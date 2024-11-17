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Уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма

Уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма - 17.11.2024 Украина.ру

Уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма

За прошедшую ночь пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c по объектам на территории Российской Федерации. Об этом утром 17 ноября сообщило Минобороны РФ.

2024-11-17T09:17

2024-11-17T09:17

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В частности, дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. В официальном сообщении отмечено, что уничтожению подверглись БПЛА самолётного типа.Ранее в российском министерстве сообщали о поражении портовой инфраструктуры Украины, задействованной в приёме западной военной помощи. По неофициальной информации, среди уничтоженного российскими ракетными ударами значились военные катера западного производства.Безэкипажные катера производятся на Украине с помощью западных партнёров Киева. Также коалицией западных государств на Украину поставляются боевые безэкипажные катера и специальное оборудование для террористических атак с моря. В таких поставках участвуют Германия, Швеция, Британия и другие страны-члены НАТО.Ранее в новостях: Уничтожили дроны и катера. ВС РФ ночью пресекли атаки ВСУ — Минобороны

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крым

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новости, россия, крым, белгородская область, сво, бпла, беспилотники, катер, минобороны рф