https://ukraina.ru/20240403/1054252814.html

"Без зрады не обошлось": Рогов о том, почему секретарем СНБО назначили выпускника московской Академии ФСБ

"Без зрады не обошлось": Рогов о том, почему секретарем СНБО назначили выпускника московской Академии ФСБ - 03.04.2024 Украина.ру

"Без зрады не обошлось": Рогов о том, почему секретарем СНБО назначили выпускника московской Академии ФСБ

На должность секретаря СНБО был назначен Александр Литвиненко, который ранее руководил Службой внешней разведки Украины. В 1994 году он окончил Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ в Москве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов

2024-04-03T03:20

2024-04-03T03:20

2024-04-03T03:20

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Экс-главу СНБО Алексея Данилова уволили потому, что он нецензурно исковеркал фамилию главы делегации Китая Ли Хуэйя. Такое не прощается даже в условиях бардака, который сейчас творится в Киеве, рассказал общественник.Это спровоцировало большой скандал. Цена вопроса для режима президента Украины Владимира Зеленского еще выше. А с учетом того, что с Пекином у Украины и так очень плохие отношения, Данилов мгновенно лишился своей должности, добавил он.Казалось бы "зрада налицо", но почему-то украинские "патриоты" не возмущаются тому, что ими будет руководить якобы "агент российских спецслужб". Все это на Украине проглотили достаточно быстро, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу читайте на сайте Украина.ру

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новости, украина, москва, владимир рогов, александр литвиненко, алексей данилов, снбо, служба внешней разведки , фсб, спецслужба