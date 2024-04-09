В британском МИД похвастались прогрессом в вопросе передачи Киеву замороженных активов РФ - 09.04.2024 Украина.ру
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В британском МИД похвастались прогрессом в вопросе передачи Киеву замороженных активов РФ
В британском МИД похвастались прогрессом в вопросе передачи Киеву замороженных активов РФ - 09.04.2024 Украина.ру
В британском МИД похвастались прогрессом в вопросе передачи Киеву замороженных активов РФ
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Британия и США достигли прогресса в вопросе передачи Киеву российских замороженных активов. На совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне он объявил, что проект решения обнародуют уже летом
2024-04-09T21:22
2024-04-09T21:22
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Он также напомнил, что украинцы нуждаются в дополнительных средствах. В феврале Совет Европейского Союза утвердил решение о конфискации прибыли от замороженных активов России на территории ЕС в пользу Украины.Позже сообщалось, что в США разрабатывают альтернативный пакет помощи Украине, а в качестве залога могут быть использованы замороженные российские активы. Напомним, речь идёт о замороженных после начала спецоперации в Европе, США, Канаде, Австралии и других странах Запада суверенных российских активах на сумму 300 млрд долларов.
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Новости, США, Киев, ЕС, МИД, Россия, замороженные активы, СВО, ВСУ, финансирование

В британском МИД похвастались прогрессом в вопросе передачи Киеву замороженных активов РФ

21:22 09.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Британия и США достигли прогресса в вопросе передачи Киеву российских замороженных активов. На совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне он объявил, что проект решения обнародуют уже летом
"Мы добиваемся значительного прогресса по вопросу получения доступа к этим средствам на согласованной основе, которую, я думаю, мы сможем представить (на саммите - ред.) G7", - заявил глава МИД Великобритании.
Он также напомнил, что украинцы нуждаются в дополнительных средствах.
В феврале Совет Европейского Союза утвердил решение о конфискации прибыли от замороженных активов России на территории ЕС в пользу Украины.
Позже сообщалось, что в США разрабатывают альтернативный пакет помощи Украине, а в качестве залога могут быть использованы замороженные российские активы.
Напомним, речь идёт о замороженных после начала спецоперации в Европе, США, Канаде, Австралии и других странах Запада суверенных российских активах на сумму 300 млрд долларов.
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21 марта, 17:38
Отобрать и поделить: Россия не отдаст Западу свои замороженные резервы без бояНа Западе продолжают решать судьбу замороженных активов России. Лучше всего этот процесс откровенного грабежа можно обрисовать известной фразой "и хочется, и колется": как бы добраться до этих средств и не обрушить всю мировую финансовую систему
 
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