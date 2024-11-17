"Газпром" продолжает транзит газа в ЕС через Украину - 17.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241117/1058971475.html
"Газпром" продолжает транзит газа в ЕС через Украину
"Газпром" продолжает транзит газа в ЕС через Украину - 17.11.2024 Украина.ру
"Газпром" продолжает транзит газа в ЕС через Украину
Поставки российского газа через ГИС "Суджа" для потребителей Евросоюза продолжаются. Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
2024-11-17T10:20
2024-11-17T10:20
новости
украина
курская область
россия
ес
газпром
ск рф
российский газ
инфраструктура
кто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_13b29b921d19db34f8cbe8778ca3f65a.jpg.webp
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС "Суджа" – 42,4 миллиона кубометров на 17 ноября", - сообщил Куприянов.Он отметил также, что заявка на газоизмерительную станцию "Сохрановка" отклонена. Как сообщалось ранее, поставки через этот пункт блокированы украинской стороной с мая 2022 года. ГИС "Сохрановка" находится на территории ЛНР.Ранее в Киеве заявили о прекращении действия контракта с "Газпромом" на транзит российского газа в ЕС с 2025 года. Там также подтвердили блокировку поставок через ГИС "Сохрановка" и сохранение транзита до конца года через ГИС "Суджа" в Курской области, которая была взята под контроль украинскими интервентами.СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Согласно сообщению Bloomberg, что Венгрия и Словакия приближаются к соглашению с Азербайджаном по поставкам природного газа в ЕС после завершения транзитного договора между Россией и Украиной. Поставки российского газа в Европу осуществляются также морским путём. При этом наземные трубопроводы остаются наиболее выгодными для таких поставок.Ранее на эту тему: Украина — ненадежный транзит, но Европе придется договариваться по газу именно с ней, заявил Новак
украина
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_94057ef58780fb77a11e2fe4833b9634.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, курская область, россия, ес, газпром, ск рф, российский газ, инфраструктура, кто, транзит
Новости, Украина, Курская область, Россия, ЕС, Газпром, СК РФ, российский газ, инфраструктура, КТО, транзит

"Газпром" продолжает транзит газа в ЕС через Украину

10:20 17.11.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать в
Поставки российского газа через ГИС "Суджа" для потребителей Евросоюза продолжаются. Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС "Суджа" – 42,4 миллиона кубометров на 17 ноября", - сообщил Куприянов.
Он отметил также, что заявка на газоизмерительную станцию "Сохрановка" отклонена. Как сообщалось ранее, поставки через этот пункт блокированы украинской стороной с мая 2022 года. ГИС "Сохрановка" находится на территории ЛНР.
Ранее в Киеве заявили о прекращении действия контракта с "Газпромом" на транзит российского газа в ЕС с 2025 года. Там также подтвердили блокировку поставок через ГИС "Сохрановка" и сохранение транзита до конца года через ГИС "Суджа" в Курской области, которая была взята под контроль украинскими интервентами.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Согласно сообщению Bloomberg, что Венгрия и Словакия приближаются к соглашению с Азербайджаном по поставкам природного газа в ЕС после завершения транзитного договора между Россией и Украиной. Поставки российского газа в Европу осуществляются также морским путём. При этом наземные трубопроводы остаются наиболее выгодными для таких поставок.
Ранее на эту тему: Украина — ненадежный транзит, но Европе придется договариваться по газу именно с ней, заявил Новак
 
НовостиУкраинаКурская областьРоссияЕСГазпромСК РФроссийский газинфраструктураКТОтранзит
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:13Детей мигрантов будут выгонять из школ России? Ищенко о возможных изменениях в системе образования
10:47Одесса частично обесточена, парализован электротранспорт
10:20"Газпром" продолжает транзит газа в ЕС через Украину
09:55Призыв Китая по Украине. Главное на Украине на утро 17 ноября
09:51 Пентагон: украинская коррупция препятствует членству в ЕС и НАТО
09:17Уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма
08:24Команда большого компромисса. О тех, кто приходит к власти в США
08:00Как спецслужбы ЧССР организовали "бархатную революцию"
07:50Прическа и галстук Трампа объясняют, в каком тоне он говорил с Зеленским — политолог
07:40Трамп может предложить России обменять Украину на Китай — политолог
07:30Ищенко: России и США нельзя сталкиваться лбами — ядерных последствий не избежать
07:20Байден готов выгрести все подчистую, лишь бы успеть исполнить все “хотелки” Украины — эксперт
07:10На Украине появятся силы, готовы говорить с Россией, но Трамп не царь-батюшка, чтобы принудить ее к миру
07:05Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 мая, Европа покажет России кукиш из-за забора
07:00Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством
06:50Эксперт рассказал, как Россия может подтолкнуть Трампа действовать на ее условиях
06:40Чужая на Украине и в России. Чем занимается журналистка Янина Соколовская
06:30Война США с КНР за Тайвань вероятнее, чем разрешение бить дальнобойным оружием по России
06:20Курская авантюра ВСУ сыграла на руку российской армии — Рожин
06:10Зимовский: штурмовать Курахово не нужно, нужно зайти двумя крыльями
Лента новостейМолния