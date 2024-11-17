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В Одессой области поймали девятерых беглецов в Приднестровье
В Одессой области поймали девятерых беглецов в Приднестровье - 17.11.2024 Украина.ру
В Одессой области поймали девятерых беглецов в Приднестровье
Группу из девяти нарушителей остановили возле границы украинские пограничники в Одесской области. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
2024-11-17T13:52
2024-11-17T13:52
2024-11-17T13:52
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Продвижение группы украинских мужчин призывного возраста в сторону Приднестровья заметили ВСУ. По их информации отработала ГПСУ.Действия задержанных соотечественников украинские пограничники квалифицировали как нарушение в административном процессе. Дела задержанных направили в суд.Украина не признаёт независимость Приднестровской Молдавской Республики, считая её частью соседней Молдавии. ПМР принимает значительное количество украинских уклонистов, нелегально переходящих границу в поисках спасения от насильственной мобилизации с перспективой отправки в зону СВО.Ранее в новостях: Пограничники Молдавии и Украины ликвидировали канал переправки украинских уклонистовТакже на эту тему: "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ Более полная картина дня представлена в обзоре Атака на Ижевск, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 ноября
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, молдавия, приднестровье, вооруженные силы украины, госпогранслужба, всу, уклонисты, мобилизация, пмр, сво, одесская область
Новости, Украина, Молдавия, Приднестровье, Вооруженные силы Украины, Госпогранслужба, ВСУ, уклонисты, мобилизация, ПМР, СВО, Одесская область
В Одессой области поймали девятерых беглецов в Приднестровье
Группу из девяти нарушителей остановили возле границы украинские пограничники в Одесской области. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Продвижение группы украинских мужчин призывного возраста в сторону Приднестровья заметили ВСУ. По их информации отработала ГПСУ.
"Девять мужчин, желавших незаконно попасть в соседнюю Молдавию, обнаружили вскоре возле госрубежа, - сказано в официальном сообщении. - "Путешествие" через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы им должен был организовать администратор телеграмм-канала. В случае успеха дела, каждый клиент обязывался заплатить ему по 120 тыс. гривен".
Действия задержанных соотечественников украинские пограничники квалифицировали как нарушение в административном процессе. Дела задержанных направили в суд.
Украина не признаёт независимость Приднестровской Молдавской Республики
, считая её частью соседней Молдавии. ПМР
принимает значительное количество украинских уклонистов, нелегально переходящих границу в поисках спасения от насильственной мобилизации с перспективой отправки в зону СВО.