https://ukraina.ru/20241117/1058931198.html
Ищенко: России и США нельзя сталкиваться лбами — ядерных последствий не избежать
Ищенко: России и США нельзя сталкиваться лбами — ядерных последствий не избежать - 17.11.2024 Украина.ру
Ищенко: России и США нельзя сталкиваться лбами — ядерных последствий не избежать
Россия не ставит перед собой цель уничтожить США, но вынуждена бороться с ними на уничтожение до тех пор, пока они не согласятся на компромисс
2024-11-17T07:30
2024-11-17T07:30
2024-11-17T07:30
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дональд трамп
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вооруженные силы украины
ростислав ищенко
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, Россия не ставит перед собой цель уничтожить США, но вынуждена бороться с ними на уничтожение до тех пор, пока они не согласятся на компромисс.“Не согласятся — будем идти до конца. Они в принципе поставили задачу нас уничтожить”, — заключил Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру высказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев отметил, что отчасти Россия действительно подыгрывает западной линии аргументации о том, что СВО — это конфликт двух государств, а не конфликт Запада с Россией и ее союзниками среди мирового большинства."С другой стороны, Америка — это очень важная и большая страна, чтобы ее можно было игнорировать. Поэтому нам нужно найти баланс, чтобы отстаивать свою точку зрения и при этом понимать, к каким именно последствиям может привести избрание Трампа президентом США", — добавил Лошкарев.По его словам, Трамп склоняется к точке зрения, что США надо просто навязать России определенную политику, которая не предполагает ее тесного сотрудничества с соседями и присутствия в других регионах мира."Наверное, после своей инаугурации в январе он будет действовать именно в этом ключе", — заключил Лошкарев.Более подробно об этом — Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счетПолный текст интервью — Ростислав Ищенко о том, как Харрис проиграла выборы и что Трамп сделает с Европой и США
https://ukraina.ru/20241115/1058927773.html
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новости, сша, россия, запад, дональд трамп, камала харрис, вооруженные силы украины, ростислав ищенко, детали
Новости, США, Россия, Запад, Дональд Трамп, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины, Ростислав Ищенко, детали
Ищенко: России и США нельзя сталкиваться лбами — ядерных последствий не избежать
Россия не ставит перед собой цель уничтожить США, но вынуждена бороться с ними на уничтожение до тех пор, пока они не согласятся на компромисс