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Захарова задала "оголтелой ксенофобке" Бербок пять неудобных вопросов

Захарова задала "оголтелой ксенофобке" Бербок пять неудобных вопросов - 17.11.2024 Украина.ру

Захарова задала "оголтелой ксенофобке" Бербок пять неудобных вопросов

После требования главы МИД ФРГ поставить на Украину дальнобойное оружие у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой появились вопросы к Анналене Бербок. Захарова изложила их в своём телеграм-канале.

2024-11-17T12:01

2024-11-17T12:01

2024-11-17T12:01

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Анналена Бербок накануне потребовала поставить Украине дальнобойное оружие. В этой связи Мария Захарова задала несколько вопросов "оголтелой ксенофобке".Немецкие города в ГДР официально лишили Гитлера статуса почётного гражданина. Однако на территории бывшей Западной Германии (ФРГ) во многих городах наряду с действительно выдающимися уроженцами поминают и Гитлера. Захарова отметила, что сейчас десятки населённых пунктов продолжают уклоняться от юридического разрыва с нацистским прошлым.Бундесвер содержит на балансе около 40 казарм, которые носят имена нацистских генералов. Среди них такие известные нацисты, как Адольф Хойзингер (был третьим в иерархии планирования вторжения в СССР, после войны стал председателем военного комитета НАТО) и Ханс Шпайдель (участвовал в операции "Цитадель" на Курской дуге). Ещё две казармы носят имя Эрвина Роммеля.Она отметила, что в ФРГ уход за значительным числом могил бывших нацистов, включая членов СС и НСДАП, осуществляется за государственный счёт. Подобные захоронения имеют статус "почётных" - например, сотни таких могил в Берлине.На государственном содержании находится могила начальника концлагеря Заксенхаузен, коменданта концлагерей Маутхаузен и Рига-Кайзервальд Алиберта Зауэра. Четыре года назад такого статуса былудостоен историк, член НСДАП Август Хайн.Захарова обратила внимание на десятки тысяч бывших членов СС и их родственников, которые получают в Германии социальные пособия как "жертвы войны". Господдержка запрашивалась даже для верхушки карательной машины III Рейха - семьи начальника Гестапо Рейнхарда Гейдриха и председателя Народной судебной палаты Роланда Фрейслера.Она напомнила, что ФРГ платит блокадникам еврейской национальности по 2556 евро единовременно и 375 евро ежемесячно, однако игнорирует страдания остальных жителей Ленинграда, ссылаясь на урегулированность репарационных вопросов. Берлин обещает, но на деле предлагает лишь символическую поддержку вроде участия в ремонте больницы. И в это же время выплачивает пенсии эсэсовцам."Берлин официально заявляет, что блокада Ленинграда якобы не является актом геноцида, хотя по оценке историков, в годы блокады погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых", - резюмировала официальный представитель МИД России.Накануне: Глава МИД ФРГ потребовала поставить Украине дальнобойное оружие Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела связь нацистского прошлого с современностью в публикации Лайма Вайкуле и Би-2. Последний концерт в Молдавии, вампиры в кроссовках и привидения из Третьего рейха Также на эту тему: "Мы почистим свою нацию, свой генофонд": бывший военнопленный выступил на телеканале Украины

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