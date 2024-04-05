Примут в НАТО, но не полностью: на Западе обсуждают варианты окончания конфликта - 05.04.2024 Украина.ру
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Примут в НАТО, но не полностью: на Западе обсуждают варианты окончания конфликта
Примут в НАТО, но не полностью: на Западе обсуждают варианты окончания конфликта - 05.04.2024 Украина.ру
Примут в НАТО, но не полностью: на Западе обсуждают варианты окончания конфликта
Украина может отказаться от территорий взамен на немедленное вступление в НАТО. К этой теме всё чаще возвращаются во время неофициальных разговоров. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica
2024-04-05T13:51
2024-04-05T13:51
новости
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дональд трамп
йенс столтенберг
энтони блинкен
нато
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конфликт
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Накануне генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь заговорил о том, что Украина "рано или поздно" вступит в НАТО. А госсекретарь США Энтони Блинкен 2 апреля повторил эту мысль.Журналисты La Repubblica объясняют это двумя причинами. Первая заключается в том, что такой обмен многие эксперты рассматривают как возможное окончание конфликта. Пока что этот вариант не оценивают с политической точки зрения, однако "де-факто он находится на столе переговоров".Вторая причина заключается в том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах может воспользоваться этим, чтобы завершить конфликт на Украине. Ранее Трамп заявлял, что на урегулирование отношений между Москвой и Киевом ему понадобится 24 часа.План заключается в том, чтобы оставить России возвращенные регионы, а также Крым. А оставшаяся часть Украины вступит в НАТО.Журналисты La Repubblica полагают, что генсек НАТО призывает увеличить военную помощь Украине как раз для того, чтобы под контролем Киева осталось как можно больше территории.В статье отмечается, что президентские выборы в США в ноябре 2024 года становятся своего рода "заморозкой" для многих глобальных решений. При этом президенту России Владимиру Путину "неинтересно договариваться с Байденом о перемирии или любом другом варианте, он будет это делать уже с новым главой Белого дома".
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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, йенс столтенберг, энтони блинкен, нато, россия, конфликт
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Йенс Столтенберг, Энтони Блинкен, НАТО, Россия, конфликт

Примут в НАТО, но не полностью: на Западе обсуждают варианты окончания конфликта

13:51 05.04.2024
 
Зеленский в НАТО
Зеленский в НАТО
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Украина может отказаться от территорий взамен на немедленное вступление в НАТО. К этой теме всё чаще возвращаются во время неофициальных разговоров. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica
Накануне генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь заговорил о том, что Украина "рано или поздно" вступит в НАТО. А госсекретарь США Энтони Блинкен 2 апреля повторил эту мысль.
Журналисты La Repubblica объясняют это двумя причинами. Первая заключается в том, что такой обмен многие эксперты рассматривают как возможное окончание конфликта. Пока что этот вариант не оценивают с политической точки зрения, однако "де-факто он находится на столе переговоров".
Вторая причина заключается в том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах может воспользоваться этим, чтобы завершить конфликт на Украине. Ранее Трамп заявлял, что на урегулирование отношений между Москвой и Киевом ему понадобится 24 часа.
План заключается в том, чтобы оставить России возвращенные регионы, а также Крым. А оставшаяся часть Украины вступит в НАТО.
Журналисты La Repubblica полагают, что генсек НАТО призывает увеличить военную помощь Украине как раз для того, чтобы под контролем Киева осталось как можно больше территории.
В статье отмечается, что президентские выборы в США в ноябре 2024 года становятся своего рода "заморозкой" для многих глобальных решений. При этом президенту России Владимиру Путину "неинтересно договариваться с Байденом о перемирии или любом другом варианте, он будет это делать уже с новым главой Белого дома".
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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