Захарова задала "оголтелой ксенофобке" Бербок пять неудобных вопросов - 17.11.2024 Украина.ру
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Захарова задала "оголтелой ксенофобке" Бербок пять неудобных вопросов
Захарова задала "оголтелой ксенофобке" Бербок пять неудобных вопросов - 17.11.2024 Украина.ру
Захарова задала "оголтелой ксенофобке" Бербок пять неудобных вопросов
После требования главы МИД ФРГ поставить на Украину дальнобойное оружие у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой появились вопросы к Анналене Бербок. Захарова изложила их в своём телеграм-канале.
2024-11-17T12:01
2024-11-17T12:01
новости
германия
украина
ленинград
мария захарова
адольф гитлер
анналена бербок
мид
сс
неонацисты
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Анналена Бербок накануне потребовала поставить Украине дальнобойное оружие. В этой связи Мария Захарова задала несколько вопросов "оголтелой ксенофобке".Немецкие города в ГДР официально лишили Гитлера статуса почётного гражданина. Однако на территории бывшей Западной Германии (ФРГ) во многих городах наряду с действительно выдающимися уроженцами поминают и Гитлера. Захарова отметила, что сейчас десятки населённых пунктов продолжают уклоняться от юридического разрыва с нацистским прошлым.Бундесвер содержит на балансе около 40 казарм, которые носят имена нацистских генералов. Среди них такие известные нацисты, как Адольф Хойзингер (был третьим в иерархии планирования вторжения в СССР, после войны стал председателем военного комитета НАТО) и Ханс Шпайдель (участвовал в операции "Цитадель" на Курской дуге). Ещё две казармы носят имя Эрвина Роммеля.Она отметила, что в ФРГ уход за значительным числом могил бывших нацистов, включая членов СС и НСДАП, осуществляется за государственный счёт. Подобные захоронения имеют статус "почётных" - например, сотни таких могил в Берлине.На государственном содержании находится могила начальника концлагеря Заксенхаузен, коменданта концлагерей Маутхаузен и Рига-Кайзервальд Алиберта Зауэра. Четыре года назад такого статуса былудостоен историк, член НСДАП Август Хайн.Захарова обратила внимание на десятки тысяч бывших членов СС и их родственников, которые получают в Германии социальные пособия как "жертвы войны". Господдержка запрашивалась даже для верхушки карательной машины III Рейха - семьи начальника Гестапо Рейнхарда Гейдриха и председателя Народной судебной палаты Роланда Фрейслера.Она напомнила, что ФРГ платит блокадникам еврейской национальности по 2556 евро единовременно и 375 евро ежемесячно, однако игнорирует страдания остальных жителей Ленинграда, ссылаясь на урегулированность репарационных вопросов. Берлин обещает, но на деле предлагает лишь символическую поддержку вроде участия в ремонте больницы. И в это же время выплачивает пенсии эсэсовцам."Берлин официально заявляет, что блокада Ленинграда якобы не является актом геноцида, хотя по оценке историков, в годы блокады погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых", - резюмировала официальный представитель МИД России.Накануне: Глава МИД ФРГ потребовала поставить Украине дальнобойное оружие Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела связь нацистского прошлого с современностью в публикации Лайма Вайкуле и Би-2. Последний концерт в Молдавии, вампиры в кроссовках и привидения из Третьего рейха Также на эту тему: "Мы почистим свою нацию, свой генофонд": бывший военнопленный выступил на телеканале Украины
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новости, германия, украина, ленинград, мария захарова, адольф гитлер, анналена бербок, мид, сс, неонацисты, нацизм, нацисты, фрг, мид фрг, дипломатия, публичная дипломатия, нато, ссср, история ссср, вторая мировая война, блокада ленинграда, геноцид
Новости, Германия, Украина, Ленинград, Мария Захарова, Адольф Гитлер, Анналена Бербок, МИД, СС, неонацисты, нацизм, нацисты, ФРГ, МИД ФРГ, дипломатия, публичная дипломатия, НАТО, СССР, история СССР, Вторая мировая война, блокада Ленинграда, геноцид

Захарова задала "оголтелой ксенофобке" Бербок пять неудобных вопросов

12:01 17.11.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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После требования главы МИД ФРГ поставить на Украину дальнобойное оружие у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой появились вопросы к Анналене Бербок. Захарова изложила их в своём телеграм-канале.
Анналена Бербок накануне потребовала поставить Украине дальнобойное оружие. В этой связи Мария Захарова задала несколько вопросов "оголтелой ксенофобке".
"Во-первых, не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почётных граждан? - спросила Захарова. - Поразительно, но факт: многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса "почётных граждан". В своё время по всей Германии насчитывалось более четырёх тысяч городов и посёлков, которые наделили Гитлера титулом почётного гражданина".
Немецкие города в ГДР официально лишили Гитлера статуса почётного гражданина. Однако на территории бывшей Западной Германии (ФРГ) во многих городах наряду с действительно выдающимися уроженцами поминают и Гитлера. Захарова отметила, что сейчас десятки населённых пунктов продолжают уклоняться от юридического разрыва с нацистским прошлым.
"Во-вторых, не настало ли время переименовать военные объекты Германии, названные в честь солдат и офицеров вермахта?" - продолжила Захарова.
Бундесвер содержит на балансе около 40 казарм, которые носят имена нацистских генералов. Среди них такие известные нацисты, как Адольф Хойзингер (был третьим в иерархии планирования вторжения в СССР, после войны стал председателем военного комитета НАТО) и Ханс Шпайдель (участвовал в операции "Цитадель" на Курской дуге). Ещё две казармы носят имя Эрвина Роммеля.
"В-третьих, не настало ли время перестать за счёт федерального и регионального бюджетов ФРГ содержать могилы нацистов?", - спросила официальный представитель МИД России.
Она отметила, что в ФРГ уход за значительным числом могил бывших нацистов, включая членов СС и НСДАП, осуществляется за государственный счёт. Подобные захоронения имеют статус "почётных" - например, сотни таких могил в Берлине.
На государственном содержании находится могила начальника концлагеря Заксенхаузен, коменданта концлагерей Маутхаузен и Рига-Кайзервальд Алиберта Зауэра. Четыре года назад такого статуса былудостоен историк, член НСДАП Август Хайн.
"В-четвёртых, не настало ли время перестать поддерживать ветеранов СС на законодательном уровне в ФРГ?", - поинтересовалась у главы МИД ФРГ официальный представитель МИД России.
Захарова обратила внимание на десятки тысяч бывших членов СС и их родственников, которые получают в Германии социальные пособия как "жертвы войны". Господдержка запрашивалась даже для верхушки карательной машины III Рейха - семьи начальника Гестапо Рейнхарда Гейдриха и председателя Народной судебной палаты Роланда Фрейслера.
"В-пятых, не настало ли время Германии выплачивать компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей?", - поинтересовалась Захарова.
Она напомнила, что ФРГ платит блокадникам еврейской национальности по 2556 евро единовременно и 375 евро ежемесячно, однако игнорирует страдания остальных жителей Ленинграда, ссылаясь на урегулированность репарационных вопросов. Берлин обещает, но на деле предлагает лишь символическую поддержку вроде участия в ремонте больницы. И в это же время выплачивает пенсии эсэсовцам.
"Берлин официально заявляет, что блокада Ленинграда якобы не является актом геноцида, хотя по оценке историков, в годы блокады погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых", - резюмировала официальный представитель МИД России.
Накануне: Глава МИД ФРГ потребовала поставить Украине дальнобойное оружие
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела связь нацистского прошлого с современностью в публикации Лайма Вайкуле и Би-2. Последний концерт в Молдавии, вампиры в кроссовках и привидения из Третьего рейха
Также на эту тему: "Мы почистим свою нацию, свой генофонд": бывший военнопленный выступил на телеканале Украины
 
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