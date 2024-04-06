https://ukraina.ru/20240406/1054337061.html

"Национальная память должна быть невинная, как сон ребёнка": эксперты о запрете на Украине Булгакова

"Национальная память должна быть невинная, как сон ребёнка": эксперты о запрете на Украине Булгакова - 06.04.2024 Украина.ру

"Национальная память должна быть невинная, как сон ребёнка": эксперты о запрете на Украине Булгакова

Института национальной памяти Украины признал Михаила Булгакова "украинофобом", а использование его имени — "пропагандой российской имперской политики".

2024-04-06T14:07

2024-04-06T14:07

2024-04-06T15:27

эксклюзив

михаил булгаков

украина

институт национальной памяти

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запрет

киев

россия

владимир зеленский

тарас шевченко

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Не так давно сам Зеленский называл киевского писателя – "наш украинский писатель, которого мы никому не собираемся дарить". Даже записал видео, в котором посрамил "российскую пропаганду" за то, что она раздувает информацию о запрете книг Булгакова на Украине: "Начну сегодня с цитаты нашего украинского писателя, которого мы, как и наши украинские территории, никому не собираемся отдавать или дарить. Это Михаил Булгаков. Цитата на языке оригинала: "Не читайте перед обедом советских газет". И позвольте дополнить, уважаемые зрители, классику: "Не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы". Ну, если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни". Тогда в 2021 году новоизбранный президент демонстрировал книги Булгакова и чеки, которые свидетельствовали, что писателя можно купить в любом книжном магазине. Не прошло и трех лет, как самого известного киевлянина – Булгакова – таки запретили, снова. Больше мнений об искоренении любых намеков на общую историю – в обзоре соцсетей.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакСТОИТЕ? ВАМ ЛУЧШЕ СЕСТЬ… Институт нацпамяти признал "украинофобом" Михаила Булгакова. Да, того самого Булгакова, которого стоит прочитать каждому образованному человеку. В выводе института говорится, что Михаил Булгаков – "имперец по мировоззрению, ярый украинофоб". Институт сообщает, что "писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении украинского государства и его руководителях". Согласно выводу, Булгаков "из всех русских писателей того времени стоит ближе всего к нынешним идеологем путинизма и кремлевского оправдания этноцида в Украине". Эта контора работает за наши с вами налоги… И работает на раскол общества. Тех, кто почитает Булгакова и тех, кто никогда не открывал его произведения. Тех, кто говорит на русском и тех, кто говорит на украинском. Верной дорогой идём.Публицист Семен УраловОдно из обвинений института Нацпамяти Булгакову — все его произведения написаны на русском языке. Они с огнем играют. Потому что ровно такую предъяву можно выкатывать и Тарасу Грыгоровычу (Шевченко - Ред,). Вся его проза и дневники написаны на русском. Стихи – ерыжкой (фонетическая система для записи малороссийской речи, которая строилась на русском алфавите). Сейчас-то они всё наследие Шевченко давно уже украинизировали. Но именно этим память и отличается от нацпамяти: она помнит всё, а не только удобное).Украинский политик Евгений ШевченкоХочу сказать пару слов об этом институте национальной памяти, который занимается чем угодно, только не памятью наших родителей, дедов и прадедов. Тот профессор Брехуненко сделал лживое заключение по поводу украинского писателя Булгакова. Это я цитирую Президента Владимира Зеленского. Потому что он назвал Булгакова нашим писателем. А почему тот профессор такое написал, потому что Бога не боится.Напомню всем, кто не знал, что Булгаков очень непростая личность. Его произведения для многих богохульников имеют кармические последствия. И с его произведениями нужно осторожно обращаться. Может, тот профессор работал когда-то в той же "очистке"? Может, в другой жизни?Публицист Андрей Медведев"Отмена" Булгакова на Украине сегодня происходит в полном соответствии с решениями 10 съезда РКПб 1921 года, после которого началась коренизация, то есть насильственная украинизация Малороссии и Новороссии. Украинский ЦК тех времен Михаила Афанасьевича ненавидел люто. В феврале 1929 года в газете "Правда" была опубликована статья "К приезду украинских писателей", где один украинский коммунист клеймил московский МХАТ за то, что тот поставил булгаковскую пьесу "Дни Турбиных": "Наш крупнейший театр (МХАТ ) продолжает ставить пьесу, извращающую украинское революционное движение и оскорбляющую украинцев. И руководство театра и Наркомпрос РСФСР не чувствуют, какой вред наносится этим взаимоотношениям с Украиной". Однако, обратите внимание, какая заявка: взаимоотношения с Украиной по мнению киевского большевика, должны строится, как отношения с фактически отдельным государством. А вы удивляетесь, откуда сегодняшний национализм на Украине, откуда такое отношение к России у республик Средней Азии. Так вот оттуда всё. Из тех еще годов.Вот, например, сейчас на Украине душат русский язык. В 20-е годы, там же были такие же специальные комиссии, которые ходили и проверяли, на каком языке между собой говорят преподаватели, госслужащие, сотрудники советских кооперативов. В ходе таких проверок, как-то выяснилась ужасная проблема – оказалось, что весь технический персонал Комиссариата просвещения говорит на русском. И тогда издали отдельное распоряжение, что уборщицы, дворники, курьеры тоже обязаны говорить на украинском. В какой-то момент дело зашло так далеко, что родился план пригласить из Галиции восемь тысяч преподавателей украинского, и распространить украинизацию на все территории в СССР, где жили украинцы, например на Киргизию, Поволжье или Сибирь. Но потом ЦК в Москве решил прикрутить гайки, потихоньку национализм местных большевиков придушить (интернационализм распространялся только на русских, только им нельзя было идентичность иметь). Это тогда Сталин в ответ на вопрос про "уклоны" заявил, что оба хуже. Но в целом, в очередной раз приходится констатировать: ничего нового команда Зеленского не делает, просто повторяет тщательно программу большевиков.Украинский культуролог Алексей ШимановскийЧто меня поражает в заключении УИНП касательно Булгакова, так это его потрясающе низкий уровень. Вот знаете, иногда берешь в руки вещи, и понимаешь, что это дешевка. Если это одежда- швы грубые, неровные, краситель остаётся на руках, нитки рвутся от малейшего натяжения. Если шкатулка - стыки не сходятся.А этот текст - боже мой, дрянь какая."Навязчиво декларируемое им пренебрежение к Украине укоренилось в том, что его семью прислали в Киев из Орловской губернии для колониальной деятельности".Господа, вы это как себе представляете? Кто прислал, как поставил цель? Что вообще такое "колоніальна діяльність"? Да учиться Афанасий Булгаков в Киев приехал, учиться, поступил в Духовную Академию, и так и остался в Украине жить. Прислали, надо же. Вот семью Сырских в Украину из России прислали - это да. Со вполне определённой целью - нести военную службу, защищать Советский Союз. И вот поди ж ты, как повернулось. А Булгаковы сами приехали, по личной инициативе.Но больше всего мне понравился следующий абзац."Антигуманный дискурс рассказа "Я убил" (1926) полностью резонирует с нарративами нынешних кремлевских пропагандистов Дугина, Соловьева, Скабеевой и является прототекстом сегодняшних призывов к уничтожению украинцев. Рассказ содержит идеологию фашизма: раненого военного врача-украинца только за его национальную принадлежность убивает персонаж-врач, альтер-эго Булгакова. Автор, врач по профессии, художественно смакует момент убийства и, руководствуясь идеей этноцида, доказывает абсурдный тезис: врачебную присягу, кодекс Гиппократа можно переступить".Господа. Господа, господа, господа.Во-первых, цитируя классиков - "Гаврила, что такое домкрат?". Господа, что такое этноцид, вы пожалуйста в словарь посмотрите и не путайте с геноцидом. Этноцид - это политика уничтожения национальной идентичности, самосознания народа. Не политика физического уничтожения по этническим признакам, потому что тогда это геноцид. А уничтожение культурной идентичности.Но это мелочи по сравнению с тем, что, собственно... Ну прочитайте рассказ-то, а? Доктор убивает не другого доктора, а садиста-полковника, и вовсе не за то, что он украинец, а за то, что он военный преступник и убийца, в частности осуществляющий геноцид евреев. Доктор лечит полковника - убийцу, потому что не может не лечить, даже при том, что полковник обещает расстрелять самого доктора, но вот когда полковник приказывает выпороть шомполами женщину... Вы же банально не читали того, что комментируете.И вот за это вы зарплату получаете? В школе за такое бы не поставили и тройки. Честное слово, если бы я ненавидел Булгакова, я бы чувствовал себя обманутым. Писать экспертное заключение по произведению, которое никто из экспертов даже не потрудился прочесть, хотя оно коротенькое.Вон вас всех погнать в связи с профессиональной непригодностью.И напоследок яркий пример украинофобии Булгакова из того самого рассказа "Я убил""Ах, какие звезды на Украине. Вот семь лет почти живу в Москве, а все-таки тянет меня на родину. Сердце щемит, хочется иногда мучительно на поезд… И туда. Опять увидеть обрывы, занесенные снегом. Днепр… Нет красивее города на свете, чем Киев!"Украинский философ Андрей БаумейстерУ "экспертов" "института национальной памяти" очередной день сурка. В их мире не происходит ничего нового. Булгаков опять на любит Украину, он опять проповедует свой тёмный империализм и колониализм. Уже в который раз. Эй, Булгаков, та отдохни уже! Но нет, он продолжает своё чёрное дело. Опять вылезли тени Толстого с Достоевским. Тень злобного Пушкина продолжает клеветать на нашего Мазепу возле изуродованных остатков собственного памятника. И где-то у колоннады консерватории сверкает борода колониального Чайковского, там видели его злобную тень. Уж не готовят ли все они новый Майдан? Нечистая сила! Сколько можно! Згиньте навсегда! Поэтому бдительные "эксперты" (непонятно, правда, в чём), хотят во имя памяти истинной бороться с памятью ложной. Не сметь помнить! Не сметь упоминать! Не читайте! Не думайте! Главные враги - это история и культура. Историю не сбросишь с пьедестала. А культуру не запретишь. Хотя и очень хочется. Вредным европейцам и прочим иностранцам подавай Булгакова с Чайковским. Жалкие жертвы вражеской пропаганды! Кто там ещё, отзовитесь киевляне и временные гости Киева! Бердяев, Шестов, Сикорский, Паустовский, Вертинский, Кржижановский, отец Александр Глаголев, отец Михаил Едлинский, отец Василий Зеньковский, Ге, Прахов, Врубель, Васнецов, Нестеров, Ростовцев, Тарле, Бунге и все иже с ними - на выход! Вон из памяти!!!Приготовиться Петру Могиле (очень подозрительный), Иннокентию Гизелю (автору концепции "братских народов"), Стефану Яворскому и Феофану Прокоповичу (творцам имперской идеи), Григорию Сковороде (воспитывал имперскую элиту), Владимиру Вернадскому (вы только почитайте его дневники!!), Михаилу Грушевському (работал на коммунистов), всей советской украинской литературе (от Тычины до Симоненко с Гончаром и Павлычко), науке (Граве, Копнин, Шинкарук, Королев, Глушков) и имя их легион. Вон из памяти! Национальная память должна быть чистая, невинная, как сон ребёнка. И только с такой памятью мы войдёт в будущее. И построим европейскую страну с европейской культурой. А иначе не получится. Вон из памяти, злобные колониальные призраки!!!

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