Атака на Ижевск, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 ноября - 17.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241117/1058972983.html
Атака на Ижевск, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 ноября
Атака на Ижевск, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 ноября - 17.11.2024 Украина.ру
Атака на Ижевск, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 ноября
Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. Атаке украинских беспилотников подвергся Ижевск
2024-11-17T13:15
2024-11-17T13:15
эксклюзив
хроники
вооруженные силы украины
россия
украина
вячеслав гладков
минздрав
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/14/1058218181_0:66:1049:656_1920x0_80_0_0_0188053bd411812b7fc82fc57bed9b8a.jpg
Утром 17 ноября губернатор Удмуртии Александр Бречалов в своём телеграм-канале сообщил об атаке БпЛА на регион."Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу Ленина 101, заводской цех. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат. На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован. К сожалению, один человек пострадал. Его уже госпитализировали - состояние средней степени тяжести. На месте работают все оперативные службы. Друзья, все чего добивается сейчас враг - это паника. Сохраняйте спокойствие, я буду информировать о деталях", - написал он в телеграм-канале в 07:08.РИА Новости опубликовало видео момента удара БпЛА.Позднее Минздрав региона сообщил о состоянии госпитализированного мужчины."Мужчина, пострадавший в результате падения беспилотного летательного аппарата в Ижевске, госпитализирован с травмой головы средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте инцидента продолжает дежурить бригада "скорой помощи", - указывалось в сообщении.Ещё спустя некоторое время губернатор Бречалов опубликовал памятку поведения при атаке БпЛА."Повторяю памятку - как действовать в случае обнаружения беспилотника. Друзья, временно закрыл комментарии к постам, чтобы избежать провокаций со стороны неприятеля и распространения недостоверной информации. Все важные детали буду оперативно сообщать. Доверяйте только официальным источникам", - подписал губернатор памятку.Продолжили украинские военные атаки и на приграничные регионы России.Обстрелы и налётыУтром 17 ноября Минобороны России рассказало об отражённых ударах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 10 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 1 обстрел, на горловском направлении — 9 обстрелов, выпустив 25 единиц различных боеприпасов.Сведения о ранении гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ повреждено 1 жилое домостроение, 1 автомобиль и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 56 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 56 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Каиры — 4; Днепряны — 4; Малая Лепетиха — 7; Князе-Григоровка — 10; Великая Лепетиха — 4; Корсунка — 5; Великие Копани — 3; Заводовка — 2; Таврийск — 5; Горностаевка — 6", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Алешки, Каховка и Корсунка.Кроме того, администрация Горностаевского округа сообщила о том, что по его территории ВСУ за прошедшие сутки нанесли 18 ударов по Горностаевскому округу"Обстрелам подверглись населенные пункты Горностаевка, Заводовка и Каиры. Кроме того, зафиксированы атаки БпЛА по территории Горностаевки — шесть фактов, Каир — три факта и Заводовки — два факта", — сообщили в администрации округа.Утром 17 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе посёлки Майский, Малиновка и Октябрьский, сёла Бессоновка, Вергилевка, Журавлевка, Наумовка, Никольское, Петровка, Репное и Щетиновка, а также хутор Валковский подверглись 5 артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено 40 боеприпасов, и атакам 12 БпЛА, из которых 6 сбиты системой ПВО. Повреждены социальный объект, автомобиль и линия электроснабжения", - писал Гладков.В Борисовском районе село Грузское атаковано с помощью 7 беспилотников. Повреждены частный дом, 2 надворные постройки и автомобиль, который получил значительные повреждения.В Волоконовском районе хутора Плотвянка и Шаховка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 3 снаряда и сброшено одно взрывное устройство с БпЛА. Была повреждена линия электроснабжения.В Грайворонском муниципальном округе село Козинка подверглось одному обстрелу, в ходе которого выпущено 2 боеприпаса. Обошлось без повреждений.Над Прохоровским районом системой ПВО был сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Ржевка, Середа, хуторам Марьино и Мухин выпущены 12 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 14 БпЛА, 3 из которых сбиты. За прошедшие сутки повреждены четырёхквартирный и два частных дома, линия электропередачи, а также на территории двух предприятий три производственных здания, склад, оборудование и два грузовых автомобиля", - отметил Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися в регион украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.О том, как на Украине воспринимают происходящее на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
https://ukraina.ru/20241117/1058971170.html
https://ukraina.ru/20241116/1058963404.html
россия
украина
херсонская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/14/1058218181_77:0:952:656_1920x0_80_0_0_43f8795671bf822f415fd2364f9a14cf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, вооруженные силы украины, россия, украина, вячеслав гладков, минздрав, херсонская область
Эксклюзив, Хроники, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Вячеслав Гладков, Минздрав, Херсонская область

Атака на Ижевск, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 ноября

13:15 17.11.2024
 
© Фото : скриншот видео ГУР МОУукраинский БПЛА
украинский БПЛА - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : скриншот видео ГУР МОУ
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. Атаке украинских беспилотников подвергся Ижевск
Утром 17 ноября губернатор Удмуртии Александр Бречалов в своём телеграм-канале сообщил об атаке БпЛА на регион.
"Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу Ленина 101, заводской цех. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат. На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован. К сожалению, один человек пострадал. Его уже госпитализировали - состояние средней степени тяжести. На месте работают все оперативные службы. Друзья, все чего добивается сейчас враг - это паника. Сохраняйте спокойствие, я буду информировать о деталях", - написал он в телеграм-канале в 07:08.
РИА Новости опубликовало видео момента удара БпЛА.
Позднее Минздрав региона сообщил о состоянии госпитализированного мужчины.
"Мужчина, пострадавший в результате падения беспилотного летательного аппарата в Ижевске, госпитализирован с травмой головы средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте инцидента продолжает дежурить бригада "скорой помощи", - указывалось в сообщении.
Ещё спустя некоторое время губернатор Бречалов опубликовал памятку поведения при атаке БпЛА.
"Повторяю памятку - как действовать в случае обнаружения беспилотника. Друзья, временно закрыл комментарии к постам, чтобы избежать провокаций со стороны неприятеля и распространения недостоверной информации. Все важные детали буду оперативно сообщать. Доверяйте только официальным источникам", - подписал губернатор памятку.
Продолжили украинские военные атаки и на приграничные регионы России.
Саммит АТЭС в Лиме
09:55
Призыв Китая по Украине. Главное на Украине на утро 17 ноябряПредседатель КНР Си Цзиньпин на саммите АТЭС заявил, что Китай готов содействовать мирным переговорам по Украине
Обстрелы и налёты
Утром 17 ноября Минобороны России рассказало об отражённых ударах украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 10 ударов.
На донецком направлении ВСУ совершили 1 обстрел, на горловском направлении — 9 обстрелов, выпустив 25 единиц различных боеприпасов.
Сведения о ранении гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ повреждено 1 жилое домостроение, 1 автомобиль и 1 объект гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 56 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 56 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Каиры — 4; Днепряны — 4; Малая Лепетиха — 7; Князе-Григоровка — 10; Великая Лепетиха — 4; Корсунка — 5; Великие Копани — 3; Заводовка — 2; Таврийск — 5; Горностаевка — 6", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Алешки, Каховка и Корсунка.
Кроме того, администрация Горностаевского округа сообщила о том, что по его территории ВСУ за прошедшие сутки нанесли 18 ударов по Горностаевскому округу
"Обстрелам подверглись населенные пункты Горностаевка, Заводовка и Каиры. Кроме того, зафиксированы атаки БпЛА по территории Горностаевки — шесть фактов, Каир — три факта и Заводовки — два факта", — сообщили в администрации округа.
Фото: Владимир Зеленский
Вчера, 18:30
Требования Зеленского к переговорам, у Украины появились ракеты. Итоги 16 ноября на УкраинеВладимир Зеленский назвал свои требования для того, чтобы начать переговоры с Россией, и рассказал о появившихся у Украины ракетах
Утром 17 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"Над Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе посёлки Майский, Малиновка и Октябрьский, сёла Бессоновка, Вергилевка, Журавлевка, Наумовка, Никольское, Петровка, Репное и Щетиновка, а также хутор Валковский подверглись 5 артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено 40 боеприпасов, и атакам 12 БпЛА, из которых 6 сбиты системой ПВО. Повреждены социальный объект, автомобиль и линия электроснабжения", - писал Гладков.
В Борисовском районе село Грузское атаковано с помощью 7 беспилотников. Повреждены частный дом, 2 надворные постройки и автомобиль, который получил значительные повреждения.
В Волоконовском районе хутора Плотвянка и Шаховка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 3 снаряда и сброшено одно взрывное устройство с БпЛА. Была повреждена линия электроснабжения.
В Грайворонском муниципальном округе село Козинка подверглось одному обстрелу, в ходе которого выпущено 2 боеприпаса. Обошлось без повреждений.
Над Прохоровским районом системой ПВО был сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Ржевка, Середа, хуторам Марьино и Мухин выпущены 12 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 14 БпЛА, 3 из которых сбиты. За прошедшие сутки повреждены четырёхквартирный и два частных дома, линия электропередачи, а также на территории двух предприятий три производственных здания, склад, оборудование и два грузовых автомобиля", - отметил Гладков.
В Курской области продолжаются бои с вторгшимися в регион украинскими формированиями.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.
О том, как на Украине воспринимают происходящее на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
 
ЭксклюзивХроникиВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВячеслав ГладковМинздравХерсонская область
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Зеленский заявил о применении F-16 по воздушным целям
14:14О жёсткой фильтрации в Шереметьево, призраке Фарион в Ивано-Франковске и бомбардировке Чопа – Вакаров
13:52В Одессой области поймали девятерых беглецов в Приднестровье
13:34Пограничники Молдавии и Украины ликвидировали канал переправки украинских уклонистов
13:15Атака на Ижевск, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 ноября
12:38Медведев рассказал, почему "США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной"
12:01Захарова задала "оголтелой ксенофобке" Бербок пять неудобных вопросов
12:00"Вокруг Булгакова": беллетрист Бескудников
11:13Детей мигрантов будут выгонять из школ России? Ищенко о возможных изменениях в системе образования
10:47Одесса частично обесточена, парализован электротранспорт
10:20"Газпром" продолжает транзит газа в ЕС через Украину
09:55Призыв Китая по Украине. Главное на Украине на утро 17 ноября
09:51 Пентагон: украинская коррупция препятствует членству в ЕС и НАТО
09:17Уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма
08:24Команда большого компромисса. О тех, кто приходит к власти в США
08:00Как спецслужбы ЧССР организовали "бархатную революцию"
07:50Прическа и галстук Трампа объясняют, в каком тоне он говорил с Зеленским — политолог
07:40Трамп может предложить России обменять Украину на Китай — политолог
07:30Ищенко: России и США нельзя сталкиваться лбами — ядерных последствий не избежать
07:20Байден готов выгрести все подчистую, лишь бы успеть исполнить все “хотелки” Украины — эксперт
Лента новостейМолния