Переизберется и подумает об Украине: советник Трампа уличил The Washington Post во лжи - 08.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240408/1054377603.html
Переизберется и подумает об Украине: советник Трампа уличил The Washington Post во лжи
Переизберется и подумает об Украине: советник Трампа уличил The Washington Post во лжи - 08.04.2024 Украина.ру
Переизберется и подумает об Украине: советник Трампа уличил The Washington Post во лжи
Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер назвал фейком статью о том, что в случае победы на выборах Дональд Трамп планирует урегулировать кризис на Украине путем давления на Киев, пишет журналист New York Post
2024-04-08T15:53
2024-04-08T15:53
новости
украина
киев
крым
дональд трамп
джо байден
the washington post
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0e/1053296118_102:114:2862:1667_1920x0_80_0_0_cef559968b300741069ce84a6a630b05.jpg
Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер назвал сообщение The Washington Post "ложными новостями".По словам Миллера, Трамп будет обдумывать все возможные варианты разрешения конфликта на Украине после вступления в должность президента США.Издание The Washington Post 7 апреля опубликовало инсайдерскую информацию касательно "секретного долгосрочного плана Дональда Трампа по прекращению войны на Украине". В статье говорилось, что экс-президент якобы обсуждает за закрытыми дверями идею, чтобы Украина отказалась от претензий на Крым и Донбасс в обмен на прекращение боевых действий.Итальянская газета La Repubblica 5 апреля сообщила, что Украина может отказаться от территорий взамен на немедленное вступление в НАТО. К этой теме всё чаще возвращаются во время неофициальных разговоров.
https://ukraina.ru/20240408/1054369540.html
украина
киев
крым
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0e/1053296118_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_52515539a2e7af9b36f1d47c4c6a0b52.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, крым, дональд трамп, джо байден, the washington post, нато, россия
Новости, Украина, Киев, Крым, Дональд Трамп, Джо Байден, The Washington Post, НАТО, Россия

Переизберется и подумает об Украине: советник Трампа уличил The Washington Post во лжи

15:53 08.04.2024
 
© AP / Manuel Balce Ceneta
- РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP / Manuel Balce Ceneta
Читать в
Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер назвал фейком статью о том, что в случае победы на выборах Дональд Трамп планирует урегулировать кризис на Украине путем давления на Киев, пишет журналист New York Post
Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер назвал сообщение The Washington Post "ложными новостями".
"Все это фейковые новости от Washington Post. Они просто выдумывают это. Президент Трамп - единственный, кто говорит о прекращении убийств. Джо Байден говорит о новых убийствах", - заявил Миллер в интервью The New York Post.
По словам Миллера, Трамп будет обдумывать все возможные варианты разрешения конфликта на Украине после вступления в должность президента США.
Издание The Washington Post 7 апреля опубликовало инсайдерскую информацию касательно "секретного долгосрочного плана Дональда Трампа по прекращению войны на Украине".
В статье говорилось, что экс-президент якобы обсуждает за закрытыми дверями идею, чтобы Украина отказалась от претензий на Крым и Донбасс в обмен на прекращение боевых действий.
Итальянская газета La Repubblica 5 апреля сообщила, что Украина может отказаться от территорий взамен на немедленное вступление в НАТО. К этой теме всё чаще возвращаются во время неофициальных разговоров.
Карты России с новыми регионами появились в продаже - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
12:07
"Мир в обмен на землю" и хитрый план ТрампаНа прошедшей неделе целый ряд авторитетных западных изданий опубликовал статьи, посвящённые возможностям урегулирования конфликта на Украине по использовавшейся с 1967 года на Ближнем Востоке схеме "мир в обмен на землю". Суть её в обмене территории Украины на прекращение войны
 
НовостиУкраинаКиевКрымДональд ТрампДжо БайденThe Washington PostНАТОРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:12Следователи выявили связи террористов из "Крокуса" с украинскими спецслужбами
16:00Почему гагаузы не хотят в Румынию: исторический аспект
15:53Переизберется и подумает об Украине: советник Трампа уличил The Washington Post во лжи
15:03Кеннеди назвал всех украинцев русскими и рассказал об опасениях Зеленского
14:49Песков назвал обстрел ЗАЭС опасной провокацией Киева
14:46Андрей Грозин: США "склоняют к сожительству" Среднюю Азию, но она всё равно никуда не уйдёт от России
14:14"Теперь я защитник Отечества, а не заключенный": крымский общественник отправится в зону СВО
13:38Интервенция на Украину. Почему для Запада в ней нет хорошего решения
13:20Пределы дипломатии. Почему Китаю будет крайне сложно договориться с США
13:06Убийство в Киеве, аудиторы из НАТО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 апреля
13:04Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом
12:59"Нагнетают напряженность": Кремль отреагировал на отправку немецких военных в Литву
12:57Обвиняемый в растрате следователь скрывался в зоне СВО
12:11Угроза загрязнения воздуха: власти Житомирской области призвали граждан сидеть дома
12:08"Никакого сочувствия": западным СМИ запретили освещать масштаб трагедии в "Крокусе" - МИД РФ
12:07"Мир в обмен на землю" и хитрый план Трампа
11:54Главу СБУ переведут в МВД для жесткого отлова уклонистов - Дубинский
11:53Как свергнуть диктатуру: Копыл о Зеленском, терроризме и других угрозах с Украины
11:52Украли у россиян 7 млрд и переводили на ВСУ. ФСБ задержала преступную группировку
11:31Зеленский замышляет "преступление века": нужна катастрофа и много жертв
Лента новостейМолния