Байден готов выгрести все подчистую, лишь бы успеть исполнить все “хотелки” Украины — эксперт - 17.11.2024 Украина.ру
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Байден готов выгрести все подчистую, лишь бы успеть исполнить все “хотелки” Украины — эксперт
Байден готов выгрести все подчистую, лишь бы успеть исполнить все “хотелки” Украины — эксперт - 17.11.2024 Украина.ру
Байден готов выгрести все подчистую, лишь бы успеть исполнить все “хотелки” Украины — эксперт
Поставки вооружений из Европы и США на Украину продолжаются непрерывным потоком. Администрация Байдена до вступления Трампа в должность президента намерена выбрать весь денежно-товарный запас, предназначенный для Украины
2024-11-17T07:20
2024-11-17T07:20
новости
украина
европа
сша
дональд трамп
джо байден
вооруженные силы украины
военная техника
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский.В пример эксперт назвал Францию, которая формирует бригаду имени "Княгини Анны".“Обычно Запад не хочет связываться с подготовкой целых бригад, потому что украинское командование по прибытию на фронт сразу их дербанит. Один батальон уезжает под Курск, второй — в Донбасс, третий — на правый берег Днепра в Херсонской области. То есть бригады как таковой нет”, — также рассказал Зимовский.Полный текст интервью — Александр Зимовский: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель
https://ukraina.ru/20241115/1058925386.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, европа, сша, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, военная техника, детали
Новости, Украина, Европа, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, военная техника, детали

Байден готов выгрести все подчистую, лишь бы успеть исполнить все “хотелки” Украины — эксперт

07:20 17.11.2024
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
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Поставки вооружений из Европы и США на Украину продолжаются непрерывным потоком. Администрация Байдена до вступления Трампа в должность президента намерена выбрать весь денежно-товарный запас, предназначенный для Украины
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский.
“У Украины есть свои хотелки по ПВО, "Хаймарсов" и "Атакамсов". Наземную технику (мрапы и хаммеры) она получает без ограничений. Потому что на данном этапе танковые массы никого не интересуют. Никто не ждет, что им пришлют 100 "Абрамсов" и 200 "Леопардов". Им нужны машины для переброски пехоты и особенно для эвакуации, потому что поток раненых нарастает. Также идет речь о том, что будут формироваться новые украинские бригады в странах Запада”, — описал Зимовский.
В пример эксперт назвал Францию, которая формирует бригаду имени "Княгини Анны".
Пентагон
15 ноября, 07:32
Успеть до ухода Байдена. Пентагон пообещал еженедельно накачивать Киев оружиемМинистерство обороны США намерено отправлять Украине партии оружия на еженедельной основе, чтобы успеть выделить всю оставшуюся помощь до ухода американского президента Джо Байдена. Об этом заявила журналистам на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг
“Обычно Запад не хочет связываться с подготовкой целых бригад, потому что украинское командование по прибытию на фронт сразу их дербанит. Один батальон уезжает под Курск, второй — в Донбасс, третий — на правый берег Днепра в Херсонской области. То есть бригады как таковой нет”, — также рассказал Зимовский.
Полный текст интервью — Александр Зимовский: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель
 
НовостиУкраинаЕвропаСШАДональд ТрампДжо БайденВооруженные силы Украинывоенная техникадетали
 
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