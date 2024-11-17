"Газпром" продолжает транзит газа в ЕС через Украину
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Поставки российского газа через ГИС "Суджа" для потребителей Евросоюза продолжаются. Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС "Суджа" – 42,4 миллиона кубометров на 17 ноября", - сообщил Куприянов.
Он отметил также, что заявка на газоизмерительную станцию "Сохрановка" отклонена. Как сообщалось ранее, поставки через этот пункт блокированы украинской стороной с мая 2022 года. ГИС "Сохрановка" находится на территории ЛНР.
Ранее в Киеве заявили о прекращении действия контракта с "Газпромом" на транзит российского газа в ЕС с 2025 года. Там также подтвердили блокировку поставок через ГИС "Сохрановка" и сохранение транзита до конца года через ГИС "Суджа" в Курской области, которая была взята под контроль украинскими интервентами.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Согласно сообщению Bloomberg, что Венгрия и Словакия приближаются к соглашению с Азербайджаном по поставкам природного газа в ЕС после завершения транзитного договора между Россией и Украиной. Поставки российского газа в Европу осуществляются также морским путём. При этом наземные трубопроводы остаются наиболее выгодными для таких поставок.