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Одесса частично обесточена, парализован электротранспорт
Одесса частично обесточена, парализован электротранспорт - 17.11.2024 Украина.ру
Одесса частично обесточена, парализован электротранспорт
В ночь на 17 ноября в Одессе звучала воздушная тревога. По итогам есть проблемы электроснабжения, констатировал мэр города Геннадий Труханов.
2024-11-17T10:47
2024-11-17T10:47
2024-11-17T10:47
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геннадий труханов
крымский мост
сво
авиаудары
ракетный удар
инфраструктура
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О воздушной тревоге в Одесской области Труханов сообщил в своём телеграм-канале в пятом часу. В восьмом часу он же сообщил о взрывах в Одессе.Затем одесский градоначальник сообщил, что в некоторых районах города не работает электроснабжение.В это же время одесские паблики сообщали о перебоях с электричеством, теплоснабжением и водоснабжением.Аналогичные сообщения распространили телеграм-каналы из других украинских городов. В частности, жители Кривого Рога констатировали отсутствие света и теплоснабжения, а также перебой с подачей воды.Украинские СМИ и пользователи соцсетей сообщают о массированной атаке российских ракет и дронов в ночь на воскресенье 17 ноября. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры в разных регионах, в том числе в Киеве и на Западной Украине.Незадолго до этого СБУ взяла на себя ответственность за очередной теракт на территории России. Активные удары по энергетической инфраструктуре Украины стали наноситься после терактов украинских спецслужб по Крымскому мосту.Ранее в новостях: Горловка за сутки подверглась 11 обстрелам: ранены жители, разрушена инфраструктура Больше новостей на начало дня в обзоре Призыв Китая по Украине. Главное на Украине на утро 17 ноября
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новости, одесса, украина, одесская область, геннадий труханов, крымский мост, сво, авиаудары, ракетный удар, инфраструктура
Новости, Одесса, Украина, Одесская область, Геннадий Труханов, Крымский мост, СВО, авиаудары, ракетный удар, инфраструктура
Одесса частично обесточена, парализован электротранспорт
В ночь на 17 ноября в Одессе звучала воздушная тревога. По итогам есть проблемы электроснабжения, констатировал мэр города Геннадий Труханов.