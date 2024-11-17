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Трамп может предложить России обменять Украину на Китай — политолог

Трамп может предложить России обменять Украину на Китай — политолог - 17.11.2024 Украина.ру

Трамп может предложить России обменять Украину на Китай — политолог

Трамп, как и в 2017 году, поначалу будет действовать мягко. Он попытается встретиться с Путиным, чтобы предложить некий размен. К примеру, Россия занимает более жесткую позицию по Китаю, а Штаты закрывают глаза на Украину

2024-11-17T07:40

2024-11-17T07:40

2024-11-17T07:40

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев.Эксперт напомнил, что первый срок Трампа показал: он любит доводить ситуацию до грани ядерной войны. Можно вспомнить обострение с Северной Кореей и убийство иранского генерала Сулеймани, но с Россией такие вещи проделать сложнее, отметил Лошкарев.По его словам, тем не менее, какой-то нажим на Россию уже в первые месяцы президента Трампа возможен.Он объяснил, что этот план подразумевает, якобы Россия будет служить инструментом для принуждения Китая к более сдержанной политике."Теоретически такой размен возможен. Он звучит заманчиво. Зеленского вроде как бросают, а мы вроде как подтверждаем свой тезис, что без поддержки Запада Украина ничего из себя не представляет и за пару недель развалится. Но вряд ли Москва пойдет на то, чтобы променять своего преданного союзника на пустые обещания американцев. Без хороших российско-китайских отношений будущий миропорядок просто не сложится. На эту удочку клевать не стоит", — заключил Лошкарев.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Михаил Павлив заявил, что никакого плана по решению украинского конфликта у Трампа нет."Есть некий избирательный месседж-бокс, который касался украинского кейса. Его рассматривали через призму того, что нынешняя администрация США ведет к третьей мировой. А как этого не допустить? Нужно остановить войну на Украине, а для этого нужен план", — пояснил логику Павлив.Эксперт заметил, что серьезно над планом в США никто не думал. Есть некий нарратив и поверхностное понимание, республиканцы действительно готовы завершить эту историю, не мытьем, так катаньем, добавил политолог."Но, если для Трампа вся эта история начнет обращаться в репутационные потери, тогда он сможет быстро переиграть в сторону эскалации. Такой же была история с голосованием в Конгрессе по поводу помощи Украине. Республиканцы долго боролись, но под бомбардировкой медиа, которые были ориентированы на демократов, их мнение стало меняться в сторону того, что если Украина сейчас загнется, то мы понесем репутационные потери. В итоге за проект закона согласовали", — напомнил Павлив.Подробнее об этом — Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерикеВ интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков указал на то, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек, добавил эксперт.Казаков предположил, как могут выглядеть ультиматумы для Путина и Зеленского от Трампа:“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.Далее эксперт предположил, какой может быть ответ у Путина:“Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"Казаков отметил, что главная интрига заключается в следующем ответе Трампа. Потому что, по мнению эксперта, Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, подчеркнул он.В ответ на это, по словам Казакова, Трамп может пригрозить дать Украине все оружие, кроме ядерного,“Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится”, — подвел итог размышлений эксперт.Какое решение Путин может предложить Трампу — в интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситьсяПолный текст интервью — Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет

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новости, россия, китай, украина, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, детали