Курская авантюра ВСУ сыграла на руку российской армии — Рожин
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" на Краснолиманском участке фронта
ВС РФ использует действия противника, чтобы продвигаться на других участках, попутно “выжимая” остатки украинских войск из Курской области
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
По его словам, ВСУ не собираются покидать Курскую область.
“Украина по политическим соображениям продолжает накапливать Курский выступ резервами, чтобы затянуть бои там "до переговоров и что-то у России обменять". Но мы ничего обменивать не будем. Мы уничтожим и выдавим те силы, которые враг туда заводит. Более того, мы используем эти действия противника, чтобы продвигаться на других участках”, — объяснил свое видение ситуации Рожин.
Он добавил, что если бы не курская авантюра, российской армии было бы сложнее наступать в Донбассе.
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко также коснулся темы Курского направления.
“ВСУ из Курской области выпроваживают российские войска. Если мы перестанем по ним стрелять, они никуда не уйдут. А если мы уйдем из Курской области, они пойдут за нами. Пока же мы противника оттуда просто выбиваем, а у Сырского заканчиваются резервы, чтобы эту территорию удерживать. И если мы продолжим их оттуда выбивать, они рано или поздно выйдут”, — считает Ищенко.
Если ВС РФ не будут их оттуда выбивать, то ВСУ никуда и не уйдут, заключил эксперт.
Более подробно об этом — в интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами
15 ноября, 04:30ВСУ теряют позицию за позицией: эксперт раскрыл, как улучшение логистики сказалось на наступлении ВС РФУлучшение логистики сразу сказалось на темпах наступления российской армии. Продвижение ВС РФ на Кураховском направлении идет должным порядком. При этом ВСУ, которые остаются без снабжения, теряют позицию за позицией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин тоже прокомментировал ситуацию на Курском направлении.
"В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха. Враг там сточил свои элитные подразделения: десантно-штурмовую и две механизированных бригады. Они потеряли технику и людей", — рассказал Линин.
По его словам, ВСУ не умеют отступать: у них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий, то есть отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению.
"То, что сейчас делает киевский режим – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Нет у него планов стратегического отступления. Следовательно, планов действий у него тоже нет", — заключил Линин.
Подробнее об этом — в интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку
Бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию Украина.ру, отвечая на вопрос, успеют ли ВСУ вывести свои войска из Курской области до зимы, обратил внимание, что в этой теме есть несколько равнозначных факторов, которые влияют на решения киевского руководства.
“Во-первых, это обострившаяся внутренняя политическая борьба из-за смены руководства в США. Хотя Трампу нужно еще 75 дней дожить до инаугурации. За это время там может и революция с гражданской войной произойти. Второе, пока демократы находятся у власти и распоряжаются ресурсами, факультативная помощь украинской стороне может быть оказана”, — объяснил Самойлов.
Более подробно об этом — в интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ