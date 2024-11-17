https://ukraina.ru/20241117/1058931894.html

Байден готов выгрести все подчистую, лишь бы успеть исполнить все “хотелки” Украины — эксперт

Байден готов выгрести все подчистую, лишь бы успеть исполнить все “хотелки” Украины — эксперт - 17.11.2024 Украина.ру

Байден готов выгрести все подчистую, лишь бы успеть исполнить все “хотелки” Украины — эксперт

Поставки вооружений из Европы и США на Украину продолжаются непрерывным потоком. Администрация Байдена до вступления Трампа в должность президента намерена выбрать весь денежно-товарный запас, предназначенный для Украины

2024-11-17T07:20

2024-11-17T07:20

2024-11-17T07:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский.В пример эксперт назвал Францию, которая формирует бригаду имени "Княгини Анны".“Обычно Запад не хочет связываться с подготовкой целых бригад, потому что украинское командование по прибытию на фронт сразу их дербанит. Один батальон уезжает под Курск, второй — в Донбасс, третий — на правый берег Днепра в Херсонской области. То есть бригады как таковой нет”, — также рассказал Зимовский.Полный текст интервью — Александр Зимовский: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель

https://ukraina.ru/20241115/1058925386.html

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новости, украина, европа, сша, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, военная техника, детали