https://ukraina.ru/20241117/1058970276.html

Команда большого компромисса. О тех, кто приходит к власти в США

Команда большого компромисса. О тех, кто приходит к власти в США - 17.11.2024 Украина.ру

Команда большого компромисса. О тех, кто приходит к власти в США

Подавляющее большинство тех, кто пишет в эти дни о команде Трампа, анонсированной пока меньше чем наполовину, допускают одну серьёзную ошибку.

2024-11-17T08:24

2024-11-17T08:24

2024-11-17T08:25

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Дело даже не в том, что этой команде до прихода к власти ещё два месяца, а за это время многое может измениться, в том числе и в её персональном составе: номинирование на должность и утверждение в должности – вещи всё-таки разные.Ошибка заключается в попытке предвосхитить внешнеполитическую программу этой команды. Понятно, что внешний мир, в том числе и российского обывателя, мало интересуют внутренние американские проблемы, интриги, скандалы. США – серьёзный игрок на международной арене, один из главных, оказывающих серьёзное воздействие на глобальные процессы. Именно в этом качестве команда Трампа всех за пределами собственно Америки и интересует.Но сегодня никто, даже сам Трамп, не может дать ответ на вопрос о своей внешнеполитической программе. Пока что ясно одно – у него, как у пана атамана Грициана-Таврического "все хлопцы выступают за свободную личность", то есть "будут грабить", по крайней мере хотят обеспечить США возможность грабить мир в следующих поколениях так же успешно, как в предыдущих, для чего сделать их "вновь великими".Однако для того, чтобы добиться международного "величия" необходимо изжить внутренние дрязги. Трампу после восьми лет борьбы удалось убедить большую часть американского истеблишмента, что он является лучшей объединяющей фигурой, чем всё, что может предложить лево-либеральное крыло Демократической партии. Результатом этого стал широкий консенсус консервативных республиканцев, сумевших установить контроль над Республиканской партией, маргинализовав её лево-либеральное крыло, и консервативных демократов, уставших от лево-либерального засилья в своей партии, сговорившихся с трампистами и слившими Харрис на президентских выборах.Однако этот широкий консенсус пока ещё не общенациональный. Лево-либеральные силы потерпели сокрушительное поражение, но не сдались и планируют реванш. Трампу же и его команде необходимо в ближайшие четыре года убедить американцев в верности предлагаемого ими курса и превратить широкий консенсус в общенациональный, вернувшись к тем временам, когда внешняя политика США была плодом общенационального двухпартийного консенсуса.Без стабилизации внутренней ситуации в США, без бескровной парламентской победы над лево-либералами, ни одно правительство в Вашингтоне не может рассчитывать на внешнеполитический успех. При этом восстановление и упрочение американской глобальной гегемонии является непременным условием успеха внутренних реформ, инициируемых Трампов и его командой.Упрощённо, задача Трампа состоит в том, чтобы обеспечив себе внутреннюю точку опоры за счёт имеющегося широкого компромисса американских консервативных элит, добиться быстрых внешнеполитических успехов, которые позволили бы ему получить ресурсы, необходимые для реформирования американской экономики, чтобы "сделать США вновь великими". Задача весьма нетривиальная.С точки зрения перспектив решения этой задачи и стоит рассматривать заявленные назначения в команду Трампа.На сегодня в ней "каждой твари по паре". Консервативных демократов представляют Роберт Кеннеди-младший и Талси Габбард. Кеннеди – политик явно слабый, с неустойчивой психикой, анонсированный как министр здравоохранения радикальный антиваксер, имеет ценность лишь как представитель мощного политического клана, традиционно влиятельного в Демократической партии. В общем, он там ради фамилии. Кстати, он единственный среди заявленных Трампом назначенцев, кто публично заявлял о бессмысленности и ошибочности американской антироссийской политики, как в украинском вопросе, так и шире. Но министерство здравоохранения – не то место, где он сможет реализовать свои внешнеполитические идеи.Габбард – карьеристка, в хорошем смысле этого слова – упорной работой прокладывающая себе путь ко всё более высоким должностям. Трамп пытался переманить её ещё в свой первый срок. Можно не сомневаться, что она ответственно отнесётся к своей должности директора Национальной разведки. Но надо учитывать, что сама должность не предоставляет широких возможностей, требуя при этом значительных усилий.Директору Нацразведки (должность создана после терактов 9.11) переданы от директора ЦРУ полномочия по координации работы американских разведок (которых в США почти два десятка). Он также является советником президента по разведке и главным докладчиком по данным вопросам. При этом директора некоторых других разведслужб (ЦРУ, АНБ) также имеют право непосредственного доклада президенту.Собственный аппарат, подчинённый директору Нацразведки состоит из служб обеспечения деятельности руководства (директора, его помощников и заместителей, а также их помощников) и антитеррористического центра, сбором и анализом разведывательной информации не занимается. Так что за провалы директор Нацразведки отвечает, но рычагов прямого воздействия на спецслужбы не имеет.Умеренных республиканцев в команде представляют Дуг Бёргам, номинированный на МВД губернатор Северной Дакоты, пытавшийся выдвинуться кандидатом в президенты от республиканцев на выборах 2024 года, но почти сразу сошедший с дистанции и Марко Рубио, номинированный на Госсекретаря.Умеренных трампистов представляет Ноэм Кристи, заявленная на пост министра внутренней безопасности губернатор Южной Дакоты и Элиз Стефаник, потенциальный постпред США при ООН (критиковавшая ООН за неэффективность), избравшаяся в Палату представителей от Нью Йорка, который обычно голосует за демократов.К числу радикальных трампистов можно отнести кандидата в генпрокуроры и министры юстиции Мэтта Гетца, кандидата в министры обороны Хегсета Пита и потенциального директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.Наконец, Сьюзан Уайлз, заявленная как глава аппарата Белого дома – чистый профессионал, многолетний республиканский политтехнолог, организовывавшая все президентские кампании Трампа, а с партией работающая ещё со времён Рейгана и Буша-старшего.Единственное, что объединяет этих людей – все они жёсткие политики, поднаторевшие в борьбе как внутрипартийной, так и межпартийной. Они не стесняются в средствах, если считают цель достижимой и не рефлексируют по поводу жертв, которые необходимо принести на алтарь победы.Рубио в прошлой жизни требовал ужесточения санкций против Венесуэлы и полноценного участия США в организации в ней государственного переворота, настаивал на том, что нельзя выводить американские войска из Сирии, а также вносил в конгресс законопроект о переименовании улицы в Вашингтоне, на которой находится российское посольство в честь Бориса Немцова.Потенциальный министр обороны Хегсет Пит во время прошлого срока Трампа убедил его помиловать американских военнослужащих, осуждённых за военные преступления, совершённые в Афганистане и Ираке (можно только гадать, что они там творили, если даже США вынуждены были их осудить и отправить в тюрьму). Также он является убеждённым сторонником Израиля и считает, что США должны поддерживать его в любых обстоятельствах.Как-то сильно я сомневаюсь, что эта команда будет настроена более мирно, чем предыдущая, скорее она будет более профессионально воевать. И если Украине они дадут меньше денег и оружия (хоть пока что Трамп просто хочет переложить бремя финансирования на Европу), то это не значит, что сэкономленное на украинском направлении не будет использовано против нас на любом другом.Главным же нюансом является то, что пока что Трамп не назвал ни одного кандидата в финансово-экономический блок – тех кто должен будет материально обеспечивать и его реформы, и его внешнюю политику. Думаю эти позиции неспроста пока оставлены вакантными – компромисс слишком широкий, слишком разные политические и финансовые круги должны быть удовлетворены и получить своё место во власти и свой рычаг влияния на власть.Декларировать можно любые планы, но реализовать их можно только в том случае, если под них будут найдены материальные ресурсы. Кто будет в команде Трампа заниматься аккумулированием материального ресурса пока неизвестно. Так что даже если пёстрый силовой блок найдёт общий язык (а это вилами по воде писано), не факт, что под все их планы найдутся деньги.Пока же, подчеркну, единственный вывод, который можно седлать из уже заявленных назначений состоит в том, что вся команда собрана из людей смотрящих на мир сквозь призму американской гегемонии и намеренных жёстко, любыми средствами её защищать, людей, обещавших американцам делать это лучше, чем Байден и собирающихся сдержать своё обещание.О том, как будущее президентство Трампа повлияло на психическое состояние Владимира Зеленского - в статье Захара Виноградова "Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине"

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

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сша, вашингтон, америка, дональд трамп, ростислав ищенко, камала харрис, цру, демократическая партия, оон, мнения