https://ukraina.ru/20240409/1054394839.html

Выгода от потерь, успехи ВС РФ, роль Китая в решении конфликта. Главное на Украине на 13:00 9 апреля

Выгода от потерь, успехи ВС РФ, роль Китая в решении конфликта. Главное на Украине на 13:00 9 апреля - 09.04.2024 Украина.ру

Выгода от потерь, успехи ВС РФ, роль Китая в решении конфликта. Главное на Украине на 13:00 9 апреля

Украина.ру, 09.04.2024

2024-04-09T13:00

2024-04-09T13:00

2024-04-09T13:18

хроники

эксклюзив

спецоперация

китай

кнр (китай)

конфликт

урегулирование

переговоры

вс рф

атака

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Американский эксперт заверил, что потеря территорий выгодна Киеву. Российские военные ударили по припортовой зоне и штабу теробороны, уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Китай может сыграть решающую роль в урегулировании украинского кризисаПотеря территорий может принести выгоду Украине, поскольку они ранее были для нее нагрузкой. Таким мнением поделился профессор университета Огайо (США) Джон Мюллер в статье для издания Responsible Statecraft.Он полагает, что в возможное соглашение о прекращении огня можно включить официальное юридическое признание за Россией Крыма и новых регионов.Мюллер также считает вероятным формальное признание присоединения к РФ Крыма и рассмотрение статуса ее новых регионов в ходе переговоров.Другим вариантом развития событий, отмечает эксперт, является рассмотрение статуса Крыма и новых регионов РФ на переговорах.По его словам, Крым и Донбасс были "бременем для Киева" до того, как перешли под контроль России. Эксперт утверждает, что Крым теперь не привлекает состоятельных европейских туристов, а новые регионы нужно восстанавливать."Во-вторых, продолжительное прекращение огня даст большей части Украины шанс (и стимул) заняться решением проблем коррупции и экономической стагнации, которые на данный момент препятствуют ее усилиям присоединиться к Западу", - подчеркивает Мюллер.Эксперт полагает, что Украина для содействия переговорам также может отказаться от "бездумных" законов против русского языка. Помимо этого он считает возможным отмену ряда антироссийских санкций.Американская газета The Washington Post на днях написала, что возвращение Украины к границам 2014 года становится все менее вероятным."Умные люди понимают, что это нереалистично. [Политическое руководство] должно как-то скорректировать эту риторику", — сказал изданию на условиях анонимности украинский депутат, комментируя обещания Зеленского вернуть Украине Крым и освобожденные Россией территории.Газета отмечает, что перспективы действий украинского президента в данный момент варьируются от плохих к худшим. На поле боя за весь 2023 год Вооруженные силы Украины не смогли достичь успехов, а теперь начали и вовсе отступать, пессимизм в этой сфере растет, поэтому возвращение территорий военным путем становится всё менее вероятным. Кроме того, украинское руководство не желает вступать в переговоры с российским, а последнее выступает против того, чтобы отдавать Киеву освобожденные территории — такой путь тоже закрыт.Украинские чиновники рассказали изданию, что Зеленский находится в тупике, ведь, помимо проблем на поле боя, страна не может получить очередной пакет военной помощи от США из-за отсутствия одобрения от конгресса, истребители F-16 ВСУ получат лишь в ограниченном количестве, а государства НАТО продолжают говорить, что не отправят свои войска участвовать в украинском конфликте. "Как Зеленский выберется из этой ситуации? Я понятия не имею", — сказал один из депутатов.В конце марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина может потерпеть поражение и лишиться еще больших территорий. Он отметил, что Киеву нужны переговоры и что "между русскими и Западом больше нет разумной дискуссии".А президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться с возвращением Украины к границам 2022 года, а не 1991-го, как он настаивал ранее.Успехи россиянКоординатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег рассказал об успехах российских военных в ходе спецоперации.Так, ВС РФ ударили по энергосистеме Днепродзержинска (сейчас Каменское) Днепропетровской области."Прилетело в пригород Днепропетровска, в город Днепродзержинск. Местные товарищи пишут о двух громких прилетах, один с сильной детонацией. Второй, возможно, сбили – была сильная вспышка в небе и мощная взрывная волна. Но о пострадавших мирных пока не сообщали. Зато сообщили о больших проблемах с электричеством", - сказал он.Подпольщик отметил, что в Днепродзержинске очень много предприятий, работающих на военную промышленность, и очень много складских территорий, в том числе для хранения ГСМ.Также, по его словам, российские военные уничтожили расположение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центре Полтавы."Ночью в саму Полтаву прилетало три раза. Снесли "располагу" ВСУ в общежитии недалеко от центра города. В центре было очень громко, у людей тряслись диваны", - сказал он.Он отметил, что один ударный дрон "Герань" сбили над городом и он упал на двухэтажное здание. "К сожалению, есть пострадавшие. Дом не развалило, снесло пристроенные из металлопластика балконы", - сообщил подпольщик.По данным подполья, был зафиксирован прилет в Кременчуге, юго-восток Полтавской области, по предварительным данным, в районе железнодорожного вокзала. "После прилета туда "вяло поехали скорые без сирен, но с мигалками". Видимо уже в курсе, что у бандеровцев новый тренд: как приезжают МЧС и скорые, влупить по своим спасателям туда же еще разок", - добавил Лебедев.Кроме того, ВС РФ удалили по городу Стрый Львовской области, фиксируется большое количество раненых военных.Подпольщик отметил, что об ударе по расположению военных свидетельствует информация о перегрузке больниц."В больнице аншлаг – утром звонили родственникам недавно прооперированных гражданских пациентов и пояснили, что их перевели в вестибюль, койко-места понадобились военным", - сказал Лебедев.Кроме того, от ударов российских военных во Львовской области был поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий."Обломки (беспилотников - ред.) повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар", - написал он в телеграм-канале.Плюс ко всему военные ударили по припортовой зоне города Ильичевск Одесской области."Одесса, вернее, область, город Ильичевск (сейчас Черноморск - ред.). Мощный прилет в районе порта. Как сообщают адекватные граждане Ильичевска, не в порт, а рядом. С большим выбросом пламени и сильной ударной волной, скорее всего, попали в склад БК, подробности уточняем", - сказал подпольщик.Он также рассказал, что россияне ударили по штабу территориальной обороны Украины в Сумской области, уничтожив, предварительно, установку РСЗО и склад боеприпасов."Прилет" был в городе Есмань, где накрыли штаб местной теробороны и готовых к выходу на ротацию военных. В Краснополье уничтожили "Ланцетом" технику вместе с полным комплектом экипажа. Пока проверим, но речь, вероятнее всего, идет об установке РСЗО", - сказал Лебедев.В Середино-Будском районе было три удара, один из них с детонацией - местные жители чувствовали взрывную волну за три километра, добавил координатор.Кроме того, по данным подполья, в районе трех часов дня в понедельник был "прилет" по пригороду Сум, в направлении села Верхнее Песчаное. Там расположено несколько предприятий с большими ангарами и производственными цехами.Точных данных о результатах "прилета" пока нет, но, по словам подпольщика, в последнее время "в тот район въезд только по пропускам".Он рассказал и об уничтожении авиационными бомбами склада боеприпасов в селе Слобожанское на юго-востоке Харьковской области.По его словам, ежедневно уничтожаются энергообъекты и производственные площади в селе Боровое в пригороде Харькова.По данным подполья, в Волчанске в 23.30 артиллерийским ударом был разрушен частный дом, в котором военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт. По словам местного агента, в нем дислоцировался артиллерийский расчет, который обстреливал Новую Таволжанку в Белгородской области."Прилетело в село Кучеревка (Купянский район). Прилетом российская артиллерия предотвратила ротацию бандеровцев в помощь изрядно прореженным силам на линии соприкосновения. Мирные жители не пострадали", - отметил Лебедев.Роль КНР в урегулировании конфликтаПекин может сыграть решающую роль в урегулировании украинского кризиса. Таким мнением поделился посол Франции в Китае Бертран Лортолари в интервью газете South China Morning Post."Учитывая близость (Китая) к России, мы считаем, что Китаю предстоит сыграть решающую роль, работать со всеми нами в поисках мирного решения, основанного на Уставе ООН", - сказал дипломат, говоря об украинском кризисе.По словам Лортолари, в течение последних двух лет Париж вел интенсивные консультации с Китаем по вопросу урегулирования кризиса, в том числе на высшем уровне.Лортолари также отметил необходимость найти способы "предотвратить прямой или косвенный вклад в подпитку российской военной экономики", особенно в контексте определенного оборудования и товаров, которые могут напрямую способствовать развитию российской военной промышленности.В свою очередь министр иностранных дел Китая Ван И по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым указал, что Китай надеется, что огонь на Украине будет прекращен как можно скорее.Китай также поддерживает созыв конференции по украинскому вопросу при участии России и Украины."Что касается украинского вопроса… Китай поддерживает созыв международной конференции, участие в которой подтвердили бы Россия и Украина, а также с равноправным участием всех сторон и с обсуждением всех мирных планов", - сказал Ван И.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник подтвердила, что Китай поддерживает проведение конференции по Украине, в которой смогут участвовать и Москва, и Киев, но при этом не предоставила сведений относительно того, примет ли Китай участие в мирном саммите по Украине, который готовит Швейцария."Позиция Китая по украинскому кризису предельно четкая, мы поддерживаем усилия по содействию проведению мирных переговоров и продвижению политического урегулирования кризиса, мы поддерживаем проведение конференции, в которой смогут участвовать и Россия, и Украина, в которой все стороны смогут участвовать на равноправной основе и где беспристрастно будут обсуждаться все мирные инициативы", - заявила Мао Нин.При этом отвечая на вопрос о том, планирует ли Китай принять участие в саммите в Швейцарии, дипломат отметила, что "на данный момент у меня нет информации, которую можно было бы предоставить".В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примет участие от 80 до 100 стран.Позже пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции по Украине ведутся, дата и место будут объявлены позже.Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно.При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, китай, кнр (китай), конфликт, урегулирование, переговоры, вс рф, атака, удары, украина, россия, военные, территория, крым