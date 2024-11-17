https://ukraina.ru/20241117/1058932716.html

Прическа и галстук Трампа объясняют, в каком тоне он говорил с Зеленским — политолог

Прическа и галстук Трампа объясняют, в каком тоне он говорил с Зеленским — политолог - 17.11.2024 Украина.ру

Прическа и галстук Трампа объясняют, в каком тоне он говорил с Зеленским — политолог

Украина в международном дискурсе давно стала синонимом конфликта, а Трамп не изменяет себе, поэтому не пытается говорить с Зеленским на новых тонах. Последняя фраза этого разговора со стороны американца: "Это политика, малыш"

2024-11-17T07:50

2024-11-17T07:50

2024-11-17T07:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.По его словам, Трамп — человек привычки.Он считает, что говорили они об украинском конфликте.“Украина в международном дискурсе давно стала синонимом конфликта. Там после продажи земли западным корпорациям вообще, кроме конфликтов, ничего не осталось. Конечно, "перетерли" тему. Предполагаю последнюю фразу этого разговора со стороны американца: "Это политика, малыш", — заключил Выдрин.В интервью изданию Украина.ру директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов заметил, что у России нет никакой необходимости вести диалог с США на данный момент. Эксперт напомнил слова Путина о том, что Москва не прерывала диалог с Америкой, следовательно, и не ей его инициировать."Уходящее руководство в Америке едва ли будет инициировать этот диалог. Они все, что могли, сделали. Теперь за это в некотором смысле расплачиваются. А новое руководство — от них зависит, как они желают выстраивать отношения с РФ. Трамп действительно многократно говорил, что займется установлением перемирия на Украине еще до инаугурации. То есть сразу после своего избрания", — поделился своими рассуждениями Лукьянов.Более подробно об этом — в интервью Федор Лукьянов: Украина избежит краха государственности, если возьмёт пример с ГрузииПрежде в СМИ публиковалась информации, якобы Трамп и Путин созванивались 7 ноября.О разговоре между Путиным и Трампом — Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington PostПозже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг разговор между Путиным и Трампом.Подробнее — Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с ТрампомРанее Дональд Трамп в интервью NBC News подтвердил, что не говорил с президентом России, но уже пообщался с Владимиром Зеленским.Полный текст интервью — Это политика, малыш. Дмитрий Выдрин о директивах Трампа Зеленскому и "кумовском феодализме" на Украине

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новости, украина, россия, америка, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, детали