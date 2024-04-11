https://ukraina.ru/20240411/1054433617.html
Политический аналитик перечислил страны НАТО, которые могут напрямую вторгнуться на Западную Украину
Политический аналитик перечислил страны НАТО, которые могут напрямую вторгнуться на Западную Украину - 11.04.2024 Украина.ру
Политический аналитик перечислил страны НАТО, которые могут напрямую вторгнуться на Западную Украину
Страны НАТО готовы напрямую втянуться в конфликт на Украине. Наиболее близки к этому Франция, Румыния, Польша и Чехия. Также в этом может символически поучаствовать Прибалтика, отправив на Украину по 20 человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик
2024-04-11T03:10
2024-04-11T03:10
2024-04-11T03:10
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Страны НАТО готовы напрямую втянуться в конфликт на Украине. Вопрос лишь в том, будет ли это решение принято управленческими структурами НАТО, или это будет самостоятельное решение каждой страны в виде частной инициативы, рассказал аналитик.Вероятно, страны сделают это по собственной инициативе, учитывая, что президент Украины Владимир Зеленский подписал с некоторыми из них двусторонние соглашения. Такой вариант был бы для России предпочтительнее, добавил эксперт.Россия вытеснила Францию из Африки, зато теперь та пытается влезть в Молдавию. У Парижа и Кишинёва уже есть соглашение о двусторонней военной помощи. Также Франция пытается влезть в Армению. Таким образом Париж хочет вторгнуться в российскую зону влияния, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240410/1054396291.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, франция, румыния, юрий баранчик, нато, польша, чехия, война, прибалтика, россия, африка
Новости, Украина, Франция, Румыния, Юрий Баранчик, НАТО, Польша, Чехия, война, Прибалтика, Россия, Африка
Политический аналитик перечислил страны НАТО, которые могут напрямую вторгнуться на Западную Украину
Страны НАТО готовы напрямую втянуться в конфликт на Украине. Наиболее близки к этому Франция, Румыния, Польша и Чехия. Также в этом может символически поучаствовать Прибалтика, отправив на Украину по 20 человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик