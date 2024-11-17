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Зеленский заявил о применении F-16 по воздушным целям

Зеленский заявил о применении F-16 по воздушным целям - 17.11.2024 Украина.ру

Зеленский заявил о применении F-16 по воздушным целям

Украинские пилоты на самолётах американского производства 17 ноября сбили с десяток воздушных целей. Об этом заявил Владимир Зеленский.

2024-11-17T14:41

2024-11-17T14:41

2024-11-17T14:41

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По его словам, в течение недели по подконтрольной нынешнему руководству Украины территории было применено почти 140 ракет разных типов, более 900 управляемых авиабомб и более 600 ударных дронов.По его словам, в России стремятся запугать Зеленского с товарищами холодом и отсутствием света."Весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, не понимающего никакого языка, кроме силы. Нам нужно единство, миру нужно единство", - поведал Зеленский.Утром 17 ноября он сообщал, что по всем регионам Украины был нанесён массированный комбинированный удар. За минувшую ночь, по его словам, с российской стороны было выпущено в общей сложности около 120 ракет и 90 дронов."Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей", - заверил Зеленский.В начале СВО руководство Украины запросило на Западе поставки военной авиации и средств ПВО. В частности, запрашивались истребители производства США, Швеции и Франции.С 2023 года в ЕС и США ведётся подготовка украинских пилотов для F-16. Также ведётся подготовка пилотов для передаваемых на Украину французских истребителей, призванных осуществлять запуски дальнобойных ракет SCALP и выполнять задачи штурмовиков. Подробности в публикации Франция отправит на Украину шесть истребителей Mirage 2000-5F Ранее в новостях: Одесса частично обесточена, парализован электротранспортБолее полная картина дня представлена в обзоре Атака на Ижевск, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 ноября

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