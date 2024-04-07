https://ukraina.ru/20240407/1054325303.html

Денис Пушилин: Мы тогда действовали на свой страх и риск

Денис Пушилин: Мы тогда действовали на свой страх и риск - 07.04.2024 Украина.ру

Денис Пушилин: Мы тогда действовали на свой страх и риск

10 лет назад была провозглашена Донецкая Народная республика. О том, в каких условиях принималась Декларация о ее суверенитете рассказал изданию Украина.ру один из ее отцов-основателей - нынешний глава ДНР Денис Пушилин

2024-04-07T06:30

2024-04-07T06:30

2024-04-07T06:30

интервью

денис пушилин

днр

новороссия

александр бородай

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-Денис Владимирович, украинская и западная пропаганда утверждают, что провозглашение Республики произошло с подачи Кремля, поэтому ДНР и ЛНР – это просто марионетки Путина, созданные с целью давить на Украину. Вопрос: какую роль сыграл Кремль в провозглашении Республик в 2014 году?– Мы тогда действовали сами, на свой страх и риск, понимая, что нужно идти на принятие судьбоносных решений, таких как провозглашение независимости Донецкой Народной Республики, так как другие возможности были исчерпаны.Местные политические элиты сбежали, мы не могли легитимно на уровне депутатов Донецкой области принять решение о референдуме, как в Крыму. Пришлось брать власть в свои руки и только после этого назначать дату референдума.В одностороннем порядке мы не могли вынести вопрос о присоединении к России, а Кремль на тот момент придерживался позиции урегулирования ситуации исключительно политическими методами. И на то были свои объективные причины.Поэтому в бюллетене мы сформулировали вопрос именно так: "Поддерживаете ли Вы акт государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики?"-Как вы считаете, если отвлечься от реальной ситуации, у Киева был шанс сохранить Донбасс (ДНР и ЛНР) в составе Украины? Что для этого нужно было сделать? Почему не сделали?– После госпереворота сохранить Донбасс в составе Украины шансов по факту не было, только если бы киевский режим смог подавить наше сопротивление силовым способом. А дальше – провокации различного рода на границе с Россией (примеры и доказательства мы сейчас наблюдаем в Белгородской, Курской, Брянской областях).Уже тогда нам пришлось понять, по какой грани идет война. Западу нужно было руками украинского народа, используя продажный киевский режим, развязать войну с Россией, ослабить ее. Недаром мы уже в 2014 году назвали Донбасс форпостом Русского мира.Вся логика действий Киева после госпереворота: притеснение русского языка, циничное переписывание истории, поощрение национализма и неонацизма, объявление так называемой АТО и применение украинской армии против жителей Донбасса, бесчеловечные события 2 мая в Одессе и 9 мая в Мариуполе, чуть позже чудовищная провокация с катастрофой малайзийского боинга – со всей очевидностью показывали, что градус конфликта сознательно поднимается и в него Западу нужно было вовлечь Россию.Москва не позволила втянуть себя в конфликт по чужому сценарию, этим частично объясняется тот факт, что официально мы тогда военную помощь не получили. В ополчение Донбасса пришли только россияне-добровольцы.-7 апреля 2014 года провозглашена ДНР, а 12 апреля в Славянск пришел со своим отрядом Стрелков. Эти два события связаны между собой? Или они планировались по отдельности?– Учитывая, что это было действительно народное восстание и никакой централизованной координации просто не было, то названные события были отдельными явлениями из множества параллельно происходящих процессов самоорганизации. Кто как понимал, как чувствовал – тот так и действовал.Объединения людей (коллег по работе, друзей детства, соседей и т. д.) в городах и районах тогда еще Донецкой области, импровизированные блокпосты, захват управлений СБУ в Донецке и Луганске, заход в Славянск, формирование центра озвучивания политических устремлений на 11-м этаже в здании ОГА в Донецке...Все это было неотъемлемыми составляющими стихийного сопротивления. А отсутствие единого центра управления стало нашим преимуществом. Нас невозможно было обезглавить.-Как вы познакомились с Александром Бородаем, и почему именно он стал первым премьер-министром ДНР? Почему он отказался от должности 5 августа 2014 года и передал свои полномочия Александру Захарченко?– Познакомился я с Александром Бородаем в Москве, в один из немногих моих выездов в процессе подготовки к референдуму. Посоветовали его мне общие знакомые как специалиста по политическим и информационным технологиям, к тому же как человека достаточно смелого и авантюрного, чтобы из теплой и спокойной Москвы выбраться к нам в бушующий и уже опасный тогда Донецк.Александр Юрьевич тогда приехал в Донецк как советник. Но так получилось, что накануне, уже ночью перед днем, когда нужно было выбирать Правительство Республики (уже после референдума 11 мая и того, как из числа представителей городов и районов области был сформирован Верховный Совет ДНР, а я стал его Председателем), основной кандидат на пост премьер-министра испугался и уехал с территории Республики.Что оставалось делать? Была уже ночь. Вот тогда мы, ближе к полуночи, и предложили москвичу Александру Бородаю возглавить Правительство. Он не сопротивлялся.Дальше было много работы. Очень горячее лето 14-го, во всех смыслах.А в преддверии Минских соглашений появилась целесообразность, чтобы во власти в ДНР были местные. Именно поэтому Александр Юрьевич передал бразды правления Александру Владимировичу Захарченко.-По прошествии 10 лет, что с вашей точки зрения было неправильно сделано со стороны ДНР? Кремля? Украины?– Это мы сейчас сильны знанием того, какие были намерения у противника, а тогда я и мои соратники действовали в "условиях ограниченной видимости". Можно ли было избежать каких-то ошибок? Наверняка. Например, гораздо активней взаимодействовать с активистами в Харьковской, Одесской, Запорожской и других областях – тогда был шанс возникнуть Новороссии, а не только Республикам Донбасса. Но в целом жизнь показала правильность наших действий.Могла ли по-другому вести себя Россия? Мы тогда ждали, конечно, поддержки и взаимодействия. Но с позиции сегодняшнего дня понятно, что на тот момент Москва помогала, как могла: гуманитарными конвоями, политически – переговорами с лидерами западных стран, чтобы остановить кровопролитие. Впрягаться России в войну тогда, повторюсь, было бы действием по чужому сценарию, этого и хотел Запад.Мог ли Киев вести себя иначе? Вряд ли. После "майдана" Украина потеряла субъектность. Это мы тогда уже хорошо понимали. Потому и провозгласили Донецкую Народную Республику, нам нужно было отгородиться от преступного киевского режима и взять курс домой, на Родину, в Россию.С Донбасса начались в мире тектонические изменения. Рано или поздно они бы произошли – на место старой геополитической парадигмы должна прийти новая, многополярная, справедливая, равноправная для народов разных стран. Этот исторический процесс волею судьбы начался с Донбасса, и я горд, что мои земляки с честью приняли вызов, выдержали испытания, и сейчас уже со всей Россией мы продолжаем освободительную борьбу.

https://ukraina.ru/20231216/1052146907.html

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https://ukraina.ru/20150407/1012662478.html

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Александр Чаленко

интервью, денис пушилин, днр, новороссия, александр бородай, захарченко