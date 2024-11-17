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"Газпром" продолжает транзит газа в ЕС через Украину

"Газпром" продолжает транзит газа в ЕС через Украину - 17.11.2024 Украина.ру

"Газпром" продолжает транзит газа в ЕС через Украину

Поставки российского газа через ГИС "Суджа" для потребителей Евросоюза продолжаются. Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

2024-11-17T10:20

2024-11-17T10:20

2024-11-17T10:20

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"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС "Суджа" – 42,4 миллиона кубометров на 17 ноября", - сообщил Куприянов.Он отметил также, что заявка на газоизмерительную станцию "Сохрановка" отклонена. Как сообщалось ранее, поставки через этот пункт блокированы украинской стороной с мая 2022 года. ГИС "Сохрановка" находится на территории ЛНР.Ранее в Киеве заявили о прекращении действия контракта с "Газпромом" на транзит российского газа в ЕС с 2025 года. Там также подтвердили блокировку поставок через ГИС "Сохрановка" и сохранение транзита до конца года через ГИС "Суджа" в Курской области, которая была взята под контроль украинскими интервентами.СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Согласно сообщению Bloomberg, что Венгрия и Словакия приближаются к соглашению с Азербайджаном по поставкам природного газа в ЕС после завершения транзитного договора между Россией и Украиной. Поставки российского газа в Европу осуществляются также морским путём. При этом наземные трубопроводы остаются наиболее выгодными для таких поставок.Ранее на эту тему: Украина — ненадежный транзит, но Европе придется договариваться по газу именно с ней, заявил Новак

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