https://ukraina.ru/20240330/1054195379.html

Александр Литвиненко, биография

Александр Литвиненко, биография - 30.03.2024 Украина.ру

Александр Литвиненко, биография

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

2024-03-30T13:19

2024-03-30T13:19

2024-03-30T13:19

биография

украина

александр литвиненко

служба внешней разведки

снбо

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1d/1054194598_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_883d0cf4f87560cc84165a4a2f55c524.jpg

Детство и образованиеАлександр родился 27 апреля 1972 года в Киеве.Учился Литвиненко в московском Институте криптографии, связи и информатики при Академии ФСК, получив в 1994 году диплом по специальности "прикладная математика". На следующий год вуз был переименован в Академию ФСБ, из-за этого в 2015 году Александр прошел люстрационную проверку, как сообщают в Службе внешней разведки Украины.Литвиненко является кандидатом политических наук по специальности политические проблемы международных систем и глобального развития. В 1998 году он защитил диссертацию в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С тех пор и до 2007, а потом с 2010 по 2014 годы года работал в том же вузе на разных должностях: старшим консультантом, доценом, заведующим отделом, профессором, заместителем директора, первым заместителем директора.В 2002 году Александр получил степень доктора политических наук по специальности "основы национальной безопасности государства" в Национальном институте стратегических исследований. В том же году прошел курсы повышения квалификации в Йоркском университете в Торонто, Канада, а в 2005 году - в Маршалл-центре, Гармиш-Партенкирхен, Германия.На этом Литвиненко не остановился и получил диплом правоведа в 2009 году в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.Через два года получил степень профессора по специальности "основы национальной безопасности государства". После этого в 2012 году отучился в Королевском колледже оборонных наук (the RCDS) в Лондоне, Великобритания.КарьераКарьеру в государственных органах Украины Александр начинает сразу после окончания московского вуза. С августа 1994 в течение четырех лет он был офицером, старшим офицером, главным специалистом Главного управления правительственной связи СБУ.Затем в 1998 году Литвиненко попадает на работу в Национальный институт стратегических исследований, где вплоть до мая 2005 года, в том числе и во время "Оранжевой революции" работал старшим консультантом, заведующим отделом, заместителем директора.Далее Александр переходит в аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), где до 2007 года руководил разными подразделениями: управлением, экспертной комиссией, департаментом госбезопасности.Затем до августа 2009 года был заместителем начальника департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности Украины.Меньше года Литвиненко проработал советником директора Института проблем национальной безопасности при СНБО.В июне 2010 года Александр снова попадает в Национальный институт стратегических исследований, где занимает должность заместителя директора до марта 2014 года. И опять его работа выпадает на период революции – на этот раз "Революции достоинства".Далее с апреля 2014 по август 2019 года Литвиненко трудится заместителем секретаря СНБО. А после этого он был назначен директором Национального института стратегических исследований, где проработал до июля 2021 года. 23 июля 2021 года Александра назначили главой Службы внешней разведки.26 марта 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Литвиненко секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины вместо Алексея Данилова.Интересные факты:1. Литвиненко является генерал-майором в запасе, государственным служащим 2-го ранга, награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени и знаком отличия президента Украины, юбилейной медалью 25 лет независимости Украины.2. В ноябре 2023 года в авторской колонке для "Интерфакс-Украина" тогда еще глава СВР Литвиненко написал, что "Путину нужно столько территории Украины, сколько он сможет получить, потому что для россиян речь идет о "возвращении исконно русских земель"".3. Александр входил в созданную 8 января 2024 года делегацию для участия в переговорах по гарантиям безопасности для Украины. Главный тезис его программной статьи для The Economist по этому поводу: Россию можно сдержать, если как можно больше стран подпишут с Украиной соглашения по безопасности, как это сделала Великобритания.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, украина, александр литвиненко, служба внешней разведки , снбо, сбу