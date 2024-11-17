https://ukraina.ru/20241117/1058968050.html

Куда собираются геи Киева? Почему женщин Украины сравнили с макаками? И другие смешные и не очень истории

Куда собираются геи Киева? Почему женщин Украины сравнили с макаками? И другие смешные и не очень истории - 17.11.2024 Украина.ру

Куда собираются геи Киева? Почему женщин Украины сравнили с макаками? И другие смешные и не очень истории

В США продолжаются скандалы, связанные с выборами президента. Мы узнаем, почему женщины бросают своих мужей, и какая у этих мужей есть альтернатива.

2024-11-17T02:55

2024-11-17T02:55

2024-11-17T03:16

эксклюзив

сша

украина

киев

дональд трамп

мэтт гетц

илон маск

сенат

юмор

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Назревает новый скандал с трансгендерами, которые теперь пробрались и в Сенат США.А Трамп анонсировал невероятное. Теперь в США будет только два пола: мужской и женский.Покусился на святое. Подумаем, что же теперь будет?А тем временем на Украине проводят марш ЛГБТ*. Попробуем спрогнозировать, хотят ли геи Киева отправляться на фронт.Женщин Украины завлекают в армию лозунгами "Даже макаку можно научить водить". Представим, как реагируют женщины?И конечно, мы с вами обязательно прочитаем новые стихи одного не слишком известного украинского поэта, автора произведения "Вова и билет до Ростова".А вначале - о грустном антирекорде Америки, который выявили выборы президента.Зумеры не умеют писатьТысячи бюллетеней на выборах в некоторых штатах Америки были испорчены, потому что "зумеры" (поколение от 20 до 40 лет) не смогли поставить 2 одинаковые подписи одновременно.Почему не могут?С 2010 года во многих штатах в школах перестали писать от руки.Когда же организаторы пытались дозвониться до некоторых избирателей зумеров, это было невозможно. Выяснилось, что молодёжь не отвечает на звонки с незнакомых номеров.Но действительность еще интереснее. Зумеры хотя бы умеют читать (наверное).А 21 процент взрослых людей в США - вообще неграмотные.Трамп летит на МарсИнтересно в свете этих сообщений вспомнить, как разошёлся ДональдТрамп на митинге в Пенсильвании, в присутствии Илона Маска. Еще до выборов он обещал:- Спасибо тебе, Илон!Мы высадимся на Марс до конца моего президентского срока!Интересно, как это возможно, если молодежь в США не может даже продублировать свою же подпись?Хотя, конечно, можно нанять, как обычно, российских, индийских и китайских инженеров.А кстати, как там американские астронавты на МКС? Уже полгода продолжается незапланированный полёт?Про астронавтов забыли! По политическим мотивамДа, астронавты на месте. Крутятся на орбите, ходят обедать к российским, в наш отсек МКС. Всем довольны. Участвовали в выборах. Позировали в специальных носках с надписями "я люблю Америку".Просто напомним: астронавтов не могут уже полгода забрать назад, на родину (сломался штатовский модуль, другого пока нет, а России не дают их отправить на землю по политическим причинам).И всё бы ничего, пусть живут, наши их подкармливают. Но астронавту и астронавтке уже по 60 лет. Полгода в космосе в таком возрасте - это тяжелейшее испытание для организма, и вся эта история может закончиться трагически.Ну что ж, скоро пройдёт инаугурация Трампа, и астронавтов тихо вернут на Землю - скорее всего, на российском модуле.А теперь - к новостям про женщин.Бодибилдерши РоссииОтказались ехать без флага и гимна своей страны на Всемирные соревнования в Японию женщины бодибилдеры из России. Молодцы, девчонки! Умницы, спортсменки и на самом деле - красавицы.А почему бы не сделать соревнования бодибилдеров и бодибилдерш Всемирные в России?Зрители точно будут. Судьи у нас есть, мирового уровня. И даже мировые знаменитости есть.И уж точно обойдёмся без трансгендеров. Только "М" и "Ж".Оставляйте своих мужей нам!Женщины "демократки" в США бреют головы (?) и разводятся со своими мужьями, в знак протеста против выборов Трампа.Девушка трампистка отреагировала на эти события, записала видео.Говорит, молодцы, девочки, оставляйте своих мужей нам.А мы потом создадим с вашими мужьями новую популяцию, без либеральных отклонений и без болезней ума (mental disorders).Но вряд ли эти вполне разумные слова дойдут до тех, кто сейчас в ярости бреет головы налысо. Кстати, это действительно один из серьёзных сигналов, что с психикой большая беда."Столбик жира"И конечно, все сторонницы демократов в США просто остолбенели, когда Трамп представил нового министра юстиции.Встречайте, тот самый Мэтт Гетц. Что он конкретно говорил о сторонницах абортов?- Стоит такая, похожая на столбик жира. Да никому и в голову не придёт тебя оплодотворить. Почему так получается что именно те женщины, у которых меньше всего шансов когда либо забеременеть, больше всех переживают из-за невозможности сделать аборт? Стоит такая с ростом 155 сантиметров и с таким же весом, и орёт...Столбики жира, конечно, будут недовольны. И Гетц, конечно, неправ. Не надо женщин оскорблять. Тем более, что они умеют мстить, просто поверьте, умеют.Но всё-таки, кто-то должен был это сказать. Может, хоть один из "столбиков" вместо митинга отправится в спортзал и сядет на диету?А теперь - новости трансгендеров.Гендерный переход в СШАДональд Трамп заявил, что запретит:Операции по смене пола для детей по всей стране.Финансирование операции по смене пола, для всех.Позволит подавать в суд на врачей всем, кому сделали операцию по смене пола в детстве.Правительство США будет признавать только 2 гендера: женский и мужской.Уже можно прогнозировать: бегство гендерных врачей в Канаду (там ещё можно экспериментировать над живыми людьми), будет ещё больше истерик у активисток "трансов".Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, наверняка выступит с гневной речью в ответ. Что же он скажет? Что Калифорния не подчинится? Будут отделяться?Угрожать будут. Но пока все сводится к демонстративным акциям и гневным словам.Трансгендер в СенатеНо всё-таки демократы сумели одержать важную победу. Впервые в истории! Трансгендер стал членом Сената.Сара Макбрайд теперь сенатор от штата Делавэр. Кстати, родной штат Байдена. Разумеется, она сенатор от Демпартии."Мы сделали это!" - написала Сара, которая раньше была юношей. И что теперь? Чем таким важным будет заниматься сенатор от Делавэра? Конечно, защитой прав трансгендеров.ЛГБТ* в КиевеА украинские геи и лесбиянки назначили новый "парад гидности" (парад достоинства). На 23 ноября. Их не смутило, что это день "памяти жертв голодомора."Это современный, постмодернистский взгляд на день памяти. Современное прочтение, так сказать.Впрочем, предыдущий парад, год назад, прошел по улицам Киева не более ста метров. Был встречен военкомами с повестками в армию.Украинские геи тогда в ужасе разбежались. Какой моветон! Геям, повестки? От этих грубых военкомов? Ах! Ах! Кричали киевские геи, убегая со всех ног."Впереди, высоко подбрасывая обтянутый, как мандолина, зад, бежал человек-собака"...Зачем вообще проводить парад во время военных действий? Видимо, осваивают свои гейские бюджеты. Госдеп выделил. Не пропадать же деньгам."Даже макаку можно научить водить!"Вот такое мотивирующее послание для женщин размещают в Киеве и в других городах Украины.Приглашают на двухнедельные (!) военные (!) курсы подготовки женщин.На фото: за рулем реальная макака. Или шимпанзе. Обезьяна, в смысле, реальное животное.Представляете, насколько это "привлекательная" для женщин реклама. Как быстро они бегут на эти курсы подготовки. Со всех ног.Вова и билет до РостоваА в супермаркетах Украины продаётся книга детских стихов в переводе Сергея Жадана, украинского поэта.Жадан, автор бессмертного произведения- "Вова покупает билет до Ростова."Там были такие слова:"Вчера ещё была у нас священная корова.А ныне Вова щеголяет до Ростова."Эту незамысловатую песню пели на митингах в поддержку Петра Порошенко. Жадан тогда "топил" за потужного Петра, был "порохоботом". Под "Вовой", конечно же, предполагался Зеленский.С тех пор украинский поэт переобулся и обслуживает сейчас офис президента Украины.Утверждает, что "Вова, пора валить до Ростова" - это не его произведение.Теперь же Жадан выпустил потрясающие колыбельные.Отлично изданы. С рисунками. Наверняка, получили госфинансирование.Колыбельные такие:"Серьезно, заткнись и спи""Боже мой, что за хрень? Засыпай""Все, бляха, хватит, усни"Книжка называется "Баю, бляха, бай".Наверное, это ироничный взгляд поэта на жизнь. Наверное, это такой юмор?Про "макаку", наверное, тоже поэт Жадан сочинял?Все это надо сохранять для истории. Это история деградации когда-то интересной культуры, наполовину урбанистической, наполовину мифологической, с народными корнями. С интересным философским, и в то же время фантастическим содержанием. Всё это было, когда Украина была УССР.А теперь - только унылые парады геев и плакаты про женщин и обезьян.О психологическом состоянии Владимира Зеленского в связи с избранием президентом США Дональда Трампа - в статье Захара Виноградова "Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине"*Организация, деятельность которой запрещена, признана в РФ экстремистской и террористической

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, сша, украина, киев, дональд трамп, мэтт гетц, илон маск, сенат, юмор