Александр Литвиненко, биография - 30.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240330/1054195379.html
Александр Литвиненко, биография
Александр Литвиненко, биография - 30.03.2024 Украина.ру
Александр Литвиненко, биография
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
2024-03-30T13:19
2024-03-30T13:19
биография
украина
александр литвиненко
служба внешней разведки
снбо
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1d/1054194598_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_883d0cf4f87560cc84165a4a2f55c524.jpg
Детство и образованиеАлександр родился 27 апреля 1972 года в Киеве.Учился Литвиненко в московском Институте криптографии, связи и информатики при Академии ФСК, получив в 1994 году диплом по специальности "прикладная математика". На следующий год вуз был переименован в Академию ФСБ, из-за этого в 2015 году Александр прошел люстрационную проверку, как сообщают в Службе внешней разведки Украины.Литвиненко является кандидатом политических наук по специальности политические проблемы международных систем и глобального развития. В 1998 году он защитил диссертацию в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С тех пор и до 2007, а потом с 2010 по 2014 годы года работал в том же вузе на разных должностях: старшим консультантом, доценом, заведующим отделом, профессором, заместителем директора, первым заместителем директора.В 2002 году Александр получил степень доктора политических наук по специальности "основы национальной безопасности государства" в Национальном институте стратегических исследований. В том же году прошел курсы повышения квалификации в Йоркском университете в Торонто, Канада, а в 2005 году - в Маршалл-центре, Гармиш-Партенкирхен, Германия.На этом Литвиненко не остановился и получил диплом правоведа в 2009 году в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.Через два года получил степень профессора по специальности "основы национальной безопасности государства". После этого в 2012 году отучился в Королевском колледже оборонных наук (the RCDS) в Лондоне, Великобритания.КарьераКарьеру в государственных органах Украины Александр начинает сразу после окончания московского вуза. С августа 1994 в течение четырех лет он был офицером, старшим офицером, главным специалистом Главного управления правительственной связи СБУ.Затем в 1998 году Литвиненко попадает на работу в Национальный институт стратегических исследований, где вплоть до мая 2005 года, в том числе и во время "Оранжевой революции" работал старшим консультантом, заведующим отделом, заместителем директора.Далее Александр переходит в аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), где до 2007 года руководил разными подразделениями: управлением, экспертной комиссией, департаментом госбезопасности.Затем до августа 2009 года был заместителем начальника департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности Украины.Меньше года Литвиненко проработал советником директора Института проблем национальной безопасности при СНБО.В июне 2010 года Александр снова попадает в Национальный институт стратегических исследований, где занимает должность заместителя директора до марта 2014 года. И опять его работа выпадает на период революции – на этот раз "Революции достоинства".Далее с апреля 2014 по август 2019 года Литвиненко трудится заместителем секретаря СНБО. А после этого он был назначен директором Национального института стратегических исследований, где проработал до июля 2021 года. 23 июля 2021 года Александра назначили главой Службы внешней разведки.26 марта 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Литвиненко секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины вместо Алексея Данилова.Интересные факты:1. Литвиненко является генерал-майором в запасе, государственным служащим 2-го ранга, награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени и знаком отличия президента Украины, юбилейной медалью 25 лет независимости Украины.2. В ноябре 2023 года в авторской колонке для "Интерфакс-Украина" тогда еще глава СВР Литвиненко написал, что "Путину нужно столько территории Украины, сколько он сможет получить, потому что для россиян речь идет о "возвращении исконно русских земель"".3. Александр входил в созданную 8 января 2024 года делегацию для участия в переговорах по гарантиям безопасности для Украины. Главный тезис его программной статьи для The Economist по этому поводу: Россию можно сдержать, если как можно больше стран подпишут с Украиной соглашения по безопасности, как это сделала Великобритания.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1d/1054194598_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_2166d91a4febb21fffbbfad8139f4238.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
биография, украина, александр литвиненко, служба внешней разведки , снбо, сбу
биография, Украина, Александр Литвиненко, Служба внешней разведки , СНБО, СБУ

Александр Литвиненко, биография

13:19 30.03.2024
 
© 24 каналАлександр Литвиненко
Александр Литвиненко
© 24 канал
Читать в
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
Детство и образование
Александр родился 27 апреля 1972 года в Киеве.
Учился Литвиненко в московском Институте криптографии, связи и информатики при Академии ФСК, получив в 1994 году диплом по специальности "прикладная математика". На следующий год вуз был переименован в Академию ФСБ, из-за этого в 2015 году Александр прошел люстрационную проверку, как сообщают в Службе внешней разведки Украины.
Литвиненко является кандидатом политических наук по специальности политические проблемы международных систем и глобального развития. В 1998 году он защитил диссертацию в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С тех пор и до 2007, а потом с 2010 по 2014 годы года работал в том же вузе на разных должностях: старшим консультантом, доценом, заведующим отделом, профессором, заместителем директора, первым заместителем директора.
В 2002 году Александр получил степень доктора политических наук по специальности "основы национальной безопасности государства" в Национальном институте стратегических исследований. В том же году прошел курсы повышения квалификации в Йоркском университете в Торонто, Канада, а в 2005 году - в Маршалл-центре, Гармиш-Партенкирхен, Германия.
© Пятый каналАлександр Литвиненко
Александр Литвиненко
© Пятый канал
Александр Литвиненко
На этом Литвиненко не остановился и получил диплом правоведа в 2009 году в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
Через два года получил степень профессора по специальности "основы национальной безопасности государства". После этого в 2012 году отучился в Королевском колледже оборонных наук (the RCDS) в Лондоне, Великобритания.
Карьера
Карьеру в государственных органах Украины Александр начинает сразу после окончания московского вуза. С августа 1994 в течение четырех лет он был офицером, старшим офицером, главным специалистом Главного управления правительственной связи СБУ.
Затем в 1998 году Литвиненко попадает на работу в Национальный институт стратегических исследований, где вплоть до мая 2005 года, в том числе и во время "Оранжевой революции" работал старшим консультантом, заведующим отделом, заместителем директора.
Далее Александр переходит в аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), где до 2007 года руководил разными подразделениями: управлением, экспертной комиссией, департаментом госбезопасности.
Затем до августа 2009 года был заместителем начальника департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности Украины.
Меньше года Литвиненко проработал советником директора Института проблем национальной безопасности при СНБО.
В июне 2010 года Александр снова попадает в Национальный институт стратегических исследований, где занимает должность заместителя директора до марта 2014 года. И опять его работа выпадает на период революции – на этот раз "Революции достоинства".
© REUTERSАлександр Литвиненко
Александр Литвиненко - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© REUTERS
Александр Литвиненко
Далее с апреля 2014 по август 2019 года Литвиненко трудится заместителем секретаря СНБО. А после этого он был назначен директором Национального института стратегических исследований, где проработал до июля 2021 года. 23 июля 2021 года Александра назначили главой Службы внешней разведки.
26 марта 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Литвиненко секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины вместо Алексея Данилова.
Интересные факты:
1. Литвиненко является генерал-майором в запасе, государственным служащим 2-го ранга, награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени и знаком отличия президента Украины, юбилейной медалью 25 лет независимости Украины.
2. В ноябре 2023 года в авторской колонке для "Интерфакс-Украина" тогда еще глава СВР Литвиненко написал, что "Путину нужно столько территории Украины, сколько он сможет получить, потому что для россиян речь идет о "возвращении исконно русских земель"".
3. Александр входил в созданную 8 января 2024 года делегацию для участия в переговорах по гарантиям безопасности для Украины. Главный тезис его программной статьи для The Economist по этому поводу: Россию можно сдержать, если как можно больше стран подпишут с Украиной соглашения по безопасности, как это сделала Великобритания.
 
биографияУкраинаАлександр ЛитвиненкоСлужба внешней разведкиСНБОСБУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05Бастрыкин проверил работу специалистов, которые расследуют обстоятельства теракта в "Крокусе"
18:48В Амстердаме более тысячи человек вышли на митинг против поставок оружия ВСУ
18:42Угроза железной дороге, удар по энергетике. Итоги 31 марта на Украине
18:24В ФРГ заявили о неспособности противостоять киберугрозам
18:24Судить или убить
17:54ВСУ не могут противостоять российским планирующим бомбам КАБ - Forbes
17:34В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина
17:18Главред украинского СМИ обвинил Сырского во лжи об успехах ВСУ
17:11Эти увольнения напоминают шасси афганского самолета: новые перестановки в команде Зеленского
16:51Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера
16:27Буданов* прокомментировал строительство дороги через новые регионы РФ – серьёзная проблема
16:10Пророссийскую сеть влияния, действующую под руководством Медведчука, раскрыли в ЕС – СМИ
16:00Коммунист, сионист, "простой как облако" художник Марк Шагал
15:41В Раде горюют по несостоявшимся президентским выборам и ругают нынешнюю украинскую власть
15:24Почему Patriot уже не помогут ВСУ и в чём единственная надежда Запада на Украине - Ищенко
15:14Слуги без народа. Кто и как бежит с Украины
15:05Буданов* пугает украинцев российскими "Калибрами" и анонсирует новые удары по энергообъектам
14:40Папа римский призвал РФ и Украину к обмену пленными по формуле "всех на всех"
14:25"Попросили убраться из центра Киева". Украинские эксперты о панических настроениях иностранцев
14:14ВСУ только за сутки потеряли до 760 военнослужащих на основных направлениях СВО
Лента новостейМолния