Медведев рассказал, почему "США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной"
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT
Антироссийские санкции приносят огромные убытки Евросоюзу к выгоде США, и у Владимира Зеленского в этой истории есть свой гешефт. Об этом 17 ноября заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Объясняя, почему "США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной", Медведев отметил, что дело не только в ВПК. Он обратил внимание на миллиарды для военного комплекса, даже без учёта которых с июля 2023 года по июнь 2024 объём поставок товаров из США в ЕС вырос на $93 млрд (+34% к уровню 2021 года) и достиг $367 млрд.
За 2024 год поставки нефти из США в Европу выросли вдвое (+101% - на 37,3 млн т больше). Сжиженного природного газа – на 18,5 млн т (+181%). Поставки удобрений выросли с нуля до 666 тыс. т. Такова картина и по многим другим экспортным позициям, отметил Медведев.
Он указал на прибыль американских торговцев, заметив: Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, который спровоцировали антироссийские санкции
"А ещё в качестве бонуса янки получили эксклюзивное "деловое" предложение просроченного клоуна. Я уже писал об этом, говоря об интересе американской элиты к возвращённым российским территориям, особенно к территориям Донбасса. Ведь запасы минерального сырья в них кратно больше всего, что осталось на б. Украине. Именно поэтому сегодня наркоман пытается сохранить интерес американцев к войне, торгуя доступом к природным ресурсам. В общем, ничего личного, только [бизнес]", - констатировал Медведев.
Также он обратил внимание на то, что в первый срок президентских полномочий Дональд Трамп активно ратовал за замену российского газа в Евросоюзе американским сниженным (СПГ/LNG). Завершение СВО может подорвать в Старом Свете позиции сжиженного газа из США, сообщил Медведев.
При этом он напомнил, что одним из условий Москвы для прекращения конфликта является отмена санкций. Также он задал риторический вопрос о выборе для новой администрации Белого дома между предвыборными обещаниями и деньгами.
"Ну а материальные результаты американских инвестиций на территории б. Украины в условиях продолжения конфликта с Россией ждёт судьба тех объектов инфраструктуры, которые сегодня с утра подверглись российскому массированному удару", - резюмировал зампредседателя Совбеза России.
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