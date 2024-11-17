Медведев рассказал, почему "США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной" - 17.11.2024 Украина.ру
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Медведев рассказал, почему "США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной"
Медведев рассказал, почему "США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной" - 17.11.2024 Украина.ру
Медведев рассказал, почему "США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной"
Антироссийские санкции приносят огромные убытки Евросоюзу к выгоде США, и у Владимира Зеленского в этой истории есть свой гешефт. Об этом 17 ноября заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
2024-11-17T12:38
2024-11-17T12:38
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Объясняя, почему "США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной", Медведев отметил, что дело не только в ВПК. Он обратил внимание на миллиарды для военного комплекса, даже без учёта которых с июля 2023 года по июнь 2024 объём поставок товаров из США в ЕС вырос на $93 млрд (+34% к уровню 2021 года) и достиг $367 млрд.За 2024 год поставки нефти из США в Европу выросли вдвое (+101% - на 37,3 млн т больше). Сжиженного природного газа – на 18,5 млн т (+181%). Поставки удобрений выросли с нуля до 666 тыс. т. Такова картина и по многим другим экспортным позициям, отметил Медведев.Он указал на прибыль американских торговцев, заметив: Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, который спровоцировали антироссийские санкцииТакже он обратил внимание на то, что в первый срок президентских полномочий Дональд Трамп активно ратовал за замену российского газа в Евросоюзе американским сниженным (СПГ/LNG). Завершение СВО может подорвать в Старом Свете позиции сжиженного газа из США, сообщил Медведев.При этом он напомнил, что одним из условий Москвы для прекращения конфликта является отмена санкций. Также он задал риторический вопрос о выборе для новой администрации Белого дома между предвыборными обещаниями и деньгами.Ранее в новостях: Одесса частично обесточена, парализован электротранспортТем временем "Газпром" продолжает транзит газа в ЕС через Украину
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новости, россия, сша, украина, владимир зеленский, ес, впк, дмитрий медведев, совбез, сво, российский газ, сжиженный природный газ, спг, европа, дональд трамп
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, ЕС, ВПК, Дмитрий Медведев, Совбез, СВО, российский газ, сжиженный природный газ, СПГ, Европа, Дональд Трамп

Медведев рассказал, почему "США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной"

12:38 17.11.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Антироссийские санкции приносят огромные убытки Евросоюзу к выгоде США, и у Владимира Зеленского в этой истории есть свой гешефт. Об этом 17 ноября заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Объясняя, почему "США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной", Медведев отметил, что дело не только в ВПК. Он обратил внимание на миллиарды для военного комплекса, даже без учёта которых с июля 2023 года по июнь 2024 объём поставок товаров из США в ЕС вырос на $93 млрд (+34% к уровню 2021 года) и достиг $367 млрд.
За 2024 год поставки нефти из США в Европу выросли вдвое (+101% - на 37,3 млн т больше). Сжиженного природного газа – на 18,5 млн т (+181%). Поставки удобрений выросли с нуля до 666 тыс. т. Такова картина и по многим другим экспортным позициям, отметил Медведев.
Он указал на прибыль американских торговцев, заметив: Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, который спровоцировали антироссийские санкции
"А ещё в качестве бонуса янки получили эксклюзивное "деловое" предложение просроченного клоуна. Я уже писал об этом, говоря об интересе американской элиты к возвращённым российским территориям, особенно к территориям Донбасса. Ведь запасы минерального сырья в них кратно больше всего, что осталось на б. Украине. Именно поэтому сегодня наркоман пытается сохранить интерес американцев к войне, торгуя доступом к природным ресурсам. В общем, ничего личного, только [бизнес]", - констатировал Медведев.
Также он обратил внимание на то, что в первый срок президентских полномочий Дональд Трамп активно ратовал за замену российского газа в Евросоюзе американским сниженным (СПГ/LNG). Завершение СВО может подорвать в Старом Свете позиции сжиженного газа из США, сообщил Медведев.
При этом он напомнил, что одним из условий Москвы для прекращения конфликта является отмена санкций. Также он задал риторический вопрос о выборе для новой администрации Белого дома между предвыборными обещаниями и деньгами.
"Ну а материальные результаты американских инвестиций на территории б. Украины в условиях продолжения конфликта с Россией ждёт судьба тех объектов инфраструктуры, которые сегодня с утра подверглись российскому массированному удару", - резюмировал зампредседателя Совбеза России.
Ранее в новостях: Одесса частично обесточена, парализован электротранспорт
Тем временем "Газпром" продолжает транзит газа в ЕС через Украину
 
НовостиРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийЕСВПКДмитрий МедведевСовбезСВОроссийский газсжиженный природный газСПГЕвропаДональд Трамп
 
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