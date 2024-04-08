https://ukraina.ru/20240408/1054365555.html

Будет ли Россия защищать Булгакова танками? Украинские эксперты в недоумении от заявлений националистов

Будет ли Россия защищать Булгакова танками? Украинские эксперты в недоумении от заявлений националистов - 08.04.2024 Украина.ру

Будет ли Россия защищать Булгакова танками? Украинские эксперты в недоумении от заявлений националистов

Вполне возможно, что большинство украинцев понимают, в какую пропасть катится страна. Но обнаружить это свое понимание опасаются даже в соцопросах, такую уж "демократию" выстроили на Украине постмайданные власти.

2024-04-08T06:10

2024-04-08T06:10

2024-04-08T06:10

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Сегодня вы не найдете ни одного украинца, который не согласится, что при Януковиче и Азарове жизнь была лучше, считает живущий в Англии украинский блогер и предприниматель Владимир Паньчак.В интервью белорусскому агентству БелТА он вспомнил, как объяснял всем во время Майдана, что "если бы в Лондоне кто-то бы кинул в полицейского "коктейлем Молотова", у него как минимум, 15 лет тюрьмы бы было, и никто бы ни с кем не церемонился".А украинцам западные партнеры рассказывали о недопустимости подавлять "мирный протест", рассказывали о "свободе слова". Но первое, что сделали майданные власти — запретили неугодные соцсети и СМИ. Сегодня уже поднимается вопрос о том, чтобы заблокировать Телеграм... О других свободах можно и не вспоминать.Паньчак отметил, что "очень большой минус для наших республик из (бывшего СССР — Ред.), а в общем, и для Советского Союза — мы проигрывали средства массовой информации… Советский Союз в первую очередь проиграл пропаганду".С развалом Союза и началась эта война, считает украинский блогер. Он отметил, что западники бьют по ценностям, по традициям, дошло до притеснений канонической Церкви. О гонениях на неугодные СМИ уже было сказано. В таких условиях сложно судить об истинных настроениях людей и о мотивах их действий.Паньчак продолжил: "Очень много людей в России озлоблены в сторону Украины. Но я вам скажу, что украинцы голосовали за Зеленского в первую очередь из-за того, что он обещал мир".Вся предвыборная кампания Зеленского была построена на том, что он обещал остановить войну и прекратить эти убийства на Донбассе. Украинцы не хотели войны, подчеркнул блогер, добавив, что об этом говорит уже сам факт того, что они голосовали за Зеленского. Но - тот обманул.Сейчас многие украинцы понимают, что их использовали, считает Паньчак. Он отметил: сейчас говорят, что эта война рассорила наши народы надолго, но надо бы и русским, и украинцам посмотреть фильм известной украинской журналистки Дианы Панченко "Как жить после войны" — о том, как чеченцы и русские сумели все переосмыслить и живут теперь в мире.Конечно, у руководителей киевского режима другой взгляд. Глава ОП Андрей Ермак заявил изданию Politico, что украинцы хоть и устали от войны, "но если вы спросите их, хотят ли они пойти на компромисс с Россией, они решительно скажут "нет".По мнению Ермака, "люди все еще верят в нашу победу". Он также выразил уверенность в том, что "этот президент (Зеленский — Ред.) никогда не пойдет ни на что вроде Минских соглашений или замороженного конфликта".Да и западные хозяева не позволят. Ведь никакой независимости у Украины на самом деле нет, всем управляет Лондон, считает Паньчак. Он отметил, что почему-то именно в этот город сбегают все руководители из Киева.Спорят о культурной - точнее, антикультурной — политике киевского режима. Ранее комиссия Украинского института национальной памяти (УИНП) сочла великого аисателя Михаила Булгакова "ярым украинофобом", "имперцем" и чуть ли почему-то не "путинистом".Реакция на эти выводы комиссии УИНП последовала, скажем так, скорее ироничная. Украинский философ Андрей Баумейстер считает, что теперь к изгнанию из национальной памяти следует приготовиться "Петру Могиле (очень подозрительный), Иннокентию Гизелю (автору концепции "братских народов"), Стефану Яворскому и Феофану Прокоповичу (творцам имперской идеи), Григорию Сковороде (воспитывал имперскую элиту), Владимиру Вернадскому (вы только почитайте его дневники!!), Михаилу Грушевскому(работал на коммунистов), всей советской украинской литературе (от Тычиныдо Симоненко с Гончаром и Павлычко), науке (Граве, Копнин, Шинкарук, Королев, Глушков) и имя их легион".Ранее философ отреагировал глубокой лекцией на требование Национального союза писателей Украины (НСПУ) закрыть музей Михаила Булгакова на Андреевском спуске. Послушайте!Запрещать Булгакова бессмысленно, его книги читали, читают и будут читать, сколько не запрещай, считает украинский политолог Вадим Карасев."Это (запрет Булгакова — Ред.) глупость несусветная, она просто позорит... Этот Институт национальной памяти, зачем он у нас, к чему он у нас? Это бесполезная институция", - заявил эксперт в эфире интернет-канала "Вышка".По его словам, понятно, что никто сейчас не выйдет протестовать, но "внутри у людей осадок останется". А России, по мнению политолога, это "дает еще повод как бы защищать Булгакова… танками".Оставим эти слова о танках на совести политолога. России есть что защищать, и если у украинских националистов голова болит от чтения "Мастера и Маргариты" и "Белой гвардии", то российские танкисты вряд ли из-за этого сильно расстроятся. Танками Россия решает совсем другие вопросы.Думать надо о другом. Европейские политики не скрывают, что Запад воюет на Украине против России. Украинцам и русским надо просто остановиться и спросить себя — ради чего мы воюем, за что мы убиваем друг друга, подчеркнул Владимир Паньчак.По его словам, "если мы сегодня не прекратим эту бойню, если мы сегодня не организуемся, нас просто растащат в разные стороны". Нужно украинцам, белорусам, русским и всем восстанавливать общую страну, укреплять свою цивилизацию, в противном случае - "просто когда-то будут вспоминать, что вот эту территорию, где сегодня Киев, где Минск, где Москва когда-то заселяли какие-то православные, какие-то славяне".Мнение философа, находящегося в Лондоне, явно выстроено по тому, как оттуда видится ситуация, из западного сектора мира. Хотя, надо отдать ему должное, он при наличии ошибок в оценке российской политики, в целом верно оценивает ситуацию - Запад стравил два народа, оставаясь, как ему кажется в стороне. Но неминуемая победа России делает ситуацию и для Запада очень острой.

https://ukraina.ru/20240407/1054360002.html

https://ukraina.ru/20240406/1054337061.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

россия, украина, лондон, михаил булгаков, владимир зеленский, виктор янукович, telegram, politico, институт национальной памяти, эксклюзив