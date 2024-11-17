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Пентагон: украинская коррупция препятствует членству в ЕС и НАТО

Пентагон: украинская коррупция препятствует членству в ЕС и НАТО - 17.11.2024 Украина.ру

Пентагон: украинская коррупция препятствует членству в ЕС и НАТО

Коррумпированность украинских институтов препятствует членству постсоветской республики в ЕС и НАТО. Об этом сказано в обширном отчёте специального инспектора Пентагона.

2024-11-17T09:51

2024-11-17T09:51

2024-11-17T09:51

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По мнению докладчика, украинское руководство и СМИ прилагают усилия для борьбы с коррупцией. В докладе отмечены как некоторые успехи, так и в целом плохая ситуация с реализацией антикоррупционных мер.Там также отмечено, что недавняя попытка украинских властей объединить два закупочных агентства во время СВО была негативно воспринята должностными лицами НАТО и (G7). В сентябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уволило своего первого заместителя за предполагаемые репрессии против сотрудника этого же бюро, который сообщил о возможной утечке конфиденциальной информации в офис президента.Однако в целом Минобороны США и видит прогресс Киева в борьбе с коррупцией и внедрении международных стандартов.Ранее в новостях: Парламент Украины уволил генпрокурора Также сообщалось, что На Западной Украине разоблачили силовиков, переправлявших уклонистов в ЕС за деньги

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