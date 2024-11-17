https://ukraina.ru/20241117/1058971170.html

Призыв Китая по Украине. Главное на Украине на утро 17 ноября

Призыв Китая по Украине. Главное на Украине на утро 17 ноября - 17.11.2024 Украина.ру

Призыв Китая по Украине. Главное на Украине на утро 17 ноября

Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите АТЭС заявил, что Китай готов содействовать мирным переговорам по Украине

2024-11-17T09:55

2024-11-17T09:55

2024-11-17T09:56

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Заявление об Украине председатель КНР Си Цзиньпин сделал на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС."Позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были ясными и отчётливыми: посредничество, содействие мирным переговорам, усилия во имя мира и усердная работа по охлаждению ситуации", - отметил председатель КНР.Си Цзиньин на встрече с Байденом отметил, что Китай и США не должны стремиться переделывать друг друга в соответствии со своей волей."Китай и США, как две крупные страны, не должны стремиться переделывать друг друга в соответствии со своей волей, а также подавлять с так называемой позиции силы или лишать другого законного права на развитие, чтобы сохранить свое лидирующее положение", — сказал Си Цзиньпин.Если Китай и США будут рассматривать друг друга как врага, то их отношения столкнутся с затруднениями и могут регрессировать, указал председатель КНР.Председатель КНР также отметил, что соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи."Сегодня ситуация в мире неустойчива, часты конфликты, новые и старые проблемы пересекаются, человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, совместно преодолеть трудности можно лишь с помощью сплочения и сотрудничества", — отметил Си Цзиньпин.Си Цзиньпин также указал, что "стабильное развитие китайско-американских отношений, как важнейших двусторонних отношений в мире, связано не только с народами двух стран, но и с судьбой человечества".Кроме того, на встрече с Байденом Си Цзиньпин заявил, что понятие национальной безопасности нельзя использовать как предлог для сдерживания других стран."Хотя всем странам необходимо защищать свою национальную безопасность, они не должны чрезмерно расширять это понятие, тем более использовать его как предлог для злонамеренных действий по сдерживанию других стран", - отметил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Он также отметил, что "нельзя лишать китайский народ права на развитие и игнорировать его".Кроме того, Си Цзиньпин указал, что приверженность Китая взаимному уважению и мирному сосуществованию как принципам развития китайско-американских отношений остаётся неизменной."Цель Китая по обеспечению стабильного, здорового и устойчивого развития китайско-американских отношений не изменилась, приверженность Пекина взаимному уважению, мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству как принципам ведения китайско-американских отношений не изменились", - заявил Си Цзиньпин.Он также добавил, что вместе с тем "позиция Китая решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития остается неизменной, как и желание продолжать традиционную дружбу между китайским и американским народами".За несколько часов до заявлений Си Цзиньпина Владимир Зеленский выступил против мирных переговоров до тех пор, пока Украина не станет сильной достаточно."[Условием переговоров является то], что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной. <...> Если мы говорим с [президентом России Владимиром] Путиным, и мы в тех условиях, в которых мы сейчас - не усилены, - это на входе проигрышный статус для Украины. Это не про справедливый мир. Безусловно, в слабой ситуации нечего там делать на этих переговорах", - подчеркнул Зеленский в интервью "Украинскому радио".Он также заявил, что важна позиция победившего на выборах президента США Дональда Трампа."Очень важна позиция Трампа, важен очень настрой Америки к Украине. Они на стороне Украины сегодня. <...> Нельзя абстрактно говорить: "Япосредник, поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону". Так не может быть при нарушениимеждународного права. Америка должна сохранить позицию поддержки Украины в том, что Россия агрессор. Этот статус должен остаться. Тогда мы тоже должны думать. Это один из пунктов на входе, который очень важен на любой площадке переговоров. Ещё должны быть элементы нашего плана победы", - заявил Зеленский.Также он подчеркнул, что серьёзно готов говорить только с Трампом, но не с его советниками."При всём уважении к любому окружению. Это наш уровень, уровень президентов. Всё должно быть согласно законодательству. Пока он не прошёл инаугурацию, они не могут участвовать во всех процессах и ставить на чём-то точку. У них нет таких полномочий. Наши команды будут работать, чтобы наработать правильную содержательную встречу. О тех или иных линиях я смогу сказать нашему обществу открыто после предметной встречи с президентом Трампом, когда он будет во всех полномочиях как президент", - отметил Зеленский.Примечательно, что это интервью Зеленского заметил Илон Маск, которого Трамп планирует назначить на должность сопредседателя департамента по достижению государственной эффективности США."У него прекрасное чувство юмора", - прокомментировал Маск интервью Зеленского.Таким образом он дал понять, что заявления Зеленского в будущей администрации президента США не рассматривают всерьёз.Позднее глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в комментарии РИА Новости заявил, что коллективный Запад может избавиться от Зеленского, если тот станет препятствием в переговорах с Россией."Если Зеленский станет для США и Запада препятствием в достижении желаемых целей, в том числе связанных с переговорами с Россией, то от него альянс будет избавляться, как от ненужного рудимента", - заявил Смирнов.По его словам, без западной помощи Зеленский и его режим ничего собой не представляет.О том, как на Украине воспринимают происходящее на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

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https://ukraina.ru/20241116/1058959734.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, китай, украина, сша, си цзиньпин, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, атэс