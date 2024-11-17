https://ukraina.ru/20241117/1058931198.html

Ищенко: России и США нельзя сталкиваться лбами — ядерных последствий не избежать

Ищенко: России и США нельзя сталкиваться лбами — ядерных последствий не избежать - 17.11.2024 Украина.ру

Ищенко: России и США нельзя сталкиваться лбами — ядерных последствий не избежать

Россия не ставит перед собой цель уничтожить США, но вынуждена бороться с ними на уничтожение до тех пор, пока они не согласятся на компромисс

2024-11-17T07:30

2024-11-17T07:30

2024-11-17T07:30

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сша

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детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, Россия не ставит перед собой цель уничтожить США, но вынуждена бороться с ними на уничтожение до тех пор, пока они не согласятся на компромисс.“Не согласятся — будем идти до конца. Они в принципе поставили задачу нас уничтожить”, — заключил Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру высказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев отметил, что отчасти Россия действительно подыгрывает западной линии аргументации о том, что СВО — это конфликт двух государств, а не конфликт Запада с Россией и ее союзниками среди мирового большинства."С другой стороны, Америка — это очень важная и большая страна, чтобы ее можно было игнорировать. Поэтому нам нужно найти баланс, чтобы отстаивать свою точку зрения и при этом понимать, к каким именно последствиям может привести избрание Трампа президентом США", — добавил Лошкарев.По его словам, Трамп склоняется к точке зрения, что США надо просто навязать России определенную политику, которая не предполагает ее тесного сотрудничества с соседями и присутствия в других регионах мира."Наверное, после своей инаугурации в январе он будет действовать именно в этом ключе", — заключил Лошкарев.Более подробно об этом — Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счетПолный текст интервью — Ростислав Ищенко о том, как Харрис проиграла выборы и что Трамп сделает с Европой и США

https://ukraina.ru/20241115/1058927773.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, запад, дональд трамп, камала харрис, вооруженные силы украины, ростислав ищенко, детали