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Зеленский заявил о применении F-16 по воздушным целям
Зеленский заявил о применении F-16 по воздушным целям - 17.11.2024 Украина.ру
Зеленский заявил о применении F-16 по воздушным целям
Украинские пилоты на самолётах американского производства 17 ноября сбили с десяток воздушных целей. Об этом заявил Владимир Зеленский.
2024-11-17T14:41
2024-11-17T14:41
2024-11-17T14:41
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По его словам, в течение недели по подконтрольной нынешнему руководству Украины территории было применено почти 140 ракет разных типов, более 900 управляемых авиабомб и более 600 ударных дронов.По его словам, в России стремятся запугать Зеленского с товарищами холодом и отсутствием света."Весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, не понимающего никакого языка, кроме силы. Нам нужно единство, миру нужно единство", - поведал Зеленский.Утром 17 ноября он сообщал, что по всем регионам Украины был нанесён массированный комбинированный удар. За минувшую ночь, по его словам, с российской стороны было выпущено в общей сложности около 120 ракет и 90 дронов."Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей", - заверил Зеленский.В начале СВО руководство Украины запросило на Западе поставки военной авиации и средств ПВО. В частности, запрашивались истребители производства США, Швеции и Франции.С 2023 года в ЕС и США ведётся подготовка украинских пилотов для F-16. Также ведётся подготовка пилотов для передаваемых на Украину французских истребителей, призванных осуществлять запуски дальнобойных ракет SCALP и выполнять задачи штурмовиков. Подробности в публикации Франция отправит на Украину шесть истребителей Mirage 2000-5F Ранее в новостях: Одесса частично обесточена, парализован электротранспортБолее полная картина дня представлена в обзоре Атака на Ижевск, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 ноября
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новости, украина, сша, франция, владимир зеленский, ес, f-16, сво, пво, scalp
Новости, Украина, США, Франция, Владимир Зеленский, ЕС, F-16, СВО, ПВО, SCALP
Зеленский заявил о применении F-16 по воздушным целям
Украинские пилоты на самолётах американского производства 17 ноября сбили с десяток воздушных целей. Об этом заявил Владимир Зеленский.
По его словам, в течение недели по подконтрольной нынешнему руководству Украины территории было применено почти 140 ракет разных типов, более 900 управляемых авиабомб и более 600 ударных дронов.
"Сегодня наши пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей. Сейчас идет ликвидация последствий комбинированной атаки на нашу инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях", - заявил Зеленский.
По его словам, в России
стремятся запугать Зеленского с товарищами холодом и отсутствием света.
"Весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, не понимающего никакого языка, кроме силы. Нам нужно единство, миру нужно единство", - поведал Зеленский.
Утром 17 ноября он сообщал, что по всем регионам Украины был нанесён массированный комбинированный удар. За минувшую ночь, по его словам, с российской стороны было выпущено в общей сложности около 120 ракет и 90 дронов.
"Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей", - заверил Зеленский.
В начале СВО руководство Украины запросило на Западе
поставки военной авиации и средств ПВО. В частности, запрашивались истребители производства США
, Швеции
и Франции
.
С 2023 года в ЕС
и США ведётся подготовка украинских пилотов для F-16. Также ведётся подготовка пилотов для передаваемых на Украину французских истребителей, призванных осуществлять запуски дальнобойных ракет SCALP и выполнять задачи штурмовиков. Подробности в публикации Франция отправит на Украину шесть истребителей Mirage 2000-5F