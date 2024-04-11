https://ukraina.ru/20240411/1054433617.html

Политический аналитик перечислил страны НАТО, которые могут напрямую вторгнуться на Западную Украину

Политический аналитик перечислил страны НАТО, которые могут напрямую вторгнуться на Западную Украину - 11.04.2024 Украина.ру

Политический аналитик перечислил страны НАТО, которые могут напрямую вторгнуться на Западную Украину

Страны НАТО готовы напрямую втянуться в конфликт на Украине. Наиболее близки к этому Франция, Румыния, Польша и Чехия. Также в этом может символически поучаствовать Прибалтика, отправив на Украину по 20 человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик

2024-04-11T03:10

2024-04-11T03:10

2024-04-11T03:10

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румыния

юрий баранчик

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чехия

война

прибалтика

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Страны НАТО готовы напрямую втянуться в конфликт на Украине. Вопрос лишь в том, будет ли это решение принято управленческими структурами НАТО, или это будет самостоятельное решение каждой страны в виде частной инициативы, рассказал аналитик.Вероятно, страны сделают это по собственной инициативе, учитывая, что президент Украины Владимир Зеленский подписал с некоторыми из них двусторонние соглашения. Такой вариант был бы для России предпочтительнее, добавил эксперт.Россия вытеснила Францию из Африки, зато теперь та пытается влезть в Молдавию. У Парижа и Кишинёва уже есть соглашение о двусторонней военной помощи. Также Франция пытается влезть в Армению. Таким образом Париж хочет вторгнуться в российскую зону влияния, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240410/1054396291.html

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новости, украина, франция, румыния, юрий баранчик, нато, польша, чехия, война, прибалтика, россия, африка