Переизберется и подумает об Украине: советник Трампа уличил The Washington Post во лжи
© AP / Manuel Balce Ceneta
© AP / Manuel Balce Ceneta
Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер назвал фейком статью о том, что в случае победы на выборах Дональд Трамп планирует урегулировать кризис на Украине путем давления на Киев, пишет журналист New York Post
Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер назвал сообщение The Washington Post "ложными новостями".
"Все это фейковые новости от Washington Post. Они просто выдумывают это. Президент Трамп - единственный, кто говорит о прекращении убийств. Джо Байден говорит о новых убийствах", - заявил Миллер в интервью The New York Post.
По словам Миллера, Трамп будет обдумывать все возможные варианты разрешения конфликта на Украине после вступления в должность президента США.
Издание The Washington Post 7 апреля опубликовало инсайдерскую информацию касательно "секретного долгосрочного плана Дональда Трампа по прекращению войны на Украине".
В статье говорилось, что экс-президент якобы обсуждает за закрытыми дверями идею, чтобы Украина отказалась от претензий на Крым и Донбасс в обмен на прекращение боевых действий.
Итальянская газета La Repubblica 5 апреля сообщила, что Украина может отказаться от территорий взамен на немедленное вступление в НАТО. К этой теме всё чаще возвращаются во время неофициальных разговоров.
12:07"Мир в обмен на землю" и хитрый план ТрампаНа прошедшей неделе целый ряд авторитетных западных изданий опубликовал статьи, посвящённые возможностям урегулирования конфликта на Украине по использовавшейся с 1967 года на Ближнем Востоке схеме "мир в обмен на землю". Суть её в обмене территории Украины на прекращение войны