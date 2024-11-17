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Детей мигрантов будут выгонять из школ России? Ищенко о возможных изменениях в системе образования
Детей мигрантов будут выгонять из школ России? Ищенко о возможных изменениях в системе образования - 17.11.2024 Украина.ру
Детей мигрантов будут выгонять из школ России? Ищенко о возможных изменениях в системе образования
В Государственной Думе России рассматривают законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов в случае, если они не владеют русским языком. Не... Украина.ру, 17.11.2024
2024-11-17T11:13
2024-11-17T11:13
2024-11-17T11:13
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ростислав ищенко
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русская культура
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В Государственной Думе России рассматривают законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов в случае, если они не владеют русским языком. Не является ли эта мера запоздалой и на какие ещё категории населения её следует распространить? Об этом и не только в своём новом еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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Детей мигрантов будут выгонять из школ России? Ищенко о возможных изменениях в системе образования
В Государственной Думе России рассматривают законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов в случае, если они не владеют русским языком. Не является ли эта мера запоздалой и на какие ещё категории населения её следует распространить? Об этом и не только в своём новом еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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