https://ukraina.ru/20241117/1058972983.html

Атака на Ижевск, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 ноября

Атака на Ижевск, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 ноября - 17.11.2024 Украина.ру

Атака на Ижевск, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 ноября

Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. Атаке украинских беспилотников подвергся Ижевск

2024-11-17T13:15

2024-11-17T13:15

2024-11-17T13:15

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Утром 17 ноября губернатор Удмуртии Александр Бречалов в своём телеграм-канале сообщил об атаке БпЛА на регион."Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу Ленина 101, заводской цех. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат. На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован. К сожалению, один человек пострадал. Его уже госпитализировали - состояние средней степени тяжести. На месте работают все оперативные службы. Друзья, все чего добивается сейчас враг - это паника. Сохраняйте спокойствие, я буду информировать о деталях", - написал он в телеграм-канале в 07:08.РИА Новости опубликовало видео момента удара БпЛА.Позднее Минздрав региона сообщил о состоянии госпитализированного мужчины."Мужчина, пострадавший в результате падения беспилотного летательного аппарата в Ижевске, госпитализирован с травмой головы средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте инцидента продолжает дежурить бригада "скорой помощи", - указывалось в сообщении.Ещё спустя некоторое время губернатор Бречалов опубликовал памятку поведения при атаке БпЛА."Повторяю памятку - как действовать в случае обнаружения беспилотника. Друзья, временно закрыл комментарии к постам, чтобы избежать провокаций со стороны неприятеля и распространения недостоверной информации. Все важные детали буду оперативно сообщать. Доверяйте только официальным источникам", - подписал губернатор памятку.Продолжили украинские военные атаки и на приграничные регионы России.Обстрелы и налётыУтром 17 ноября Минобороны России рассказало об отражённых ударах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 10 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 1 обстрел, на горловском направлении — 9 обстрелов, выпустив 25 единиц различных боеприпасов.Сведения о ранении гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ повреждено 1 жилое домостроение, 1 автомобиль и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 56 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 56 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Каиры — 4; Днепряны — 4; Малая Лепетиха — 7; Князе-Григоровка — 10; Великая Лепетиха — 4; Корсунка — 5; Великие Копани — 3; Заводовка — 2; Таврийск — 5; Горностаевка — 6", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Алешки, Каховка и Корсунка.Кроме того, администрация Горностаевского округа сообщила о том, что по его территории ВСУ за прошедшие сутки нанесли 18 ударов по Горностаевскому округу"Обстрелам подверглись населенные пункты Горностаевка, Заводовка и Каиры. Кроме того, зафиксированы атаки БпЛА по территории Горностаевки — шесть фактов, Каир — три факта и Заводовки — два факта", — сообщили в администрации округа.Утром 17 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе посёлки Майский, Малиновка и Октябрьский, сёла Бессоновка, Вергилевка, Журавлевка, Наумовка, Никольское, Петровка, Репное и Щетиновка, а также хутор Валковский подверглись 5 артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено 40 боеприпасов, и атакам 12 БпЛА, из которых 6 сбиты системой ПВО. Повреждены социальный объект, автомобиль и линия электроснабжения", - писал Гладков.В Борисовском районе село Грузское атаковано с помощью 7 беспилотников. Повреждены частный дом, 2 надворные постройки и автомобиль, который получил значительные повреждения.В Волоконовском районе хутора Плотвянка и Шаховка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 3 снаряда и сброшено одно взрывное устройство с БпЛА. Была повреждена линия электроснабжения.В Грайворонском муниципальном округе село Козинка подверглось одному обстрелу, в ходе которого выпущено 2 боеприпаса. Обошлось без повреждений.Над Прохоровским районом системой ПВО был сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Ржевка, Середа, хуторам Марьино и Мухин выпущены 12 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 14 БпЛА, 3 из которых сбиты. За прошедшие сутки повреждены четырёхквартирный и два частных дома, линия электропередачи, а также на территории двух предприятий три производственных здания, склад, оборудование и два грузовых автомобиля", - отметил Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися в регион украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.О том, как на Украине воспринимают происходящее на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, вооруженные силы украины, россия, украина, вячеслав гладков, минздрав, херсонская область