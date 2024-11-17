Пентагон: украинская коррупция препятствует членству в ЕС и НАТО - 17.11.2024 Украина.ру
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Пентагон: украинская коррупция препятствует членству в ЕС и НАТО
Пентагон: украинская коррупция препятствует членству в ЕС и НАТО - 17.11.2024 Украина.ру
Пентагон: украинская коррупция препятствует членству в ЕС и НАТО
Коррумпированность украинских институтов препятствует членству постсоветской республики в ЕС и НАТО. Об этом сказано в обширном отчёте специального инспектора Пентагона.
2024-11-17T09:51
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По мнению докладчика, украинское руководство и СМИ прилагают усилия для борьбы с коррупцией. В докладе отмечены как некоторые успехи, так и в целом плохая ситуация с реализацией антикоррупционных мер.Там также отмечено, что недавняя попытка украинских властей объединить два закупочных агентства во время СВО была негативно воспринята должностными лицами НАТО и (G7). В сентябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уволило своего первого заместителя за предполагаемые репрессии против сотрудника этого же бюро, который сообщил о возможной утечке конфиденциальной информации в офис президента.Однако в целом Минобороны США и видит прогресс Киева в борьбе с коррупцией и внедрении международных стандартов.Ранее в новостях: Парламент Украины уволил генпрокурора Также сообщалось, что На Западной Украине разоблачили силовиков, переправлявших уклонистов в ЕС за деньги
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Новости, Украина, США, Киев, ЕС, НАТО, Пентагон, СВО, коррупция, криминал, НАБУ

Пентагон: украинская коррупция препятствует членству в ЕС и НАТО

09:51 17.11.2024
 
© CC0, Pixabayкоррупция взятка доллары деньги конверт
коррупция взятка доллары деньги конверт
© CC0, Pixabay
Читать в
Коррумпированность украинских институтов препятствует членству постсоветской республики в ЕС и НАТО. Об этом сказано в обширном отчёте специального инспектора Пентагона.
По мнению докладчика, украинское руководство и СМИ прилагают усилия для борьбы с коррупцией. В докладе отмечены как некоторые успехи, так и в целом плохая ситуация с реализацией антикоррупционных мер.
"Однако коррупция продолжает осложнять усилия Украины по достижению ее стремлений в ЕС и НАТО. Судьи, политики и должностные лица были обвинены в коррупции, а Министерство обороны было ключевым игроком во многих коррупционных скандалах", - сказано в документе Пентагона.
Там также отмечено, что недавняя попытка украинских властей объединить два закупочных агентства во время СВО была негативно воспринята должностными лицами НАТО и (G7). В сентябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уволило своего первого заместителя за предполагаемые репрессии против сотрудника этого же бюро, который сообщил о возможной утечке конфиденциальной информации в офис президента.
Однако в целом Минобороны США и видит прогресс Киева в борьбе с коррупцией и внедрении международных стандартов.
Ранее в новостях: Парламент Украины уволил генпрокурора
Также сообщалось, что На Западной Украине разоблачили силовиков, переправлявших уклонистов в ЕС за деньги
 
НовостиУкраинаСШАКиевЕСНАТОПентагонСВОкоррупциякриминалНАБУ
 
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