https://ukraina.ru/20240408/1054365555.html
Будет ли Россия защищать Булгакова танками? Украинские эксперты в недоумении от заявлений националистов
Будет ли Россия защищать Булгакова танками? Украинские эксперты в недоумении от заявлений националистов - 08.04.2024 Украина.ру
Будет ли Россия защищать Булгакова танками? Украинские эксперты в недоумении от заявлений националистов
Вполне возможно, что большинство украинцев понимают, в какую пропасть катится страна. Но обнаружить это свое понимание опасаются даже в соцопросах, такую уж "демократию" выстроили на Украине постмайданные власти.
2024-04-08T06:10
2024-04-08T06:10
2024-04-08T06:10
россия
украина
лондон
михаил булгаков
владимир зеленский
виктор янукович
telegram
politico
институт национальной памяти
эксклюзив
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Сегодня вы не найдете ни одного украинца, который не согласится, что при Януковиче и Азарове жизнь была лучше, считает живущий в Англии украинский блогер и предприниматель Владимир Паньчак.В интервью белорусскому агентству БелТА он вспомнил, как объяснял всем во время Майдана, что "если бы в Лондоне кто-то бы кинул в полицейского "коктейлем Молотова", у него как минимум, 15 лет тюрьмы бы было, и никто бы ни с кем не церемонился".А украинцам западные партнеры рассказывали о недопустимости подавлять "мирный протест", рассказывали о "свободе слова". Но первое, что сделали майданные власти — запретили неугодные соцсети и СМИ. Сегодня уже поднимается вопрос о том, чтобы заблокировать Телеграм... О других свободах можно и не вспоминать.Паньчак отметил, что "очень большой минус для наших республик из (бывшего СССР — Ред.), а в общем, и для Советского Союза — мы проигрывали средства массовой информации… Советский Союз в первую очередь проиграл пропаганду".С развалом Союза и началась эта война, считает украинский блогер. Он отметил, что западники бьют по ценностям, по традициям, дошло до притеснений канонической Церкви. О гонениях на неугодные СМИ уже было сказано. В таких условиях сложно судить об истинных настроениях людей и о мотивах их действий.Паньчак продолжил: "Очень много людей в России озлоблены в сторону Украины. Но я вам скажу, что украинцы голосовали за Зеленского в первую очередь из-за того, что он обещал мир".Вся предвыборная кампания Зеленского была построена на том, что он обещал остановить войну и прекратить эти убийства на Донбассе. Украинцы не хотели войны, подчеркнул блогер, добавив, что об этом говорит уже сам факт того, что они голосовали за Зеленского. Но - тот обманул.Сейчас многие украинцы понимают, что их использовали, считает Паньчак. Он отметил: сейчас говорят, что эта война рассорила наши народы надолго, но надо бы и русским, и украинцам посмотреть фильм известной украинской журналистки Дианы Панченко "Как жить после войны" — о том, как чеченцы и русские сумели все переосмыслить и живут теперь в мире.Конечно, у руководителей киевского режима другой взгляд. Глава ОП Андрей Ермак заявил изданию Politico, что украинцы хоть и устали от войны, "но если вы спросите их, хотят ли они пойти на компромисс с Россией, они решительно скажут "нет".По мнению Ермака, "люди все еще верят в нашу победу". Он также выразил уверенность в том, что "этот президент (Зеленский — Ред.) никогда не пойдет ни на что вроде Минских соглашений или замороженного конфликта".Да и западные хозяева не позволят. Ведь никакой независимости у Украины на самом деле нет, всем управляет Лондон, считает Паньчак. Он отметил, что почему-то именно в этот город сбегают все руководители из Киева.Спорят о культурной - точнее, антикультурной — политике киевского режима. Ранее комиссия Украинского института национальной памяти (УИНП) сочла великого аисателя Михаила Булгакова "ярым украинофобом", "имперцем" и чуть ли почему-то не "путинистом".Реакция на эти выводы комиссии УИНП последовала, скажем так, скорее ироничная. Украинский философ Андрей Баумейстер считает, что теперь к изгнанию из национальной памяти следует приготовиться "Петру Могиле (очень подозрительный), Иннокентию Гизелю (автору концепции "братских народов"), Стефану Яворскому и Феофану Прокоповичу (творцам имперской идеи), Григорию Сковороде (воспитывал имперскую элиту), Владимиру Вернадскому (вы только почитайте его дневники!!), Михаилу Грушевскому(работал на коммунистов), всей советской украинской литературе (от Тычиныдо Симоненко с Гончаром и Павлычко), науке (Граве, Копнин, Шинкарук, Королев, Глушков) и имя их легион".Ранее философ отреагировал глубокой лекцией на требование Национального союза писателей Украины (НСПУ) закрыть музей Михаила Булгакова на Андреевском спуске. Послушайте!Запрещать Булгакова бессмысленно, его книги читали, читают и будут читать, сколько не запрещай, считает украинский политолог Вадим Карасев."Это (запрет Булгакова — Ред.) глупость несусветная, она просто позорит... Этот Институт национальной памяти, зачем он у нас, к чему он у нас? Это бесполезная институция", - заявил эксперт в эфире интернет-канала "Вышка".По его словам, понятно, что никто сейчас не выйдет протестовать, но "внутри у людей осадок останется". А России, по мнению политолога, это "дает еще повод как бы защищать Булгакова… танками".Оставим эти слова о танках на совести политолога. России есть что защищать, и если у украинских националистов голова болит от чтения "Мастера и Маргариты" и "Белой гвардии", то российские танкисты вряд ли из-за этого сильно расстроятся. Танками Россия решает совсем другие вопросы.Думать надо о другом. Европейские политики не скрывают, что Запад воюет на Украине против России. Украинцам и русским надо просто остановиться и спросить себя — ради чего мы воюем, за что мы убиваем друг друга, подчеркнул Владимир Паньчак.По его словам, "если мы сегодня не прекратим эту бойню, если мы сегодня не организуемся, нас просто растащат в разные стороны". Нужно украинцам, белорусам, русским и всем восстанавливать общую страну, укреплять свою цивилизацию, в противном случае - "просто когда-то будут вспоминать, что вот эту территорию, где сегодня Киев, где Минск, где Москва когда-то заселяли какие-то православные, какие-то славяне".Мнение философа, находящегося в Лондоне, явно выстроено по тому, как оттуда видится ситуация, из западного сектора мира. Хотя, надо отдать ему должное, он при наличии ошибок в оценке российской политики, в целом верно оценивает ситуацию - Запад стравил два народа, оставаясь, как ему кажется в стороне. Но неминуемая победа России делает ситуацию и для Запада очень острой.
https://ukraina.ru/20240407/1054360002.html
https://ukraina.ru/20240406/1054337061.html
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россия, украина, лондон, михаил булгаков, владимир зеленский, виктор янукович, telegram, politico, институт национальной памяти, эксклюзив
Будет ли Россия защищать Булгакова танками? Украинские эксперты в недоумении от заявлений националистов
Вполне возможно, что большинство украинцев понимают, в какую пропасть катится страна. Но обнаружить это свое понимание опасаются даже в соцопросах, такую уж "демократию" выстроили на Украине постмайданные власти.
Сегодня вы не найдете ни одного украинца, который не согласится, что при Януковиче и Азарове жизнь была лучше, считает живущий в Англии украинский блогер и предприниматель Владимир Паньчак.
В интервью белорусскому агентству БелТА он вспомнил, как объяснял всем во время Майдана, что "если бы в Лондоне кто-то бы кинул в полицейского "коктейлем Молотова", у него как минимум, 15 лет тюрьмы бы было, и никто бы ни с кем не церемонился".
А украинцам западные партнеры рассказывали о недопустимости подавлять "мирный протест", рассказывали о "свободе слова". Но первое, что сделали майданные власти — запретили неугодные соцсети и СМИ. Сегодня уже поднимается вопрос о том, чтобы заблокировать Телеграм... О других свободах можно и не вспоминать.
Паньчак отметил, что "очень большой минус для наших республик из (бывшего СССР — Ред.), а в общем, и для Советского Союза — мы проигрывали средства массовой информации… Советский Союз в первую очередь проиграл пропаганду".
С развалом Союза и началась эта война, считает украинский блогер. Он отметил, что западники бьют по ценностям, по традициям, дошло до притеснений канонической Церкви. О гонениях на неугодные СМИ уже было сказано. В таких условиях сложно судить об истинных настроениях людей и о мотивах их действий.
Паньчак продолжил: "Очень много людей в России озлоблены в сторону Украины. Но я вам скажу, что украинцы голосовали за Зеленского в первую очередь из-за того, что он обещал мир".
Вся предвыборная кампания Зеленского была построена на том, что он обещал остановить войну и прекратить эти убийства на Донбассе. Украинцы не хотели войны, подчеркнул блогер, добавив, что об этом говорит уже сам факт того, что они голосовали за Зеленского. Но - тот обманул.
Сейчас многие украинцы понимают, что их использовали, считает Паньчак. Он отметил: сейчас говорят, что эта война рассорила наши народы надолго, но надо бы и русским, и украинцам посмотреть фильм известной украинской журналистки Дианы Панченко "Как жить после войны"
— о том, как чеченцы и русские сумели все переосмыслить и живут теперь в мире.
Конечно, у руководителей киевского режима другой взгляд. Глава ОП Андрей Ермак
заявил изданию Politico, что украинцы хоть и устали от войны, "но если вы спросите их, хотят ли они пойти на компромисс с Россией, они решительно скажут "нет".
По мнению Ермака, "люди все еще верят в нашу победу". Он также выразил уверенность в том, что "этот президент (Зеленский — Ред.) никогда не пойдет ни на что вроде Минских соглашений или замороженного конфликта".
Да и западные хозяева не позволят. Ведь никакой независимости у Украины на самом деле нет, всем управляет Лондон, считает Паньчак. Он отметил, что почему-то именно в этот город сбегают все руководители из Киева.
Спорят о культурной - точнее, антикультурной — политике киевского режима. Ранее комиссия Украинского института национальной памяти (УИНП) сочла великого аисателя Михаила Булгакова "ярым украинофобом", "имперцем" и чуть ли почему-то не "путинистом".
Реакция на эти выводы комиссии УИНП последовала, скажем так, скорее ироничная
. Украинский философ Андрей Баумейстер
считает, что теперь к изгнанию из национальной памяти следует приготовиться "Петру Могиле
(очень подозрительный), Иннокентию Гизелю
(автору концепции "братских народов"), Стефану Яворскому
и Феофану Прокоповичу
(творцам имперской идеи), Григорию Сковороде
(воспитывал имперскую элиту), Владимиру Вернадскому
(вы только почитайте его дневники!!), Михаилу Грушевскому
(работал на коммунистов), всей советской украинской литературе (от Тычины
до Симоненко
с Гончаром
и Павлычко
), науке (Граве
, Копнин
, Шинкарук
, Королев
, Глушков
) и имя их легион".
Ранее философ отреагировал глубокой лекцией
на требование Национального союза писателей Украины (НСПУ) закрыть музей Михаила Булгакова на Андреевском спуске. Послушайте!
Запрещать Булгакова бессмысленно, его книги читали, читают и будут читать, сколько не запрещай, считает украинский политолог Вадим Карасев.
"Это (запрет Булгакова — Ред.) глупость несусветная, она просто позорит... Этот Институт национальной памяти, зачем он у нас, к чему он у нас? Это бесполезная институция", - заявил эксперт в эфире интернет-канала "Вышка".
По его словам, понятно, что никто сейчас не выйдет протестовать, но "внутри у людей осадок останется". А России, по мнению политолога, это "дает еще повод как бы защищать Булгакова… танками".
Оставим эти слова о танках на совести политолога. России есть что защищать, и если у украинских националистов голова болит от чтения "Мастера и Маргариты" и "Белой гвардии", то российские танкисты вряд ли из-за этого сильно расстроятся. Танками Россия решает совсем другие вопросы.
Думать надо о другом. Европейские политики не скрывают, что Запад воюет на Украине против России. Украинцам и русским надо просто остановиться и спросить себя — ради чего мы воюем, за что мы убиваем друг друга, подчеркнул Владимир Паньчак.
По его словам, "если мы сегодня не прекратим эту бойню, если мы сегодня не организуемся, нас просто растащат в разные стороны". Нужно украинцам, белорусам, русским и всем восстанавливать общую страну, укреплять свою цивилизацию, в противном случае - "просто когда-то будут вспоминать, что вот эту территорию, где сегодня Киев, где Минск, где Москва когда-то заселяли какие-то православные, какие-то славяне".
Мнение философа, находящегося в Лондоне, явно выстроено по тому, как оттуда видится ситуация, из западного сектора мира. Хотя, надо отдать ему должное, он при наличии ошибок в оценке российской политики, в целом верно оценивает ситуацию - Запад стравил два народа, оставаясь, как ему кажется в стороне. Но неминуемая победа России делает ситуацию и для Запада очень острой.