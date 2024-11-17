Захарова задала "оголтелой ксенофобке" Бербок пять неудобных вопросов
После требования главы МИД ФРГ поставить на Украину дальнобойное оружие у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой появились вопросы к Анналене Бербок. Захарова изложила их в своём телеграм-канале.
Анналена Бербок накануне потребовала поставить Украине дальнобойное оружие. В этой связи Мария Захарова задала несколько вопросов "оголтелой ксенофобке".
"Во-первых, не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почётных граждан? - спросила Захарова. - Поразительно, но факт: многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса "почётных граждан". В своё время по всей Германии насчитывалось более четырёх тысяч городов и посёлков, которые наделили Гитлера титулом почётного гражданина".
Немецкие города в ГДР официально лишили Гитлера статуса почётного гражданина. Однако на территории бывшей Западной Германии (ФРГ) во многих городах наряду с действительно выдающимися уроженцами поминают и Гитлера. Захарова отметила, что сейчас десятки населённых пунктов продолжают уклоняться от юридического разрыва с нацистским прошлым.
"Во-вторых, не настало ли время переименовать военные объекты Германии, названные в честь солдат и офицеров вермахта?" - продолжила Захарова.
Бундесвер содержит на балансе около 40 казарм, которые носят имена нацистских генералов. Среди них такие известные нацисты, как Адольф Хойзингер (был третьим в иерархии планирования вторжения в СССР, после войны стал председателем военного комитета НАТО) и Ханс Шпайдель (участвовал в операции "Цитадель" на Курской дуге). Ещё две казармы носят имя Эрвина Роммеля.
"В-третьих, не настало ли время перестать за счёт федерального и регионального бюджетов ФРГ содержать могилы нацистов?", - спросила официальный представитель МИД России.
На государственном содержании находится могила начальника концлагеря Заксенхаузен, коменданта концлагерей Маутхаузен и Рига-Кайзервальд Алиберта Зауэра. Четыре года назад такого статуса былудостоен историк, член НСДАП Август Хайн.
"В-четвёртых, не настало ли время перестать поддерживать ветеранов СС на законодательном уровне в ФРГ?", - поинтересовалась у главы МИД ФРГ официальный представитель МИД России.
Захарова обратила внимание на десятки тысяч бывших членов СС и их родственников, которые получают в Германии социальные пособия как "жертвы войны". Господдержка запрашивалась даже для верхушки карательной машины III Рейха - семьи начальника Гестапо Рейнхарда Гейдриха и председателя Народной судебной палаты Роланда Фрейслера.
"В-пятых, не настало ли время Германии выплачивать компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей?", - поинтересовалась Захарова.
Она напомнила, что ФРГ платит блокадникам еврейской национальности по 2556 евро единовременно и 375 евро ежемесячно, однако игнорирует страдания остальных жителей Ленинграда, ссылаясь на урегулированность репарационных вопросов. Берлин обещает, но на деле предлагает лишь символическую поддержку вроде участия в ремонте больницы. И в это же время выплачивает пенсии эсэсовцам.
"Берлин официально заявляет, что блокада Ленинграда якобы не является актом геноцида, хотя по оценке историков, в годы блокады погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых", - резюмировала официальный представитель МИД России.
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела связь нацистского прошлого с современностью в публикации Лайма Вайкуле и Би-2. Последний концерт в Молдавии, вампиры в кроссовках и привидения из Третьего рейха