https://ukraina.ru/20240409/1054409698.html

В британском МИД похвастались прогрессом в вопросе передачи Киеву замороженных активов РФ

В британском МИД похвастались прогрессом в вопросе передачи Киеву замороженных активов РФ - 09.04.2024 Украина.ру

В британском МИД похвастались прогрессом в вопросе передачи Киеву замороженных активов РФ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Британия и США достигли прогресса в вопросе передачи Киеву российских замороженных активов. На совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне он объявил, что проект решения обнародуют уже летом

2024-04-09T21:22

2024-04-09T21:22

2024-04-09T21:22

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Он также напомнил, что украинцы нуждаются в дополнительных средствах. В феврале Совет Европейского Союза утвердил решение о конфискации прибыли от замороженных активов России на территории ЕС в пользу Украины.Позже сообщалось, что в США разрабатывают альтернативный пакет помощи Украине, а в качестве залога могут быть использованы замороженные российские активы. Напомним, речь идёт о замороженных после начала спецоперации в Европе, США, Канаде, Австралии и других странах Запада суверенных российских активах на сумму 300 млрд долларов.

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новости, сша, киев, ес, мид, россия, замороженные активы, сво, всу, финансирование