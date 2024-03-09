https://ukraina.ru/20240309/1053789948.html
В США предлагают дать Киеву новый кредит, используя в качестве залога замороженные активы РФ
В США предлагают дать Киеву новый кредит, используя в качестве залога замороженные активы РФ - 09.03.2024 Украина.ру
В США предлагают дать Киеву новый кредит, используя в качестве залога замороженные активы РФ
В США разрабатывают альтернативный пакет помощи Украине, в качестве залога могут быть использованы замороженные российские активы. Об этом сообщает новостной американский телеканал NBC News
2024-03-09T13:00
2024-03-09T13:00
2024-03-09T13:02
новости
украина
россия
сша
игорь шишкин
пентагон
кредит
замороженные активы
финансы
сво
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Как сообщает телеканал, конгрессмены-республиканцы работают над пакетом помощи Киеву, часть которого могут представить в форме кредита. По словам главы комитета палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, рассматривается возможность передать в кредит часть невоенной помощи Украине. При этом в качестве залога могут быть использованы замороженные активы РФ, говорится в материале.Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, республиканец от штата Луизиана, и председатели ключевых комитетов Палаты представителей, занимающихся национальной безопасностью, работают над разработкой своего собственного пакета помощи Украине, сообщили журналисты телеканала.Они надеются, что такой альтернативный план сможет пройти Конгресс, не отталкивая консерваторов, которые выступают против дальнейшего финансирования "раздираемой войной" Украины, пишут авторы материала.Сообщается что такой альтернативный план поддержали не все американские чиновники."Просить страну взять на себя десятки миллионов долларов долга, который она не может погасить. <...> [Это] в долгосрочной перспективе нанесет ущерб Украине и может в дальнейшем привести к экономическим кризисам", — прокомментировал альтернативный пакет помощи неназванный чиновник.Между тем, как сообщил в прошлом месяце канал NBC News, Пентагон рассматривает возможность срочного предоставления Украине оружия, не дожидаясь одобрения средств Конгрессом. Львиная доля помощи Украине поступает в виде оружия, изъятого из поставок США. Невоенная помощь, которая могла бы быть предоставлена в виде кредита, представляет собой лишь небольшую часть помощи США Украине, сообщили журналисты.Для того, чтобы победить в гибридной войне с Западом, России надо ликвидировать киевский режим. Пока существует киевский режим, у Запада есть техническая возможность планировать различные негативные сценарии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.России надо убедить Запад, что внутренняя смута в России невозможна, указал эксперт. Потому что война на Украине ставит своей целью развалить РФ изнутри. Когда за океаном поймут, что это невозможно, они начнут договариваться, заключил Шишкин.Полный текст интервью Игорь Шишкин: Если Россия не победит США двумя способами, она столкнется со снежным комом из новых ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, игорь шишкин, пентагон, кредит, замороженные активы, финансы, сво, республиканцы, конгресс сша
Новости, Украина, Россия, США, Игорь Шишкин, Пентагон, кредит, замороженные активы, финансы, СВО, республиканцы, Конгресс США
В США предлагают дать Киеву новый кредит, используя в качестве залога замороженные активы РФ
13:00 09.03.2024 (обновлено: 13:02 09.03.2024)
В США разрабатывают альтернативный пакет помощи Украине, в качестве залога могут быть использованы замороженные российские активы. Об этом сообщает новостной американский телеканал NBC News
Как сообщает телеканал, конгрессмены-республиканцы работают над пакетом помощи Киеву, часть которого могут представить в форме кредита.
По словам главы комитета палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, рассматривается возможность передать в кредит часть невоенной помощи Украине. При этом в качестве залога могут быть использованы замороженные активы РФ, говорится в материале.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, республиканец от штата Луизиана, и председатели ключевых комитетов Палаты представителей, занимающихся национальной безопасностью, работают над разработкой своего собственного пакета помощи Украине, сообщили журналисты телеканала.
Они надеются, что такой альтернативный план сможет пройти Конгресс, не отталкивая консерваторов, которые выступают против дальнейшего финансирования "раздираемой войной" Украины, пишут авторы материала.
Сообщается что такой альтернативный план поддержали не все американские чиновники.
"Просить страну взять на себя десятки миллионов долларов долга, который она не может погасить. <...> [Это] в долгосрочной перспективе нанесет ущерб Украине и может в дальнейшем привести к экономическим кризисам", — прокомментировал альтернативный пакет помощи неназванный чиновник.
Между тем, как сообщил
в прошлом месяце канал NBC News, Пентагон рассматривает возможность срочного предоставления Украине оружия, не дожидаясь одобрения средств Конгрессом.
Львиная доля помощи Украине поступает в виде оружия, изъятого из поставок США. Невоенная помощь, которая могла бы быть предоставлена в виде кредита, представляет собой лишь небольшую часть помощи США Украине, сообщили журналисты.
Для того, чтобы победить в гибридной войне с Западом, России надо ликвидировать киевский режим. Пока существует киевский режим, у Запада есть техническая возможность планировать различные негативные сценарии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин
.
России надо убедить Запад, что внутренняя смута в России невозможна, указал эксперт. Потому что война на Украине ставит своей целью развалить РФ изнутри. Когда за океаном поймут, что это невозможно, они начнут договариваться, заключил Шишкин.