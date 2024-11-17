https://ukraina.ru/20241117/1058974190.html

О жёсткой фильтрации в Шереметьево, призраке Фарион в Ивано-Франковске и бомбардировке Чопа – Вакаров

О жёсткой фильтрации в Шереметьево, призраке Фарион в Ивано-Франковске и бомбардировке Чопа – Вакаров - 17.11.2024 Украина.ру

О жёсткой фильтрации в Шереметьево, призраке Фарион в Ивано-Франковске и бомбардировке Чопа – Вакаров

Политолог Василий Вакаров в эфире Украина.ру рассказал о настроениях среди украинских мигрантов в России, об особенностях и различных категориях украинской... Украина.ру, 17.11.2024

2024-11-17T14:14

2024-11-17T14:14

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Политолог Василий Вакаров в эфире Украина.ру рассказал о настроениях среди украинских мигрантов в России, об особенностях и различных категориях украинской миграции, о ситуации внутри Украины, в частности в Закарпатье, а также о вариантах мира и о противоречиях вокруг него. 00:24 – О пункте пропуска в Шереметьево; 02:20 – О категориях украинских мигрантов; 05:52 – Чем занимаются украинские мигранты в России; 08:54 – Приспособленцы и личное отношение; 13:00 – О воспитательной работе; 14:21 – О ситуации в Закарпатье; 19:43 – О потерях среди закарпатцев; 21:23 – Чоп, бомбардировки и завершение войны; 27:01 – О протестах и настроениях внутри Украины; 32:42 – О вариантах мира и противоречиях вокруг него. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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