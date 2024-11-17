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О жёсткой фильтрации в Шереметьево, призраке Фарион в Ивано-Франковске и бомбардировке Чопа – Вакаров
О жёсткой фильтрации в Шереметьево, призраке Фарион в Ивано-Франковске и бомбардировке Чопа – Вакаров - 17.11.2024 Украина.ру
О жёсткой фильтрации в Шереметьево, призраке Фарион в Ивано-Франковске и бомбардировке Чопа – Вакаров
Политолог Василий Вакаров в эфире Украина.ру рассказал о настроениях среди украинских мигрантов в России, об особенностях и различных категориях украинской... Украина.ру, 17.11.2024
2024-11-17T14:14
2024-11-17T14:14
2024-11-17T14:14
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россия
украина
закарпатье
ирина фарион
василь вакаров
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нато
сша
мобилизация
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Политолог Василий Вакаров в эфире Украина.ру рассказал о настроениях среди украинских мигрантов в России, об особенностях и различных категориях украинской миграции, о ситуации внутри Украины, в частности в Закарпатье, а также о вариантах мира и о противоречиях вокруг него. 00:24 – О пункте пропуска в Шереметьево; 02:20 – О категориях украинских мигрантов; 05:52 – Чем занимаются украинские мигранты в России; 08:54 – Приспособленцы и личное отношение; 13:00 – О воспитательной работе; 14:21 – О ситуации в Закарпатье; 19:43 – О потерях среди закарпатцев; 21:23 – Чоп, бомбардировки и завершение войны; 27:01 – О протестах и настроениях внутри Украины; 32:42 – О вариантах мира и противоречиях вокруг него. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, украина, закарпатье, ирина фарион, василь вакаров, ес, нато, сша, мобилизация, закарпатская область, владимир зеленский, мигранты, шереметьево, видео
Видео, Россия, Украина, Закарпатье, Ирина Фарион, Василь Вакаров, ЕС, НАТО, США, мобилизация, Закарпатская область, Владимир Зеленский, мигранты, Шереметьево
Политолог Василий Вакаров в эфире Украина.ру рассказал о настроениях среди украинских мигрантов в России, об особенностях и различных категориях украинской миграции, о ситуации внутри Украины, в частности в Закарпатье, а также о вариантах мира и о противоречиях вокруг него.
00:24 – О пункте пропуска в Шереметьево;
02:20 – О категориях украинских мигрантов;
05:52 – Чем занимаются украинские мигранты в России;
08:54 – Приспособленцы и личное отношение;
13:00 – О воспитательной работе;
14:21 – О ситуации в Закарпатье;
19:43 – О потерях среди закарпатцев;
21:23 – Чоп, бомбардировки и завершение войны;
27:01 – О протестах и настроениях внутри Украины;
32:42 – О вариантах мира и противоречиях вокруг него.
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