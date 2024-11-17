https://ukraina.ru/20241117/1058927395.html

Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 мая, Европа покажет России кукиш из-за забора

Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 мая, Европа покажет России кукиш из-за забора - 17.11.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 мая, Европа покажет России кукиш из-за забора

В предыдущие периоды СВО Запад вооружал украинскую армию, которая за восемь лет войны в Донбассе обкатала 800 тысяч человек. Потом к ним добавились 200 тысяч добровольцев. У них получилось сформировать мотивированную миллионную армию с боевым опытом современной войны, которая два года создавала нам серьезные трудности

2024-11-17T07:05

2024-11-17T07:05

2024-11-17T07:05

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украина

европа

россия

ростислав ищенко

владимир зеленский

дональд трамп

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запад

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А сейчас ее нет. Технику сожгли, солдат убили. Чтобы создать вторую такую же армию, Украине снова потребуется восемь лет, но времени у них нет, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Ростислав Владимирович, лидеры европейских стран вместе с генсеком НАТО проводят ряд встреч для создания "внутри европейского альянса с целью поддержки Украины без США". Если сбудется страшный сон Европы и США умоют руки, на какой срок хватит европейских ресурсов, чтобы содержать Украину? Ведь у каждой из европейских стран свои трудности.- А тут о сроках речи не идет, потому что Украину все равно не спасти.Если бы европейцы могли поставлять на Украину каждый месяц по 100 тысяч рекрутов, от них бы больше ничего не требовалось. Максимум – каски прислать (автоматов на Украине хватает). Этих рекрутов бы отправляли на войну, они бы там дружно гибли, но фронт бы удерживали. А потом бы еще прислали 100 тысяч. Но европейцы этого сделать не могут. Они только деньги дают, а сами в окопах не сидят.Вы можете за деньги купить технику, но сама она не поедет. Надо уметь управлять ей и воевать на ней. А у Украины подготовленные и неподготовленные людские ресурсы заканчиваются. У нее остался только мобилизационный ресурс, который не хочет и не может воевать. Даже если его ловят, довозят до фронта и не дают разбежаться, его там быстро убивают.Ну соберут европейцы какую-то коалицию по Украине. Ну выделят ей деньги и технику. Половину разворуют европейцы, половину – Зеленский. А дальше что?В предыдущие периоды СВО Запад вооружал украинскую армию, которая за восемь лет войны в Донбассе обкатала 800 тысяч человек. Потом к ним добавились 200 тысяч добровольцев. У них получилось сформировать мотивированную миллионную армию с боевым опытом современной войны, которая два года создавала нам серьезные трудности. А сейчас ее нет. Технику сожгли, солдат убили. Чтобы создать вторую такую же армию, Украине снова потребуется восемь лет, но времени у них нет. Им надо каждый день отправлять на фронт хотя бы по 5 тысяч человек. А это невозможно.Киевский режим официально поставил себе задачу мобилизовать 160 тысяч человек за два месяца. Но они никогда столько не набирали. Даже когда у них было много добровольцев, они в месяц отправляли на фронт 40-45 тысяч человек. Это были очень хорошие показатели. Сейчас эти показатели упали до 20-25 тысяч. А потери выросли до 60 тысяч. Возник большой разрыв между потерями и пополнением, который держится уже полгода. То есть сейчас у Украины осталась половина от этой армии. Для этого даже не надо знать точные цифры. Мы видим это по событиям на фронте.В начале 2024 года наша армия билась за отдельно взятые города и двигались со скоростью одна улица в год. Почему? Потому что у Украины была выстроена серьезная линия обороны, занятая хорошо подготовленными войсками. И она была не только в городах, но и между ними. То есть в городе сидели мощные резервы, которые поддерживали войска в опорниках. Над ними висели беспилотники, за городами стояла артиллерия. И чтобы куда-то продвинуться, нам надо было сначала взять город, а потом зачистить территорию вокруг него. А сейчас мы просто обходим города.Вы же помните, даже самые недалекие военблогеры учили генералов обходить города, а не биться об них в лоб. Думаете, мы только сейчас до этого додумались? Нет конечно. Просто раньше мы их не могли обойти, потому что в полях сидела украинская армия, и нам опять же приходилось биться в лоб в эти опорники. Когда мы в этом опорнике убивали вражескую роту, на ее место прибывала новая. Их все время надо было убивать, а они не кончались. Потому что у Украины хватало людей для восполнения потерь. А когда потери значительно выросли, в полях оказалось сидеть некому.Да, у Украины по-прежнему сидят гарнизоны в городах. Да, уличные бои от этого проще не стали. Но обходить города нам стало значительно легче. А когда вы перерезаете коммуникации и оставляете гарнизон без снабжения и ротации, он быстро начинает убегать по полям даже под артиллерийским огнем. Потому что сопротивляться бессмысленно.Повторюсь, мы научились проходить между городами и селами, потому что там окопы выкопаны, но украинской армии в них нет. Отдельные очаги сопротивления есть, но полноценной линии фронта нет.- Поэтому даже украинские военные говорят, что фронт рухнул?- Да. Фронт рухнул – это не значит, что все разбежались. Это значит, что в украинской обороне появилось много брешей, которые нечем заткнуть. В эти бреши проходят наши войска, эти бреши становятся больше и больше.Чем в этой ситуации Киеву поможет этот европейский "комитет спасения Украины"? Добрым словом? Они даже танки в последнее время слабо поставляли. И F-16 им уже давно обещали, но они все никак не дойдут. Потому что летать на этих истребителях некому.Да, украинской пропаганде удалось убедить даже российских экспертов, что на них будут летать европейские пилоты. Но для подготовки хорошего пилота нужен не один год, а убить его можно за одну минуту. Европейцы сидят и думают: "Ну хорошо, пошлем мы на Украину 100 пилотов. Через полгода от них останется десять инвалидов. Еще посылать? А нам самим хватит?".Да, Украина может нанять отставных пилотов, которые когда-то летали и еще хотят повоевать. Но они же поедут туда, чтобы заработать деньги, а не умереть. Зачем французу умирать за светлое украинское будущее? Что он от этого получит? И самое главное, что пилот – это штучный товар.Почему мы ограничили вылеты своей авиации в 2022-2023 годах? Потому что у Украины еще была мощная ПВО, а у нас еще не было достаточного количества корректируемых авиабомб. Дело же не в том, что мы бы потеряли самолеты. Самолеты можно изготовить. Мы бы потеряли много пилотов – квалифицированных кадров, которых надо долго воспитывать. Сначала нужно три-четыре года, чтобы просто полетать. Еще надо повоевать. А потерять пилота можно за секунду – прилетела ракета и нет его.То есть наша авиация стала активно работать только после того, как она получила возможность поражать противника из-за пределов действия украинской ПВО.Повторюсь, нет у европейцев возможности быстро и серьезно помочь Киеву. Более того, европейцы понимают, что в этой ситуации долго не живут. В лучшем случае Украина доживет до 8 марта. Насчет 9 мая уже очень большие сомнения.Я понимаю, что наши войска еще далеко от Днепра и тем более от Львова. Но фронт не обрушается по принципу один километр в день. Если вы не получаете ресурсов, чтобы восстановить его, он обрушается в ускоренном темпе и сопротивляться некому. Это хорошо видно на примере боев за Курахово. Украина два года намертво стояла под Угледаром, а теперь они оттуда отступают с ускорением.- Так зачем же понадобилось собирать этот консилиум, если не для помощи Украине?- Европейский консилиум – это больше о том, как бороться с намерением Трампа повесить на Европу ответственность за последние дни жизни украинского трупа.Трампу нужны развязанные руки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вряд ли он настолько наивен, чтобы думать, что с Россией можно договориться на его условиях. Но если США нет в украинском кризисе, то и проблем нет. "Это не наш кризис, это европейский. Европейцы, договаривайтесь с русскими. А мы тут просто мимо проходили. Все, пока. Мы пошли по своим делам".Европа боится этого сценария. Франция и Великобритания сейчас думают над тем, как заставить США не уходить на Тихий океан, а защищать своих европейских союзников.Проблема для Европы не в том, чтобы Украина продержалась на пару недель больше. Они будут показывать осажденный Киев, изможденного Зеленского, но делать ничего не будут. Они исчерпали свои возможности еще в 2023 году, когда воспряли духом, решили задавить Россию и поднатужились, передав Украине под тысячу танков. Но контрнаступ, на который и Киев, и Запад делали ставку, с треском провалился.Дело даже не в том, что они никуда не наступили. Они потеряли технику и войска, не сумев нанести России непоправимый урон. Если бы они не продвинулись, но мы потеряли в два раза больше, чем они, это уже был бы серьезный успех. У нас же силы тоже нерезиновые. А они потеряли кратно больше, чем мы. И с этого момента начался кратный рост их потерь при снижении наших потерь. Это для них – безвыходная ситуация.Чтобы ее переломить, прямо сейчас нужно найти вторую такую же армию. А ее сейчас нигде нет в мире. Американская армия на Украине воевать не собирается. Даже если они найдут 200 тысяч наемников, это все равно им не поможет.Сейчас речь идет лишь о том, как Запад будет договариваться с Россией и будет ли договариваться вообще. Может быть, Европа просто посмотрит, как мы добьем Украину, а потом будет сидеть за своим забором на границе, показывать нам кукиш и приговаривать: "Нам не страшен серый волк. Мы тут сами с усами. Мы не допустим вашей агрессии на нашей территории".Это один из вариантов военного планирования Европы. Но этот сценарий может быть реализован только после падения Украины. Мы же спорим о том, что делать после Украины. Вот и они дискутируют.О других аспектах международной политики - в интервью Дмитрия Бабича: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

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