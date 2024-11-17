Прическа и галстук Трампа объясняют, в каком тоне он говорил с Зеленским — политолог - 17.11.2024 Украина.ру
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Прическа и галстук Трампа объясняют, в каком тоне он говорил с Зеленским — политолог
Прическа и галстук Трампа объясняют, в каком тоне он говорил с Зеленским — политолог - 17.11.2024 Украина.ру
Прическа и галстук Трампа объясняют, в каком тоне он говорил с Зеленским — политолог
Украина в международном дискурсе давно стала синонимом конфликта, а Трамп не изменяет себе, поэтому не пытается говорить с Зеленским на новых тонах. Последняя фраза этого разговора со стороны американца: "Это политика, малыш"
2024-11-17T07:50
2024-11-17T07:50
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.По его словам, Трамп — человек привычки.Он считает, что говорили они об украинском конфликте.“Украина в международном дискурсе давно стала синонимом конфликта. Там после продажи земли западным корпорациям вообще, кроме конфликтов, ничего не осталось. Конечно, "перетерли" тему. Предполагаю последнюю фразу этого разговора со стороны американца: "Это политика, малыш", — заключил Выдрин.В интервью изданию Украина.ру директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов заметил, что у России нет никакой необходимости вести диалог с США на данный момент. Эксперт напомнил слова Путина о том, что Москва не прерывала диалог с Америкой, следовательно, и не ей его инициировать."Уходящее руководство в Америке едва ли будет инициировать этот диалог. Они все, что могли, сделали. Теперь за это в некотором смысле расплачиваются. А новое руководство — от них зависит, как они желают выстраивать отношения с РФ. Трамп действительно многократно говорил, что займется установлением перемирия на Украине еще до инаугурации. То есть сразу после своего избрания", — поделился своими рассуждениями Лукьянов.Более подробно об этом — в интервью Федор Лукьянов: Украина избежит краха государственности, если возьмёт пример с ГрузииПрежде в СМИ публиковалась информации, якобы Трамп и Путин созванивались 7 ноября.О разговоре между Путиным и Трампом — Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington PostПозже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг разговор между Путиным и Трампом.Подробнее — Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с ТрампомРанее Дональд Трамп в интервью NBC News подтвердил, что не говорил с президентом России, но уже пообщался с Владимиром Зеленским.Полный текст интервью — Это политика, малыш. Дмитрий Выдрин о директивах Трампа Зеленскому и "кумовском феодализме" на Украине
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новости, украина, россия, америка, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, детали
Новости, Украина, Россия, Америка, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, детали

Прическа и галстук Трампа объясняют, в каком тоне он говорил с Зеленским — политолог

07:50 17.11.2024
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP / Evan Vucci
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Украина в международном дискурсе давно стала синонимом конфликта, а Трамп не изменяет себе, поэтому не пытается говорить с Зеленским на новых тонах. Последняя фраза этого разговора со стороны американца: "Это политика, малыш"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
По его словам, Трамп — человек привычки.
“Он много лет не меняет прически, хотя она устарела. Не делает короче галстук, хотя он длинноват по нынешней моде. Не изменяет, судя по пресс-секретарю, своего пристрастия к красивым дамам. С чего бы Трампу менять привычные тональности в общении с теми или иными визави? С Макроном он, например, говорил и говорит с легкой иронией. С Зеленским же — с явным пренебрежением”, — объяснил Выдрин.
Он считает, что говорили они об украинском конфликте.
“Украина в международном дискурсе давно стала синонимом конфликта. Там после продажи земли западным корпорациям вообще, кроме конфликтов, ничего не осталось. Конечно, "перетерли" тему. Предполагаю последнюю фразу этого разговора со стороны американца: "Это политика, малыш", — заключил Выдрин.
В интервью изданию Украина.ру директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов заметил, что у России нет никакой необходимости вести диалог с США на данный момент. Эксперт напомнил слова Путина о том, что Москва не прерывала диалог с Америкой, следовательно, и не ей его инициировать.
"Уходящее руководство в Америке едва ли будет инициировать этот диалог. Они все, что могли, сделали. Теперь за это в некотором смысле расплачиваются. А новое руководство — от них зависит, как они желают выстраивать отношения с РФ. Трамп действительно многократно говорил, что займется установлением перемирия на Украине еще до инаугурации. То есть сразу после своего избрания", — поделился своими рассуждениями Лукьянов.
Более подробно об этом — в интервью Федор Лукьянов: Украина избежит краха государственности, если возьмёт пример с Грузии
Прежде в СМИ публиковалась информации, якобы Трамп и Путин созванивались 7 ноября.
О разговоре между Путиным и Трампом — Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington Post
- РИА Новости, 1920, 14.11.2024
14 ноября, 18:06
План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войне Политическое вошканье, мельтешенье и елозанье представителей так называемых элит на коллективном Западе в последние дни не может не вызывать удивленные возгласы: "Как интересно они там живут, нам так не жить"! Сами себе намечают планы, сами ими очаровываются и сами же негодуют, когда ничего не получается.
Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг разговор между Путиным и Трампом.
Подробнее — Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с Трампом
Ранее Дональд Трамп в интервью NBC News подтвердил, что не говорил с президентом России, но уже пообщался с Владимиром Зеленским.
Полный текст интервью — Это политика, малыш. Дмитрий Выдрин о директивах Трампа Зеленскому и "кумовском феодализме" на Украине
 
НовостиУкраинаРоссияАмерикаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленскийдетали
 
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