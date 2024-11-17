В Одессой области поймали девятерых беглецов в Приднестровье - 17.11.2024 Украина.ру
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В Одессой области поймали девятерых беглецов в Приднестровье
В Одессой области поймали девятерых беглецов в Приднестровье - 17.11.2024 Украина.ру
В Одессой области поймали девятерых беглецов в Приднестровье
Группу из девяти нарушителей остановили возле границы украинские пограничники в Одесской области. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
2024-11-17T13:52
2024-11-17T13:52
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вооруженные силы украины
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Продвижение группы украинских мужчин призывного возраста в сторону Приднестровья заметили ВСУ. По их информации отработала ГПСУ.Действия задержанных соотечественников украинские пограничники квалифицировали как нарушение в административном процессе. Дела задержанных направили в суд.Украина не признаёт независимость Приднестровской Молдавской Республики, считая её частью соседней Молдавии. ПМР принимает значительное количество украинских уклонистов, нелегально переходящих границу в поисках спасения от насильственной мобилизации с перспективой отправки в зону СВО.Ранее в новостях: Пограничники Молдавии и Украины ликвидировали канал переправки украинских уклонистовТакже на эту тему: "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ Более полная картина дня представлена в обзоре Атака на Ижевск, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 ноября
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новости, украина, молдавия, приднестровье, вооруженные силы украины, госпогранслужба, всу, уклонисты, мобилизация, пмр, сво, одесская область
Новости, Украина, Молдавия, Приднестровье, Вооруженные силы Украины, Госпогранслужба, ВСУ, уклонисты, мобилизация, ПМР, СВО, Одесская область

В Одессой области поймали девятерых беглецов в Приднестровье

13:52 17.11.2024
 
ГПСУ поймала в Одесской области группу бежавших в ПМР уклонистов
ГПСУ поймала в Одесской области группу бежавших в ПМР уклонистов
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Группу из девяти нарушителей остановили возле границы украинские пограничники в Одесской области. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Продвижение группы украинских мужчин призывного возраста в сторону Приднестровья заметили ВСУ. По их информации отработала ГПСУ.
"Девять мужчин, желавших незаконно попасть в соседнюю Молдавию, обнаружили вскоре возле госрубежа, - сказано в официальном сообщении. - "Путешествие" через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы им должен был организовать администратор телеграмм-канала. В случае успеха дела, каждый клиент обязывался заплатить ему по 120 тыс. гривен".
Действия задержанных соотечественников украинские пограничники квалифицировали как нарушение в административном процессе. Дела задержанных направили в суд.
Украина не признаёт независимость Приднестровской Молдавской Республики, считая её частью соседней Молдавии. ПМР принимает значительное количество украинских уклонистов, нелегально переходящих границу в поисках спасения от насильственной мобилизации с перспективой отправки в зону СВО.
Ранее в новостях: Пограничники Молдавии и Украины ликвидировали канал переправки украинских уклонистов
Также на эту тему: "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ
Более полная картина дня представлена в обзоре Атака на Ижевск, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 ноября
 
НовостиУкраинаМолдавияПриднестровьеВооруженные силы УкраиныГоспогранслужбаВСУуклонистымобилизацияПМРСВООдесская область
 
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