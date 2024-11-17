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В Одессой области поймали девятерых беглецов в Приднестровье

В Одессой области поймали девятерых беглецов в Приднестровье - 17.11.2024 Украина.ру

В Одессой области поймали девятерых беглецов в Приднестровье

Группу из девяти нарушителей остановили возле границы украинские пограничники в Одесской области. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

2024-11-17T13:52

2024-11-17T13:52

2024-11-17T13:52

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Продвижение группы украинских мужчин призывного возраста в сторону Приднестровья заметили ВСУ. По их информации отработала ГПСУ.Действия задержанных соотечественников украинские пограничники квалифицировали как нарушение в административном процессе. Дела задержанных направили в суд.Украина не признаёт независимость Приднестровской Молдавской Республики, считая её частью соседней Молдавии. ПМР принимает значительное количество украинских уклонистов, нелегально переходящих границу в поисках спасения от насильственной мобилизации с перспективой отправки в зону СВО.Ранее в новостях: Пограничники Молдавии и Украины ликвидировали канал переправки украинских уклонистовТакже на эту тему: "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ Более полная картина дня представлена в обзоре Атака на Ижевск, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 ноября

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новости, украина, молдавия, приднестровье, вооруженные силы украины, госпогранслужба, всу, уклонисты, мобилизация, пмр, сво, одесская область