Уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма - 17.11.2024 Украина.ру
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Уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма
Уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма - 17.11.2024 Украина.ру
Уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма
За прошедшую ночь пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c по объектам на территории Российской Федерации. Об этом утром 17 ноября сообщило Минобороны РФ.
2024-11-17T09:17
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В частности, дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. В официальном сообщении отмечено, что уничтожению подверглись БПЛА самолётного типа.Ранее в российском министерстве сообщали о поражении портовой инфраструктуры Украины, задействованной в приёме западной военной помощи. По неофициальной информации, среди уничтоженного российскими ракетными ударами значились военные катера западного производства.Безэкипажные катера производятся на Украине с помощью западных партнёров Киева. Также коалицией западных государств на Украину поставляются боевые безэкипажные катера и специальное оборудование для террористических атак с моря. В таких поставках участвуют Германия, Швеция, Британия и другие страны-члены НАТО.Ранее в новостях: Уничтожили дроны и катера. ВС РФ ночью пресекли атаки ВСУ — Минобороны
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новости, россия, крым, белгородская область, сво, бпла, беспилотники, катер, минобороны рф
Новости, Россия, Крым, Белгородская область, СВО, БПЛА, беспилотники, катер, Минобороны РФ

Уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма

09:17 17.11.2024 (обновлено: 09:23 17.11.2024)
 
© Фото : Служба безпеки Україниукраинский БЭК "Авдеевка"
украинский БЭК Авдеевка - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : Служба безпеки України
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За прошедшую ночь пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c по объектам на территории Российской Федерации. Об этом утром 17 ноября сообщило Минобороны РФ.
В частности, дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. В официальном сообщении отмечено, что уничтожению подверглись БПЛА самолётного типа.
"Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", - добавили в Минобороны России.
Ранее в российском министерстве сообщали о поражении портовой инфраструктуры Украины, задействованной в приёме западной военной помощи. По неофициальной информации, среди уничтоженного российскими ракетными ударами значились военные катера западного производства.
Безэкипажные катера производятся на Украине с помощью западных партнёров Киева. Также коалицией западных государств на Украину поставляются боевые безэкипажные катера и специальное оборудование для террористических атак с моря. В таких поставках участвуют Германия, Швеция, Британия и другие страны-члены НАТО.
Ранее в новостях: Уничтожили дроны и катера. ВС РФ ночью пресекли атаки ВСУ — Минобороны
 
НовостиРоссияКрымБелгородская областьСВОБПЛАбеспилотникикатерМинобороны РФ
 
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