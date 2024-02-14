"Это воровство". Эксперты о решении Евросоюза передать Украине прибыль от замороженных активов России - 14.02.2024 Украина.ру
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"Это воровство". Эксперты о решении Евросоюза передать Украине прибыль от замороженных активов России
"Это воровство". Эксперты о решении Евросоюза передать Украине прибыль от замороженных активов России - 14.02.2024 Украина.ру
"Это воровство". Эксперты о решении Евросоюза передать Украине прибыль от замороженных активов России
Совет Европейского Союза утвердил решение о конфискации прибыли от замороженных активов России на территории ЕС в пользу Украины
2024-02-14T13:57
2024-02-14T13:57
эксклюзив
украина
россия
ес
активы
соцсети
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Решение было ожидаемым. Пока еврочиновники отважились на отъем только процентов с основной суммы. Но с подачи Эстонии разрабатываются правовые механизмы использования и всех активов.На фоне дефицита денег для украинского проекта эти манипуляции позволят продемонстрировать поддержку Украине. Но, в конечном счете, ударит по финансовой системе самой Европы, которая больше не ассоциируется со словами "надежность" и "неприкосновенность". Детали и прогнозы – в обзоре соцсетей.Политолог Юрий Баранчик:Совет ЕС разрешил использовать прибыль от замороженных активов РФ для Украины.Совет ЕС утвердил постановление, которое даст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов России для Украины. Об этом говорится в заявлении совета."Совет сегодня утвердил решение и постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центрального банка России (ЦБ РФ), которые были иммобилизованы вследствие ограничительных мер ЕС", - говорится в заявлении совета. Как поясняется в документе, "совет, в частности, постановил, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ на сумму более 1 млн евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно". "Кроме того, депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью", - говорится в нем.В документе подчеркивается, что "это решение дает возможность совету принять решение о возможном установлении финансового вклада в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе", - отмечается в нем. Поскольку того будущего (когда ЕС будет восстанавливать Украину) никогда не настанет, то это просто воровство. Без затей.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Исходя из американских политических рамок и реалий, до конца февраля новости по деньгам для Украины маловероятны — зато стоит ждать оживленных политических торгов. Вряд ли республиканцы отступят без серьезного увеличения финансирования пограничных вопросов: проблема мигрантов беспокоит большинство американцев, и ее решение — это важный электоральный козырь. Что для России пока более важно, так это неизбежная активизация на Западе попыток направить прибыль от российских активов, замороженных в ЕС, на обеспечение способности киевского режима воевать. Свои деньги Запад тратить не любит, а других, кроме русских, на горизонте не предвидится.Политолог Сергей Марков:ЕС оформил план хищения денег России. Суть плана - скрыть хищение от мировой общественности путем распределения хищения на много этапов. Так чтобы ни на каком отдельном этапе нельзя было сказать, что хищение состоялось. План такой.1. Заморозить активы России. Уже сделано.2. Выпустить облигации на финансирование Украины.3. В качестве залога для выпуска облигаций как раз замороженные деньги России.4. Продать облигации.5. Вырученные деньги использовать для финансирования украинского режима. Войны прежде всего, но оформить войну как мир.6. Потратить все эти деньги.7. России предложить выплатить репарации, как будто бы Россия проиграла войну.8. Если Россия откажется выплачивать репарации, - конфисковать по суду те замороженные деньги, которые были использованы как залог для выпуска облигаций.9. Передать эти деньги владельцам облигаций.10. Чтобы облигации раскупались, будет принято решение заставить крупнейшие корпорации выкупить эти облигации. Тогда их цена пойдёт вверх.11. Все это касается 192 миллиардов евро, замороженных в Бельгии, как финансовой столицы Европы, там депозитарий ценных бумаг.12. Совет ЕС утвердил сегодня этот план хищения денег.13. Если этот план удастся ЕС в хищении денег России, то он будет потом применён и для хищения денег других стран.14. Хранить деньги в ценных бумагах стран НАТО это была огромная ошибка финансовых властей России.Глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко:Это хорошо, но этого очевидно недостаточно. Необходимо конфисковать и передать Украине все российские активы и собственность на Западе, включая активы российских олигархов и российских предприятий. Международно-правовые основания для этого есть, поскольку речь идет о контрмерах в ответ на преступления России против всего международного сообщества государств. Возможно, на Западе опасаются, что в ответ Россия начнет захватывать западную собственность на территории России, однако этого не нужно бояться. Во-первых, это было бы явным нарушением международного права со стороны России. Во-вторых, Западу и его компаниям уже давно пора полностью вывести свои активы из России.Глава партии "Голос" Кира Рудик:Мир для Европы и всего демократического мира возможен только при поражении России в этой войне. Для этого Украина должна победить, а агрессор справедливо наказан. Это позиция Эстонии, которую еще раз подтвердила на встрече Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк. Отдельная тема – конфискация замороженных российских активов. Здесь Эстония – одна из лидеров как по разработке механизмов, так и по законодательному обеспечению. И пока идея Таллина является своеобразным образцом для стран ЕС.
https://ukraina.ru/20240213/1053261384.html
https://ukraina.ru/20240210/1053095450.html
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эксклюзив, украина, россия, ес, активы, соцсети
Эксклюзив, Украина, Россия, ЕС, активы, соцсети

"Это воровство". Эксперты о решении Евросоюза передать Украине прибыль от замороженных активов России

13:57 14.02.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Совет Европейского Союза утвердил решение о конфискации прибыли от замороженных активов России на территории ЕС в пользу Украины
Решение было ожидаемым. Пока еврочиновники отважились на отъем только процентов с основной суммы. Но с подачи Эстонии разрабатываются правовые механизмы использования и всех активов.
На фоне дефицита денег для украинского проекта эти манипуляции позволят продемонстрировать поддержку Украине. Но, в конечном счете, ударит по финансовой системе самой Европы, которая больше не ассоциируется со словами "надежность" и "неприкосновенность".
Детали и прогнозы – в обзоре соцсетей.
Политолог Юрий Баранчик:
Совет ЕС разрешил использовать прибыль от замороженных активов РФ для Украины.
Совет ЕС утвердил постановление, которое даст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов России для Украины. Об этом говорится в заявлении совета.
"Совет сегодня утвердил решение и постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центрального банка России (ЦБ РФ), которые были иммобилизованы вследствие ограничительных мер ЕС", - говорится в заявлении совета.
Как поясняется в документе, "совет, в частности, постановил, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ на сумму более 1 млн евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно".
"Кроме того, депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью", - говорится в нем.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Вчера, 12:00
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В документе подчеркивается, что "это решение дает возможность совету принять решение о возможном установлении финансового вклада в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе", - отмечается в нем.
Поскольку того будущего (когда ЕС будет восстанавливать Украину) никогда не настанет, то это просто воровство. Без затей.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:
Исходя из американских политических рамок и реалий, до конца февраля новости по деньгам для Украины маловероятны — зато стоит ждать оживленных политических торгов.
Вряд ли республиканцы отступят без серьезного увеличения финансирования пограничных вопросов: проблема мигрантов беспокоит большинство американцев, и ее решение — это важный электоральный козырь.
Что для России пока более важно, так это неизбежная активизация на Западе попыток направить прибыль от российских активов, замороженных в ЕС, на обеспечение способности киевского режима воевать. Свои деньги Запад тратить не любит, а других, кроме русских, на горизонте не предвидится.
США флаг
10 февраля, 08:15
Экономист объяснил, что сдерживает США от захвата замороженных активов РФЭкономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что сдерживает Штаты от захвата российских замороженных активов
Политолог Сергей Марков:
ЕС оформил план хищения денег России. Суть плана - скрыть хищение от мировой общественности путем распределения хищения на много этапов. Так чтобы ни на каком отдельном этапе нельзя было сказать, что хищение состоялось. План такой.
1. Заморозить активы России. Уже сделано.
2. Выпустить облигации на финансирование Украины.
3. В качестве залога для выпуска облигаций как раз замороженные деньги России.
4. Продать облигации.
5. Вырученные деньги использовать для финансирования украинского режима. Войны прежде всего, но оформить войну как мир.
6. Потратить все эти деньги.
7. России предложить выплатить репарации, как будто бы Россия проиграла войну.
8. Если Россия откажется выплачивать репарации, - конфисковать по суду те замороженные деньги, которые были использованы как залог для выпуска облигаций.
9. Передать эти деньги владельцам облигаций.
10. Чтобы облигации раскупались, будет принято решение заставить крупнейшие корпорации выкупить эти облигации. Тогда их цена пойдёт вверх.
11. Все это касается 192 миллиардов евро, замороженных в Бельгии, как финансовой столицы Европы, там депозитарий ценных бумаг.
12. Совет ЕС утвердил сегодня этот план хищения денег.
13. Если этот план удастся ЕС в хищении денег России, то он будет потом применён и для хищения денег других стран.
14. Хранить деньги в ценных бумагах стран НАТО это была огромная ошибка финансовых властей России.
деньги евро купюры
8 февраля, 14:41
Нидерланды заморозили более €660 млн российских активовНидерланды заморозили российские активы на сумму более 660 миллионов евро (около 65 миллиардов рублей), заявил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин в эфире телеканала "Россия 24"
Глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко:
Это хорошо, но этого очевидно недостаточно. Необходимо конфисковать и передать Украине все российские активы и собственность на Западе, включая активы российских олигархов и российских предприятий.
Международно-правовые основания для этого есть, поскольку речь идет о контрмерах в ответ на преступления России против всего международного сообщества государств.
Возможно, на Западе опасаются, что в ответ Россия начнет захватывать западную собственность на территории России, однако этого не нужно бояться. Во-первых, это было бы явным нарушением международного права со стороны России. Во-вторых, Западу и его компаниям уже давно пора полностью вывести свои активы из России.
Глава партии "Голос" Кира Рудик:
Мир для Европы и всего демократического мира возможен только при поражении России в этой войне. Для этого Украина должна победить, а агрессор справедливо наказан. Это позиция Эстонии, которую еще раз подтвердила на встрече Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.
Отдельная тема – конфискация замороженных российских активов. Здесь Эстония – одна из лидеров как по разработке механизмов, так и по законодательному обеспечению. И пока идея Таллина является своеобразным образцом для стран ЕС.
 
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