"Без зрады не обошлось": Рогов о том, почему секретарем СНБО назначили выпускника московской Академии ФСБ
© REUTERSАлександр Литвиненко
© REUTERS
На должность секретаря СНБО был назначен Александр Литвиненко, который ранее руководил Службой внешней разведки Украины. В 1994 году он окончил Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ в Москве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
Экс-главу СНБО Алексея Данилова уволили потому, что он нецензурно исковеркал фамилию главы делегации Китая Ли Хуэйя. Такое не прощается даже в условиях бардака, который сейчас творится в Киеве, рассказал общественник.
Это спровоцировало большой скандал. Цена вопроса для режима президента Украины Владимира Зеленского еще выше. А с учетом того, что с Пекином у Украины и так очень плохие отношения, Данилов мгновенно лишился своей должности, добавил он.
"Показательно то, что на должность секретаря СНБО был назначен Александр Литвиненко, который до недавних пор руководил Службой внешней разведки Украины. Тут тоже без зрады не обошлось, потому что Литвиненко в 1994 году окончил Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ в Москве", - отметил Рогов.
Казалось бы "зрада налицо", но почему-то украинские "патриоты" не возмущаются тому, что ими будет руководить якобы "агент российских спецслужб". Все это на Украине проглотили достаточно быстро, заключил собеседник издания.
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Вчера, 07:00Лариса Шеслер: Запад сдаст Зеленского как стеклотару, американцам не привыкать предавать союзниковПрезидент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Алексея Данилова с поста секретаря СНБО и назначил на эту должность бывшего главу Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко.