"Без зрады не обошлось": Рогов о том, почему секретарем СНБО назначили выпускника московской Академии ФСБ - 03.04.2024 Украина.ру
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"Без зрады не обошлось": Рогов о том, почему секретарем СНБО назначили выпускника московской Академии ФСБ
"Без зрады не обошлось": Рогов о том, почему секретарем СНБО назначили выпускника московской Академии ФСБ - 03.04.2024 Украина.ру
"Без зрады не обошлось": Рогов о том, почему секретарем СНБО назначили выпускника московской Академии ФСБ
На должность секретаря СНБО был назначен Александр Литвиненко, который ранее руководил Службой внешней разведки Украины. В 1994 году он окончил Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ в Москве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
2024-04-03T03:20
2024-04-03T03:20
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Экс-главу СНБО Алексея Данилова уволили потому, что он нецензурно исковеркал фамилию главы делегации Китая Ли Хуэйя. Такое не прощается даже в условиях бардака, который сейчас творится в Киеве, рассказал общественник.Это спровоцировало большой скандал. Цена вопроса для режима президента Украины Владимира Зеленского еще выше. А с учетом того, что с Пекином у Украины и так очень плохие отношения, Данилов мгновенно лишился своей должности, добавил он.Казалось бы "зрада налицо", но почему-то украинские "патриоты" не возмущаются тому, что ими будет руководить якобы "агент российских спецслужб". Все это на Украине проглотили достаточно быстро, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, москва, владимир рогов, александр литвиненко, алексей данилов, снбо, служба внешней разведки , фсб, спецслужба
Новости, Украина, Москва, Владимир Рогов, Александр Литвиненко, Алексей Данилов, СНБО, Служба внешней разведки , ФСБ, спецслужба

"Без зрады не обошлось": Рогов о том, почему секретарем СНБО назначили выпускника московской Академии ФСБ

03:20 03.04.2024
 
© REUTERSАлександр Литвиненко
Александр Литвиненко - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© REUTERS
Читать в
На должность секретаря СНБО был назначен Александр Литвиненко, который ранее руководил Службой внешней разведки Украины. В 1994 году он окончил Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ в Москве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
Экс-главу СНБО Алексея Данилова уволили потому, что он нецензурно исковеркал фамилию главы делегации Китая Ли Хуэйя. Такое не прощается даже в условиях бардака, который сейчас творится в Киеве, рассказал общественник.
Это спровоцировало большой скандал. Цена вопроса для режима президента Украины Владимира Зеленского еще выше. А с учетом того, что с Пекином у Украины и так очень плохие отношения, Данилов мгновенно лишился своей должности, добавил он.
"Показательно то, что на должность секретаря СНБО был назначен Александр Литвиненко, который до недавних пор руководил Службой внешней разведки Украины. Тут тоже без зрады не обошлось, потому что Литвиненко в 1994 году окончил Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ в Москве", - отметил Рогов.
Казалось бы "зрада налицо", но почему-то украинские "патриоты" не возмущаются тому, что ими будет руководить якобы "агент российских спецслужб". Все это на Украине проглотили достаточно быстро, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу читайте на сайте Украина.ру
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Вчера, 07:00
Лариса Шеслер: Запад сдаст Зеленского как стеклотару, американцам не привыкать предавать союзниковПрезидент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Алексея Данилова с поста секретаря СНБО и назначил на эту должность бывшего главу Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко.
 
НовостиУкраинаМоскваВладимир РоговАлександр ЛитвиненкоАлексей ДаниловСНБОСлужба внешней разведкиФСБспецслужба
 
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