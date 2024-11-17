https://ukraina.ru/20241117/1058932167.html

Курская авантюра ВСУ сыграла на руку российской армии — Рожин

Курская авантюра ВСУ сыграла на руку российской армии — Рожин - 17.11.2024 Украина.ру

Курская авантюра ВСУ сыграла на руку российской армии — Рожин

ВС РФ использует действия противника, чтобы продвигаться на других участках, попутно “выжимая” остатки украинских войск из Курской области

2024-11-17T06:20

2024-11-17T06:20

2024-11-17T06:20

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россия

курская область

курск

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.По его словам, ВСУ не собираются покидать Курскую область.Он добавил, что если бы не курская авантюра, российской армии было бы сложнее наступать в Донбассе.“Потому что Украина бросила под Курск пожарные команды, которые там цементировали бреши в обороне. А сейчас под Курахово у противника не хватает двух-трех бригад, которые могли бы затормозить наше наступление”, — аргументировал свои слова Рожин.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко также коснулся темы Курского направления.“ВСУ из Курской области выпроваживают российские войска. Если мы перестанем по ним стрелять, они никуда не уйдут. А если мы уйдем из Курской области, они пойдут за нами. Пока же мы противника оттуда просто выбиваем, а у Сырского заканчиваются резервы, чтобы эту территорию удерживать. И если мы продолжим их оттуда выбивать, они рано или поздно выйдут”, — считает Ищенко.Если ВС РФ не будут их оттуда выбивать, то ВСУ никуда и не уйдут, заключил эксперт.Более подробно об этом — в интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестамиРанее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин тоже прокомментировал ситуацию на Курском направлении."В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха. Враг там сточил свои элитные подразделения: десантно-штурмовую и две механизированных бригады. Они потеряли технику и людей", — рассказал Линин.По его словам, ВСУ не умеют отступать: у них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий, то есть отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению."То, что сейчас делает киевский режим – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Нет у него планов стратегического отступления. Следовательно, планов действий у него тоже нет", — заключил Линин.Подробнее об этом — в интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронкуБывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию Украина.ру, отвечая на вопрос, успеют ли ВСУ вывести свои войска из Курской области до зимы, обратил внимание, что в этой теме есть несколько равнозначных факторов, которые влияют на решения киевского руководства.“Во-первых, это обострившаяся внутренняя политическая борьба из-за смены руководства в США. Хотя Трампу нужно еще 75 дней дожить до инаугурации. За это время там может и революция с гражданской войной произойти. Второе, пока демократы находятся у власти и распоряжаются ресурсами, факультативная помощь украинской стороне может быть оказана”, — объяснил Самойлов.Более подробно об этом — в интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУПолный текст интервью — Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями

https://ukraina.ru/20241115/1058912908.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, курск, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, детали