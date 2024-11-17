Ищенко: России и США нельзя сталкиваться лбами — ядерных последствий не избежать - 17.11.2024 Украина.ру
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Ищенко: России и США нельзя сталкиваться лбами — ядерных последствий не избежать
Ищенко: России и США нельзя сталкиваться лбами — ядерных последствий не избежать - 17.11.2024 Украина.ру
Ищенко: России и США нельзя сталкиваться лбами — ядерных последствий не избежать
Россия не ставит перед собой цель уничтожить США, но вынуждена бороться с ними на уничтожение до тех пор, пока они не согласятся на компромисс
2024-11-17T07:30
2024-11-17T07:30
новости
сша
россия
запад
дональд трамп
камала харрис
вооруженные силы украины
ростислав ищенко
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, Россия не ставит перед собой цель уничтожить США, но вынуждена бороться с ними на уничтожение до тех пор, пока они не согласятся на компромисс.“Не согласятся — будем идти до конца. Они в принципе поставили задачу нас уничтожить”, — заключил Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру высказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев отметил, что отчасти Россия действительно подыгрывает западной линии аргументации о том, что СВО — это конфликт двух государств, а не конфликт Запада с Россией и ее союзниками среди мирового большинства."С другой стороны, Америка — это очень важная и большая страна, чтобы ее можно было игнорировать. Поэтому нам нужно найти баланс, чтобы отстаивать свою точку зрения и при этом понимать, к каким именно последствиям может привести избрание Трампа президентом США", — добавил Лошкарев.По его словам, Трамп склоняется к точке зрения, что США надо просто навязать России определенную политику, которая не предполагает ее тесного сотрудничества с соседями и присутствия в других регионах мира."Наверное, после своей инаугурации в январе он будет действовать именно в этом ключе", — заключил Лошкарев.Более подробно об этом — Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счетПолный текст интервью — Ростислав Ищенко о том, как Харрис проиграла выборы и что Трамп сделает с Европой и США
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новости, сша, россия, запад, дональд трамп, камала харрис, вооруженные силы украины, ростислав ищенко, детали
Новости, США, Россия, Запад, Дональд Трамп, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины, Ростислав Ищенко, детали

Ищенко: России и США нельзя сталкиваться лбами — ядерных последствий не избежать

07:30 17.11.2024
 
Фото: Россия и США
Фото: Россия и США
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Россия не ставит перед собой цель уничтожить США, но вынуждена бороться с ними на уничтожение до тех пор, пока они не согласятся на компромисс
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
“Сейчас наши отношения с США — это отношения войны. Об этом говорили американцы, об этом говорили мы. Мы не воюем на поле боя, потому что мы ядерные державы, и наше столкновение приведет к нежелательным последствиям. Но фактически мы сейчас боремся на уничтожение друг с другом”, — заявил Ищенко.
По его словам, Россия не ставит перед собой цель уничтожить США, но вынуждена бороться с ними на уничтожение до тех пор, пока они не согласятся на компромисс.
“Не согласятся — будем идти до конца. Они в принципе поставили задачу нас уничтожить”, — заключил Ищенко.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру высказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев отметил, что отчасти Россия действительно подыгрывает западной линии аргументации о том, что СВО — это конфликт двух государств, а не конфликт Запада с Россией и ее союзниками среди мирового большинства.
"С другой стороны, Америка — это очень важная и большая страна, чтобы ее можно было игнорировать. Поэтому нам нужно найти баланс, чтобы отстаивать свою точку зрения и при этом понимать, к каким именно последствиям может привести избрание Трампа президентом США", — добавил Лошкарев.
По его словам, Трамп склоняется к точке зрения, что США надо просто навязать России определенную политику, которая не предполагает ее тесного сотрудничества с соседями и присутствия в других регионах мира.
"Наверное, после своей инаугурации в январе он будет действовать именно в этом ключе", — заключил Лошкарев.
Более подробно об этом — Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко о том, как Харрис проиграла выборы и что Трамп сделает с Европой и США
 
НовостиСШАРоссияЗападДональд ТрампКамала ХаррисВооруженные силы УкраиныРостислав Ищенкодетали
 
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