Хоть за дворника, хоть за клоуна": Суздальцев объяснил, почему Зеленский испугался выборов президента - 12.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240412/1054450534.html
"Хоть за дворника, хоть за клоуна": Суздальцев объяснил, почему Зеленский испугался выборов президента
"Хоть за дворника, хоть за клоуна": Суздальцев объяснил, почему Зеленский испугался выборов президента - 12.04.2024 Украина.ру
"Хоть за дворника, хоть за клоуна": Суздальцев объяснил, почему Зеленский испугался выборов президента
Зеленский побоялся, что вся поддержка украинского народа превратится в ненависть и поэтому не стал проводить выборы. Это стало для Запада ударом, потому что долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2024-04-12T05:00
2024-04-12T05:00
новости
украина
россия
запад
владимир зеленский
андрей суздальцев
петр порошенко
выборы
президент украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102340/03/1023400338_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_740d036079459fb8f2f22f140f4b9be5.jpg
Поскольку на Украине не были проведены выборы, то 21 мая истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского. И когда он решил не проводить новые выборы, он руководствовался тем, что у него высокий рейтинг, рассказал политолог.Случилось протестное голосование. В итоге украинский народ решил проголосовать хоть за дворника, хоть за клоуна, лишь бы не за Петра Порошенко. Короче говоря, Зеленский побоялся, что все эта поддержка превратится в ненависть и поэтому не стал проводить выборы, отметил эксперт.Для Запада это был удар. Потому что долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был "кормильцем". Потому что он подписывал контракты по поставкам оружия и под него давали хорошие деньги, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240411/1054432055.html
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102340/03/1023400338_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_c04fc7b30c83925bd4cbddc226055e74.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, андрей суздальцев, петр порошенко, выборы, президент украины
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Андрей Суздальцев, Петр Порошенко, выборы, президент Украины

"Хоть за дворника, хоть за клоуна": Суздальцев объяснил, почему Зеленский испугался выборов президента

05:00 12.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВторой тур выборов президента Украины
Второй тур выборов президента Украины - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Зеленский побоялся, что вся поддержка украинского народа превратится в ненависть и поэтому не стал проводить выборы. Это стало для Запада ударом, потому что долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Поскольку на Украине не были проведены выборы, то 21 мая истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского. И когда он решил не проводить новые выборы, он руководствовался тем, что у него высокий рейтинг, рассказал политолог.
"Да, он боится. Он прекрасно помнит ситуацию с [экс-президентом Украины Петром] Порошенко. Когда Порошенко пошел на выборы, он тоже пользовался большим уважением. Но случилось то, что возможно только на Украине с ее не очень зрелым электоратом, у которого настроения меняются очень быстро", - подчеркнул Суздальцев.
Случилось протестное голосование. В итоге украинский народ решил проголосовать хоть за дворника, хоть за клоуна, лишь бы не за Петра Порошенко. Короче говоря, Зеленский побоялся, что все эта поддержка превратится в ненависть и поэтому не стал проводить выборы, отметил эксперт.
Для Запада это был удар. Потому что долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был "кормильцем". Потому что он подписывал контракты по поставкам оружия и под него давали хорошие деньги, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру
Евгений Линин интервью - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Вчера, 05:07
Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку"Мы провели мобилизацию, чтобы выровняться по численности с противником. Наша группировка примерно такая же, как и у ВСУ
 
НовостиУкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийАндрей СуздальцевПетр Порошенковыборыпрезидент Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20"Смены киевского режима не будет": политолог раскрыл, как Зеленский хитро провернул узурпацию Украины
05:10Желаем им успеха: эксперт рассказал, как ВКС "навели суету" в Харькове и Одессе, приблизив победу в СВО
05:00"Хоть за дворника, хоть за клоуна": Суздальцев объяснил, почему Зеленский испугался выборов президента
04:50Пылающие электростанции: Андрей Суздальцев рассказал, что осталось от мощной энергетики Украины
04:40Нагнетание в Приднестровье: политолог рассказал, почему начало новой эскалации могут "поручить" Кишиневу
04:30"Ему верили как последней надежде": Суздальцев о том, почему Украина еще уповает на чудо и Зеленского
04:20Им нужно только начать: политолог объяснил, зачем Макрон хочет высадить в Одессе французский легион
04:10Первый импульс пойдёт с Молдавии: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ прорваться к складам в Приднестровье
04:00Государство международного терроризма: Суздальцев рассказал, почему Украина "еще помотает всем нервы"
03:50Дронов у Украины достаточно: политолог сообщил, зачем Киев намекает на атаки и запугивает Тирасполь
03:40Не просто удары БПЛА. Эксперт раскрыл, как США могли координировать атаки дронов по Приднестровью
03:30Кишиневу нечего предложить Гагаузии: политолог рассказал, какую задачу должна решить Майя Санду
03:20Украина - без электричества: политолог назвал три важных аспекта, которые изменят всю ситуацию на фронте
03:10"Запад съехал с катушек": политолог о том, кто поручил Кишиневу найти способ ликвидировать АТО Гагаузия
03:00Остались только атомные станции: Суздальцев о том, как Украина будет потреблять энергию "по-французски"
00:03В ВСУ назвали соотношение численности российских и украинских сил
23:38Китай откажется от украинской кукурузы в пользу своих фермеров – Bloomberg
23:22США выделили $138 млн на модернизацию украинских систем ПВО
23:03Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора по Украине
22:44В МИД РФ объяснили, чем могут обернуться планы Зеленского о новом наступлении ВСУ
Лента новостейМолния