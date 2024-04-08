https://ukraina.ru/20240408/1054377603.html

Переизберется и подумает об Украине: советник Трампа уличил The Washington Post во лжи

Переизберется и подумает об Украине: советник Трампа уличил The Washington Post во лжи - 08.04.2024 Украина.ру

Переизберется и подумает об Украине: советник Трампа уличил The Washington Post во лжи

Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер назвал фейком статью о том, что в случае победы на выборах Дональд Трамп планирует урегулировать кризис на Украине путем давления на Киев, пишет журналист New York Post

2024-04-08T15:53

2024-04-08T15:53

2024-04-08T15:53

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Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер назвал сообщение The Washington Post "ложными новостями".По словам Миллера, Трамп будет обдумывать все возможные варианты разрешения конфликта на Украине после вступления в должность президента США.Издание The Washington Post 7 апреля опубликовало инсайдерскую информацию касательно "секретного долгосрочного плана Дональда Трампа по прекращению войны на Украине". В статье говорилось, что экс-президент якобы обсуждает за закрытыми дверями идею, чтобы Украина отказалась от претензий на Крым и Донбасс в обмен на прекращение боевых действий.Итальянская газета La Repubblica 5 апреля сообщила, что Украина может отказаться от территорий взамен на немедленное вступление в НАТО. К этой теме всё чаще возвращаются во время неофициальных разговоров.

https://ukraina.ru/20240408/1054369540.html

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новости, украина, киев, крым, дональд трамп, джо байден, the washington post, нато, россия