"Хоть за дворника, хоть за клоуна": Суздальцев объяснил, почему Зеленский испугался выборов президента
Зеленский побоялся, что вся поддержка украинского народа превратится в ненависть и поэтому не стал проводить выборы. Это стало для Запада ударом, потому что долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Поскольку на Украине не были проведены выборы, то 21 мая истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского. И когда он решил не проводить новые выборы, он руководствовался тем, что у него высокий рейтинг, рассказал политолог.
"Да, он боится. Он прекрасно помнит ситуацию с [экс-президентом Украины Петром] Порошенко. Когда Порошенко пошел на выборы, он тоже пользовался большим уважением. Но случилось то, что возможно только на Украине с ее не очень зрелым электоратом, у которого настроения меняются очень быстро", - подчеркнул Суздальцев.
Случилось протестное голосование. В итоге украинский народ решил проголосовать хоть за дворника, хоть за клоуна, лишь бы не за Петра Порошенко. Короче говоря, Зеленский побоялся, что все эта поддержка превратится в ненависть и поэтому не стал проводить выборы, отметил эксперт.
Для Запада это был удар. Потому что долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был "кормильцем". Потому что он подписывал контракты по поставкам оружия и под него давали хорошие деньги, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру