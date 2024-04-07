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Десятилетие ДНР, неприкосновенные для мобилизации, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 апреля

Десятилетие ДНР, неприкосновенные для мобилизации, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 апреля - 07.04.2024 Украина.ру

Десятилетие ДНР, неприкосновенные для мобилизации, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 апреля

ДНР отметила своё десятилетие. Главком ВСУ Александр Сырский осудил попытку мобилизовать украинского журналиста Евгения Шульгата. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-04-07T13:00

2024-04-07T13:00

2024-04-07T13:03

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил земляков с десятилетием ДНР."Наша Республика родилась как ответ на государственный переворот в Киеве — в защиту русскоязычного населения против попирания нашей истории и корней. Жители региона выходили на митинги и требовали, чтобы Донбасс был услышан. Но Киеву нужна была война. Тогда мы поставили на кон все, взяли власть в свои руки. Воля и решительность жителей Донбасса смогли изменить ход истории", — напомнил Пушилин.Он указал, что все усилия жителей ДНР были не напрасны — десятую годовщину этого поворотного события регион празднует в составе большой и дружной страны, где уважают традиции, культуру и историю каждого региона и не пытаются навязать чуждые ценности."Именно к этому мы стремились, когда определяли судьбу Донбасса, сегодня нам это гарантирует наша большая страна", — подчеркнул Пушилин.Глава ДНР поздравил земляков с праздником, назвал их героями и поблагодарил за смелость, принципиальность и истинный патриотизм, а также пожелал скорейшей победы и счастливого будущего под мирным небом.В своём телеграм-канале он также опубликовал ссылку на интервью изданию Украина.ру, где рассказал о событиях 10-летней давности."Ответил на вопросы Украины.ру о событиях 10-летней давности, о некоторых моментах упомянул впервые", - указал Пушилин.Поздравил жителей ДНР и глава соседней Луганской Народной Республики Леонид Пасечник."Наши соседи и братья сегодня отмечают важный юбилей – 10 лет со дня провозглашения Донецкой Народной Республики! В апреле 2014 года мы вместе с дончанами выбрали свой путь – домой, в Россию. Плечом к плечу противостояли киевскому режиму, показав всему миру пример настоящего единства, наш твердый, стальной, шахтерский характер. Под вражескими обстрелами мы вместе сражались за русский Донбасс – сильный, свободный, непобедимый", - отметил Пасечник.Он подчеркнул, что общая мечта дончан и луганчан сбылась – сегодня они в составе великой страны."Но борьба с украинскими неонацистами продолжается. Не сомневаюсь, что скоро территория Донецкой Народной Республики будет полностью освобождена, и мы вместе отметим нашу Победу!" - указал Пасечник.Он пожелал всем жителям ДНР стойкости, мужества и долгожданного мира.Неприкосновенный и СырскийГлавком ВСУ Александр Сырский осудил попытку мобилизации журналиста "Слідство.Інфо" Евгения Шульгата."По материалам, опубликованными организацией "Слідство.Інфо ", я определил задачу командующему Сухопутных войск ВСУ провести служебную проверку. По результатам служебной проверки будут приниматься соответствующие решения", - заявил Сырский.Так он отреагировал на видео издания, в котором рассказывалось о том, что 1 апреля в Оболонском районе Киева к журналисту "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату подошли сотрудники ТЦК (аналог российского военкомата – Ред.) и пытались вручить повестку. Военнослужащие отметили, что недавно Шульгату исполнилось 27 лет и он не пришел в ТЦК обновить данные.Журналист всё снимал на камеру, но повестку не взял. Военные зафиксировали отказ и ушли.Коллеги Шульгата нашли видео с камеры наблюдений. На кадрах в 22:08 по московскому времени журналист заходит в торговый центр, а через несколько минут в супермаркет заходят двое сотрудников ТЦК. При этом вместе с ними был мужчина в гражданской одежде. Журналисты предположили, что он и давал указания сотрудникам ТЦК.На видео можно увидеть, что пока журналист находился в супермаркете, человек в штатском сначала ходил возле касс, а потом возвратился к военным и дал им указания, после чего военные и подошли к журналисту.По словам журналистов, жесты мужчины в гражданском указывали военным именно на Шульгата. Более того, сотрудники ТЦК назвали по имени журналиста, вручая ему повестку.Журналисты "Слідство.Інфо" идентифицировали представителей Соломенского ТЦК, хотя дело происходило в Оболонском районе. Военкомы отказались комментировать события в торговом центре. Также военнослужащие не назвали гражданского, который указывал им, кому именно следует вручить повестку.Журналисты направили запрос с вопросами относительно инцидента в Генштаб ВСУ. Кроме того, источники "Слідство.Інфо" сообщили, что человеком, который курировал представителей ТЦК, мог быть Алексеем Биленко. Он работает в департаменте кибербезопасности СБУ. В отношении главы этого департамента Ильи Витюка "Слідство.Інфо" ранее сделало расследование, автором которого и был Шульгат, которому пытались вручить повестку.Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин уже сообщил, что обсудил с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком* (внесён в список экстремистов и террористов – Ред.) ситуацию с попыткой вручить повестку Шульгату."Встретились по горячим следам с главой Службы безопасности Украины. Проговорили и сотрудничество в борьбе с российской дезинформацией, и помощь порабощенным Россией народам... Акцентировал на недопустимости действий и поведения отдельных сотрудников. Глава четко дал понять, что эта ситуация не останется без внимания", – отметил Юрчишин.Сырский же в своей публикации указал на роль журналистов в освещении боевых действий.Такой подход многих озадачил."Сырский требует расследования неслыханного преступления - вручения повестки чмоне-"журналисту" "Слідство.Інфо". Ужасное злодеяние. В стране, где ежедневно ТЦК гребут из троллейбусов, с детских площадок и с рынков", - отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.У себя в телеграм-канале следом он опубликовал новость из Одесской области, рассказывавшую о попытке мобилизовать несовершеннолетнего."В Одесской области четверо мужчин в военной форме "упаковали" в микроавтобус 14-летнего школьника, – местные СМИ. Когда нападавшие узнали его возраст, то высадили школьника на трассе, откуда тому пришлось возвращаться назад, в село Приозерное, пешком 5-7 км. В связи с произошедшим в село была вызвана полиция. Генералиссимус Сырский не требует расследование провести?" - указал Шарий.Тем временем всё чаще появляются новости о нападениях на военкомов."Нападение на ТЦК будут только усиливаться. Так в Киеве на улице Шолом-Алейхема, мужчина напал на работников Деснянского военкомата, когда его остановили на проверку и хотели паковать. В этот момент другой подошел ударил в голову ТЦКашника, а второму начал угрожать ножом. Мужчину задержали. Но сам факт нападения является показателем, как люди реагируют на ТЦК, которых в обществе ненавидят", - сообщал вечером 6 апреля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".При этом, как сообщает ряд источников, 10 апреля может быть принят новый закон о мобилизации. О том, что документ вынесут на голосование в этот день сообщал, в частности, народный депутат Алексей Гончаренко.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 42 удара по этому региону России.На донецком направлении ВСУ осуществили 23 обстрела, на горловском направлении – 19 обстрелов, выпустив в общей сложности 126 единиц различных боеприпасов.Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц, в т.ч. двое детей 2010 и 2011 годов рождения.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 4 кассетных снаряда калибром 155 мм, по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 15 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки – 2 снаряда калибром 155 мм.Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, по состоянию на 12:00 7 апреля была информация об одной пострадавшей в результате обстрелов - в Петровском районе Донецка по ул. Июльской была ранена женщина 1991 года рождения.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 23 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 7; Новая Каховка — 5; Каховка — 6; Новая Маячка — 3; Ольгинка — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Новая Маячка, Старая Маячка, Алёшки.Позднее стало известно, что в результате обстрела ВСУ Алёшек повреждение получили две школы. Также без света остались 2800 абонентов "Херсоноблэнерго" в пяти населённых пунктах, сообщили в экстренных службах регионах.В ночь на 7 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массовой атаке украинских беспилотников."Сразу несколько населённых пунктов подверглось атакам ВСУ с помощью беспилотников. Пострадавших нет. В посёлке Ленинский Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства загорелась кровля частного жилого домовладения. Пожарными расчетами возгорание оперативно было ликвидировано. Село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью FPV-дронов. В результате 4 атак полностью сгорели два автомобиля. Также повреждена линия газопередачи. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток", - написал Гладков в своём телеграм-канале в 03:52.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, леонид пасечник, украина.ру, вооруженные силы украины, александр сырский