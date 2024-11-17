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Медведев рассказал, почему "США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной"

Медведев рассказал, почему "США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной" - 17.11.2024 Украина.ру

Медведев рассказал, почему "США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной"

Антироссийские санкции приносят огромные убытки Евросоюзу к выгоде США, и у Владимира Зеленского в этой истории есть свой гешефт. Об этом 17 ноября заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

2024-11-17T12:38

2024-11-17T12:38

2024-11-17T12:38

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Объясняя, почему "США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной", Медведев отметил, что дело не только в ВПК. Он обратил внимание на миллиарды для военного комплекса, даже без учёта которых с июля 2023 года по июнь 2024 объём поставок товаров из США в ЕС вырос на $93 млрд (+34% к уровню 2021 года) и достиг $367 млрд.За 2024 год поставки нефти из США в Европу выросли вдвое (+101% - на 37,3 млн т больше). Сжиженного природного газа – на 18,5 млн т (+181%). Поставки удобрений выросли с нуля до 666 тыс. т. Такова картина и по многим другим экспортным позициям, отметил Медведев.Он указал на прибыль американских торговцев, заметив: Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, который спровоцировали антироссийские санкцииТакже он обратил внимание на то, что в первый срок президентских полномочий Дональд Трамп активно ратовал за замену российского газа в Евросоюзе американским сниженным (СПГ/LNG). Завершение СВО может подорвать в Старом Свете позиции сжиженного газа из США, сообщил Медведев.При этом он напомнил, что одним из условий Москвы для прекращения конфликта является отмена санкций. Также он задал риторический вопрос о выборе для новой администрации Белого дома между предвыборными обещаниями и деньгами.Ранее в новостях: Одесса частично обесточена, парализован электротранспортТем временем "Газпром" продолжает транзит газа в ЕС через Украину

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