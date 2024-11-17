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Пограничники Молдавии и Украины ликвидировали канал переправки украинских уклонистов
Пограничники Молдавии и Украины ликвидировали канал переправки украинских уклонистов - 17.11.2024 Украина.ру
Пограничники Молдавии и Украины ликвидировали канал переправки украинских уклонистов
Пресечена деятельность группировки, зарабатывавшей на нелегальной переправке украинцев в Молдавию. Об этом сообщила молдавская пограничная полиция.
2024-11-17T13:34
2024-11-17T13:34
2024-11-17T13:36
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Группа состояла из граждан Украины и Молдавии, она специализировалась на нелегальной миграции. С каждого украинца, желавшего сбежать в Молдавию, ОПГ требовала $8-12 тыс."В настоящее время члены преступной группы задержаны на территории Украины и подлежат помещению под стражу", - сказано в официальном сообщении Погранполиции Молдавии.В нём также отмечено, что ликвидация канала переправки украинских нелегальных мигрантов стала результатом сотрудничества госорганов двух постсоветских республик. Ранее сообщалось о многочисленных случаях бегства с Украины мужчин призывного возраста (18-60 лет). На помощи уклоняющимся от мобилизации зарабатывали в том числе и украинские коррумпированные правоохранители, сотрудники медицинских и других учреждений.Ранее в новостях: На Западной Украине разоблачили силовиков, переправлявших уклонистов в ЕС за деньги Также на эту тему: Всех переловили. Спикер Госпогранслужбы Украины заявил о снижении числа бегущих уклонистов
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Пограничники Молдавии и Украины ликвидировали канал переправки украинских уклонистов
13:34 17.11.2024 (обновлено: 13:36 17.11.2024)
Пресечена деятельность группировки, зарабатывавшей на нелегальной переправке украинцев в Молдавию. Об этом сообщила молдавская пограничная полиция.