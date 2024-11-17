Пограничники Молдавии и Украины ликвидировали канал переправки украинских уклонистов - 17.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241117/1058973298.html
Пограничники Молдавии и Украины ликвидировали канал переправки украинских уклонистов
Пограничники Молдавии и Украины ликвидировали канал переправки украинских уклонистов - 17.11.2024 Украина.ру
Пограничники Молдавии и Украины ликвидировали канал переправки украинских уклонистов
Пресечена деятельность группировки, зарабатывавшей на нелегальной переправке украинцев в Молдавию. Об этом сообщила молдавская пограничная полиция.
2024-11-17T13:34
2024-11-17T13:36
новости
молдавия
украина
западная украина
опг
ес
госпогранслужба
мобилизация
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101902/19/1019021991_0:216:2872:1832_1920x0_80_0_0_cc89d391b3e24cc2f98979eb992bd1b3.jpg
Группа состояла из граждан Украины и Молдавии, она специализировалась на нелегальной миграции. С каждого украинца, желавшего сбежать в Молдавию, ОПГ требовала $8-12 тыс."В настоящее время члены преступной группы задержаны на территории Украины и подлежат помещению под стражу", - сказано в официальном сообщении Погранполиции Молдавии.В нём также отмечено, что ликвидация канала переправки украинских нелегальных мигрантов стала результатом сотрудничества госорганов двух постсоветских республик. Ранее сообщалось о многочисленных случаях бегства с Украины мужчин призывного возраста (18-60 лет). На помощи уклоняющимся от мобилизации зарабатывали в том числе и украинские коррумпированные правоохранители, сотрудники медицинских и других учреждений.Ранее в новостях: На Западной Украине разоблачили силовиков, переправлявших уклонистов в ЕС за деньги Также на эту тему: Всех переловили. Спикер Госпогранслужбы Украины заявил о снижении числа бегущих уклонистов
молдавия
украина
западная украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101902/19/1019021991_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_78bc0c0cdfa7ec7e24b3edbdb2ce0d42.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, молдавия, украина, западная украина, опг, ес, госпогранслужба, мобилизация, всу, сво, восточное партнерство, безвизовый режим, пограничники, пограничная служба украины, пограничники, государственная граница, пересечение границы, мигранты, нелегалы, уклонисты
Новости, Молдавия, Украина, Западная Украина, ОПГ, ЕС, Госпогранслужба, мобилизация, ВСУ, СВО, Восточное партнерство, безвизовый режим, пограничники, Пограничная служба Украины, пограничники, государственная граница, пересечение границы, мигранты, нелегалы, уклонисты

Пограничники Молдавии и Украины ликвидировали канал переправки украинских уклонистов

13:34 17.11.2024 (обновлено: 13:36 17.11.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗнак на пограничной службы Украины
Знак на пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресечена деятельность группировки, зарабатывавшей на нелегальной переправке украинцев в Молдавию. Об этом сообщила молдавская пограничная полиция.
Группа состояла из граждан Украины и Молдавии, она специализировалась на нелегальной миграции. С каждого украинца, желавшего сбежать в Молдавию, ОПГ требовала $8-12 тыс.
"В настоящее время члены преступной группы задержаны на территории Украины и подлежат помещению под стражу", - сказано в официальном сообщении Погранполиции Молдавии.
В нём также отмечено, что ликвидация канала переправки украинских нелегальных мигрантов стала результатом сотрудничества госорганов двух постсоветских республик.
Ранее сообщалось о многочисленных случаях бегства с Украины мужчин призывного возраста (18-60 лет). На помощи уклоняющимся от мобилизации зарабатывали в том числе и украинские коррумпированные правоохранители, сотрудники медицинских и других учреждений.
Ранее в новостях: На Западной Украине разоблачили силовиков, переправлявших уклонистов в ЕС за деньги
Также на эту тему: Всех переловили. Спикер Госпогранслужбы Украины заявил о снижении числа бегущих уклонистов
 
НовостиМолдавияУкраинаЗападная УкраинаОПГЕСГоспогранслужбамобилизацияВСУСВОВосточное партнерствобезвизовый режимпограничникиПограничная служба Украиныпограничникигосударственная границапересечение границымигрантынелегалыуклонисты
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Зеленский заявил о применении F-16 по воздушным целям
14:14О жёсткой фильтрации в Шереметьево, призраке Фарион в Ивано-Франковске и бомбардировке Чопа – Вакаров
13:52В Одессой области поймали девятерых беглецов в Приднестровье
13:34Пограничники Молдавии и Украины ликвидировали канал переправки украинских уклонистов
13:15Атака на Ижевск, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 ноября
12:38Медведев рассказал, почему "США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной"
12:01Захарова задала "оголтелой ксенофобке" Бербок пять неудобных вопросов
12:00"Вокруг Булгакова": беллетрист Бескудников
11:13Детей мигрантов будут выгонять из школ России? Ищенко о возможных изменениях в системе образования
10:47Одесса частично обесточена, парализован электротранспорт
10:20"Газпром" продолжает транзит газа в ЕС через Украину
09:55Призыв Китая по Украине. Главное на Украине на утро 17 ноября
09:51 Пентагон: украинская коррупция препятствует членству в ЕС и НАТО
09:17Уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма
08:24Команда большого компромисса. О тех, кто приходит к власти в США
08:00Как спецслужбы ЧССР организовали "бархатную революцию"
07:50Прическа и галстук Трампа объясняют, в каком тоне он говорил с Зеленским — политолог
07:40Трамп может предложить России обменять Украину на Китай — политолог
07:30Ищенко: России и США нельзя сталкиваться лбами — ядерных последствий не избежать
07:20Байден готов выгрести все подчистую, лишь бы успеть исполнить все “хотелки” Украины — эксперт
Лента новостейМолния