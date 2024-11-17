Одесса частично обесточена, парализован электротранспорт - 17.11.2024 Украина.ру
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Одесса частично обесточена, парализован электротранспорт
Одесса частично обесточена, парализован электротранспорт - 17.11.2024 Украина.ру
Одесса частично обесточена, парализован электротранспорт
В ночь на 17 ноября в Одессе звучала воздушная тревога. По итогам есть проблемы электроснабжения, констатировал мэр города Геннадий Труханов.
2024-11-17T10:47
2024-11-17T10:47
новости
одесса
украина
одесская область
геннадий труханов
крымский мост
сво
авиаудары
ракетный удар
инфраструктура
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О воздушной тревоге в Одесской области Труханов сообщил в своём телеграм-канале в пятом часу. В восьмом часу он же сообщил о взрывах в Одессе.Затем одесский градоначальник сообщил, что в некоторых районах города не работает электроснабжение.В это же время одесские паблики сообщали о перебоях с электричеством, теплоснабжением и водоснабжением.Аналогичные сообщения распространили телеграм-каналы из других украинских городов. В частности, жители Кривого Рога констатировали отсутствие света и теплоснабжения, а также перебой с подачей воды.Украинские СМИ и пользователи соцсетей сообщают о массированной атаке российских ракет и дронов в ночь на воскресенье 17 ноября. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры в разных регионах, в том числе в Киеве и на Западной Украине.Незадолго до этого СБУ взяла на себя ответственность за очередной теракт на территории России. Активные удары по энергетической инфраструктуре Украины стали наноситься после терактов украинских спецслужб по Крымскому мосту.Ранее в новостях: Горловка за сутки подверглась 11 обстрелам: ранены жители, разрушена инфраструктура Больше новостей на начало дня в обзоре Призыв Китая по Украине. Главное на Украине на утро 17 ноября
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новости, одесса, украина, одесская область, геннадий труханов, крымский мост, сво, авиаудары, ракетный удар, инфраструктура
Новости, Одесса, Украина, Одесская область, Геннадий Труханов, Крымский мост, СВО, авиаудары, ракетный удар, инфраструктура

Одесса частично обесточена, парализован электротранспорт

10:47 17.11.2024
 
СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы
СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы
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В ночь на 17 ноября в Одессе звучала воздушная тревога. По итогам есть проблемы электроснабжения, констатировал мэр города Геннадий Труханов.
О воздушной тревоге в Одесской области Труханов сообщил в своём телеграм-канале в пятом часу. В восьмом часу он же сообщил о взрывах в Одессе.
Затем одесский градоначальник сообщил, что в некоторых районах города не работает электроснабжение.
"В настоящее время весь электротранспорт в городе не работает", - констатировал мэр Одессы в девятом часу утра.
В это же время одесские паблики сообщали о перебоях с электричеством, теплоснабжением и водоснабжением.
Аналогичные сообщения распространили телеграм-каналы из других украинских городов. В частности, жители Кривого Рога констатировали отсутствие света и теплоснабжения, а также перебой с подачей воды.
Украинские СМИ и пользователи соцсетей сообщают о массированной атаке российских ракет и дронов в ночь на воскресенье 17 ноября. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры в разных регионах, в том числе в Киеве и на Западной Украине.
Незадолго до этого СБУ взяла на себя ответственность за очередной теракт на территории России. Активные удары по энергетической инфраструктуре Украины стали наноситься после терактов украинских спецслужб по Крымскому мосту.
Ранее в новостях: Горловка за сутки подверглась 11 обстрелам: ранены жители, разрушена инфраструктура
Больше новостей на начало дня в обзоре Призыв Китая по Украине. Главное на Украине на утро 17 ноября
 
НовостиОдессаУкраинаОдесская областьГеннадий ТрухановКрымский мостСВОавиаударыракетный ударинфраструктура
 
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