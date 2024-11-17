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Как спецслужбы ЧССР организовали "бархатную революцию"

Как спецслужбы ЧССР организовали "бархатную революцию" - 17.11.2024 Украина.ру

Как спецслужбы ЧССР организовали "бархатную революцию"

17 ноября 1989 года в Праге прошла массовая демонстрация, которая послужила поводом для переворота, вошедшего в историю как "Бархатная революция". За его организацией стояли спецслужбы социалистической ещё Чехословакии

2024-11-17T08:00

2024-11-17T08:00

2024-11-17T08:00

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Через 35 лет после краха социалистического лагеря в Восточной Европе появляется всё больше свидетельств того, что этот процесс направлялся из Москвы, поскольку советский лидер Михаил Горбачёв хотел таким образом улучшить отношения с Западом.Первыми это почувствовали в Польше, где начали демонтаж коммунистического режима эволюционным путём. Там власти провели "круглы стол" с оппозицией, позволили ей победить на выборах и сформировать правительство – но с сохранением поста главы государства за лидером коммунистов Войцехом Ярузельским.Остальные же лидеры компартий в соцстранах держались за власть крепче, даже после того, как 7 июля 1989 года Михаил Горбачёв на встрече лидеров стран Организации Варшавского договора (ОВД) в Бухаресте заявил своим коллегам, что теперь каждая страна может идти своим путём. Он также заверил, что Москва не будет силой подавлять демократические движения, как это случилось в 1956 году в Венгрии и в 1968 году в Чехословакии.Это был окончательный отказ от так называемой "доктрины Брежнева", согласно которой "угроза делу социализма в одной социалистической стране становится угрозой безопасности социалистического содружества в целом". А в октябре 1989 года официальный представитель МИД СССР Геннадий Герасимов для совсем уж непонятливых назвал новый внешнеполитический курс Москвы "доктриной Синатры" – мол, "у него была песня My Way, поэтому каждая страна самостоятельно решает, каким путем идти".После этого антикоммунистическим оппозиционерам в Восточной Европе, что называется, пошла карта. 9 ноября 1989 года секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии (СЕПГ, коммунисты Германской демократической республики) Гюнтер Шабовский объявил о вступлении в силу "новых правил поездок для граждан ГДР". По его словам, "разрешения будут выдаваться в кратчайшие сроки, это правило вступает в силу тотчас, незамедлительно".Телеканалы Западной Германии сразу же объявили, что "ГДР открыла границу", и на протяжении нескольких часов под давлением десятков тысяч людей были открыты КПП для свободного прохода через Берлинскую стену. Фактически именно в тот день ГДР прекратила своё существование, а меньше чем через год её территория была аннексирована ФРГ.Было ли заявление Шабовского частью более масштабной спецоперации – сказать до сих пор сложно. Но в то же время в соседней Чехословакии (ЧССР) государственный переворот под видом "народных протестов" совершенно точно был организован при участии местных спецслужб.Внешне всё выглядело чинно. На 17 ноября 1989 года независимое чехословацкое студенческое объединение Stuha ("Лента") запланировало акцию памяти к 50-летию со дня закрытия чешских вузов нацистами. Мероприятие должно было пройти не в центре Праги, а в пражском районе Альбертов. Официальная его цель состояла в том, чтобы почтить память Яна Оплетала, студента, погибшего в результате ранений на антинацистской демонстрации в октябре 1939 года. Но более радикально настроенная часть студентов намеревалась использовать это событие, чтобы выразить недовольство текущей общественно-политической ситуацией и призвать к переменам.Формально никакие диссидентские организации не принимали участия в подготовке и проведении демонстрации, чтобы у представителей власти не было повода для запрета или подавления акции. Большинство диссидентов не приняли участие в демонстрации, однако их дети Марек Бенда, Иржи Динстбир, Ян Дус вместе с Шимоном Панеком оказали решающее влияние на направление шествия к центру города по набережной, что впоследствии стало спусковым крючком "бархатной революции".С Альбертова студенты направились на холм Вышеград к гробу поэта Карела Гынека Махи, где легальная акция завершилась пением государственного гимна, возложением цветов и зажжением множества свечей. После этого события приобрели антиправительственный характер, и тысячи участников студенческого собрания направились в центр Праги, к Вацлавской площади.Манифестантов этой уже несанкционированной демонстрации впервые остановили полицейские ещё на Вышеградской улице. Но студенты спустились к набережной и продолжили путь к центру Праги вдоль реки Влтава. Постепенно к ним присоединялись горожане. Несмотря на антиправительственные лозунги, демонстрация сохраняла мирный характер, однако дойти до Вацлавской площади в тот день манифестантам не удалось.Около восьми часов вечера 17 ноября кордоны полиции заблокировали более двух тысяч человек на Национальном бульваре недалеко от Вацлавской площади, и преградили дорогу оставшейся части процессии. Около половины девятого были созданы коридоры, по которым люди покидали место событий. Несколько сотен из них были жестоко избиты. Примерно через 40 минут демонстрация была разогнана.Среди людей сразу же стали распространяться слухи о том, что вмешательство полиции привело к человеческим жертвам. Хотя появившаяся на следующий день информация о смерти студента физико-математического факультета Мартина Шмида оказалась ложной, она вызвала сильную волну протестов, направленных против коммунистического режима ЧССР. Через несколько дней они привели к его свержению.Но это официальная версия событий. В действительности же, как признал в 2009 году офицер Службы госбезопасности ЧССР Людвик Зифчак, ему было поручено руководить студенческим движением, и именно он был одним из основателей независимого студенческого объединения Stuha. Он также заявил, что перед ним и его коллегами стояла задача провести процессию к Вацлавской площади и сыграть роль "мёртвого студента", что впоследствии признал и начальник Зифчака, майор Пётр Жак. К счастью, тогда ещё не принято было делать поводом для срежиссированных "революций" реальные трупы, как это случилось на "евромайдане" в Киеве в 2014-м.В одном из последующих интервью Зифчак утверждал, что "демонстрация не должна была вести к изменению общественного устройства, она должна была привести лишь к тому, чтобы с руководящих постов ушли приверженцы старых порядков, а на их место пришли более прогрессивные люди". Но события приобрели более радикальный характер.20 ноября 1989 студенты Праги объявили о забастовке, которую сразу же, в течение первого дня, поддержали практически все высшие учебные заведения страны. Одновременно в центре Праги и в других городах начались массовые демонстрации (в столице ежедневное количество их участников достигало четверти миллиона человек). К акциям студентов присоединились представители интеллигенции, а впоследствии и коллективы многих предприятий страны.Лидеры антикоммунистических группировок образовали в Чехии и Моравии политическое движение "Гражданский форум", в Словакии аналогичное движение получило название "Общественность против насилия". Они возглавили народное недовольство, сумели придать ему организованный характер и в течение нескольких недель добиться коренных изменений в общественно-политической жизни Чехословакии.Чехословацкие силовики и советские войска, дислоцированные в ЧССР, в ситуацию не вмешивались. Более того, командующий Центральной группы войск генерал Эдуард Воробьев получил задачу "предотвратить возможное насильственное вмешательство Чехословацкой народной армии против демонстрантов". А глава пражской "Народной милиции" Мирослав Штепан позже рассказывал, что после 17 ноября 1989 года была достигнута предварительная договоренность милиции и армии, что "во время демонстраций необходимо обеспечить порядок и спокойствие, но нигде не проводить вмешательств".24 ноября 1989 года на внеочередном пленуме ЦК Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) подал в отставку первый секретарь и другие руководители КПЧ. На пятый день массовых демонстраций протеста ушло в отставку Политбюро ЦК КПЧ, пало правительство ЧССР. Оппозиции предложили четвертую часть мест в новом правительстве, но это предложение не было принято.26 ноября в центре Праги состоялся грандиозный митинг, его участниками стали около 700 тысяч человек. Подобием референдума стала двухчасовая забастовка 27 ноября, в ходе которой протестующие потребовали отмену параграфа о главенствующем положении Коммунистической партии в Конституции ЧССР, отставку скомпрометировавших себя представителей партии и правительства, выяснение обстоятельств разгона демонстрации 17 ноября и проведение свободных выборов.29 ноября 1989 года парламент ЧССР отменил статью конституции о руководящей роли коммунистической партии, 29 декабря реорганизованный парламент избрал своим председателем Александра Дубчека, а президентом Чехословакии – главу "Гражданского форума" Вацлава Гавела. При этом упомянутый Мирослав Штепан утверждал, что незадолго до событий 17 ноября в одном из пражских кафе прошла встреча Вацлава Гавела с главой разведки ЧССР Алоизом Лоренцом, и что именно Гавел должен был стать "решением, которое выбрало советское руководство".Однако подобные заявления в современной Чехии, образовавшейся 1 января 1993 года после распада ЧССР, называют "конспирологическими теориями". В Чехии 17 ноября объявлено Днём борьбы за свободу и демократию. В этот день по всей стране проходят различные мероприятия в память о событиях 1939 и 1989 годов – правда, с каждым годом в них принимает участие всё меньше людей.

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история, прага, чехословакия, москва, михаил горбачёв, мид, коммунистическая партия, цветная революция, 1980-е