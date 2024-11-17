Детей мигрантов будут выгонять из школ России? Ищенко о возможных изменениях в системе образования - 17.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241117/1058972356.html
Детей мигрантов будут выгонять из школ России? Ищенко о возможных изменениях в системе образования
Детей мигрантов будут выгонять из школ России? Ищенко о возможных изменениях в системе образования - 17.11.2024 Украина.ру
Детей мигрантов будут выгонять из школ России? Ищенко о возможных изменениях в системе образования
В Государственной Думе России рассматривают законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов в случае, если они не владеют русским языком. Не... Украина.ру, 17.11.2024
2024-11-17T11:13
2024-11-17T11:13
видео
россия
украина
ростислав ищенко
госдума
русскоязычные
русский
русский язык
русская традиция
русская культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/11/1058972234_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ce1dc95473f054af305b6081f6d1fcaf.jpg
В Государственной Думе России рассматривают законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов в случае, если они не владеют русским языком. Не является ли эта мера запоздалой и на какие ещё категории населения её следует распространить? Об этом и не только в своём новом еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
украина
средняя азия
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/11/1058972234_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_63bbfb089112de5fb51734cc53fb0c45.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, ростислав ищенко, госдума, русскоязычные, русский, русский язык, русская традиция, русская культура, русский мир, средняя азия, постсоветское пространство, бывший ссср, мигранты, образование, образовательные стандарты, школа, школьники, гражданство, закон, законопроект, российский паспорт, видео
Видео, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Госдума, русскоязычные, русский, Русский язык, русская традиция, русская культура, Русский мир, Средняя Азия, постсоветское пространство, бывший СССР, мигранты, образование, образовательные стандарты, Школа, школьники, гражданство, Закон, законопроект, российский паспорт

Детей мигрантов будут выгонять из школ России? Ищенко о возможных изменениях в системе образования

11:13 17.11.2024
 
Читать в
В Государственной Думе России рассматривают законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов в случае, если они не владеют русским языком. Не является ли эта мера запоздалой и на какие ещё категории населения её следует распространить? Об этом и не только в своём новом еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
ВидеоРоссияУкраинаРостислав ИщенкоГосдумарусскоязычныерусскийРусский языкрусская традициярусская культураРусский мирСредняя Азияпостсоветское пространствобывший СССРмигрантыобразованиеобразовательные стандартыШколашкольникигражданствоЗаконзаконопроектроссийский паспорт
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:38Медведев рассказал, почему "США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной"
12:01Захарова задала "оголтелой ксенофобке" Бербок пять неудобных вопросов
12:00"Вокруг Булгакова": беллетрист Бескудников
11:13Детей мигрантов будут выгонять из школ России? Ищенко о возможных изменениях в системе образования
10:47Одесса частично обесточена, парализован электротранспорт
10:20"Газпром" продолжает транзит газа в ЕС через Украину
09:55Призыв Китая по Украине. Главное на Украине на утро 17 ноября
09:51 Пентагон: украинская коррупция препятствует членству в ЕС и НАТО
09:17Уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма
08:24Команда большого компромисса. О тех, кто приходит к власти в США
08:00Как спецслужбы ЧССР организовали "бархатную революцию"
07:50Прическа и галстук Трампа объясняют, в каком тоне он говорил с Зеленским — политолог
07:40Трамп может предложить России обменять Украину на Китай — политолог
07:30Ищенко: России и США нельзя сталкиваться лбами — ядерных последствий не избежать
07:20Байден готов выгрести все подчистую, лишь бы успеть исполнить все “хотелки” Украины — эксперт
07:10На Украине появятся силы, готовы говорить с Россией, но Трамп не царь-батюшка, чтобы принудить ее к миру
07:05Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 мая, Европа покажет России кукиш из-за забора
07:00Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством
06:50Эксперт рассказал, как Россия может подтолкнуть Трампа действовать на ее условиях
06:40Чужая на Украине и в России. Чем занимается журналистка Янина Соколовская
Лента новостейМолния