Военный обозреватель о том, почему России нужно с "холодной головой" решать проблему обстрелов Белгорода - 02.04.2024 Украина.ру
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Военный обозреватель о том, почему России нужно с "холодной головой" решать проблему обстрелов Белгорода
Военный обозреватель о том, почему России нужно с "холодной головой" решать проблему обстрелов Белгорода - 02.04.2024 Украина.ру
Военный обозреватель о том, почему России нужно с "холодной головой" решать проблему обстрелов Белгорода
Обстреливая Белгород, ВСУ провоцируют армию РФ на активные действия. Если вестись на такого рода провокации, получится, что противник манипулирует. Это уравнение, которое предстоит решить военно-политическому руководству РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-04-02T03:20
2024-04-02T03:20
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Обстреливая Белгород, ВСУ провоцируют армию РФ на активные действия. Если вестись на такого рода провокации, получится, что противник манипулирует. Но если обстрелы будут создавать угрозу целостности территории РФ, надо будет действовать, рассказал обозреватель.Если ВС РФ удастся со стороны Белгорода, Курска, Брянска или даже с нескольких направлений нанести несколько ударов и продвинуться, это будет серьезный успех. Но там леса и наступать придется только по дорогам, что делает войска уязвимыми для вражеских БПЛА, добавил эксперт.Сейчас надо "стиснуть зубы", не бросаться на врага "с выпученными глазами", а с холодной головой понять, как решить проблему приграничных обстрелов жестко и эффективно. Это еще одно уравнение, которому предстоит решить российскому военно-политическому руководству, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, белгород, курск, сергей полетаев , всу, вс рф, обстрелы, граница, сво, украина
Новости, Россия, Белгород, Курск, Сергей Полетаев , ВСУ, ВС РФ, обстрелы, граница, СВО, Украина

Военный обозреватель о том, почему России нужно с "холодной головой" решать проблему обстрелов Белгорода

03:20 02.04.2024
 
Белгород
Белгород
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Обстреливая Белгород, ВСУ провоцируют армию РФ на активные действия. Если вестись на такого рода провокации, получится, что противник манипулирует. Это уравнение, которое предстоит решить военно-политическому руководству РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Обстреливая Белгород, ВСУ провоцируют армию РФ на активные действия. Если вестись на такого рода провокации, получится, что противник манипулирует. Но если обстрелы будут создавать угрозу целостности территории РФ, надо будет действовать, рассказал обозреватель.
Если ВС РФ удастся со стороны Белгорода, Курска, Брянска или даже с нескольких направлений нанести несколько ударов и продвинуться, это будет серьезный успех. Но там леса и наступать придется только по дорогам, что делает войска уязвимыми для вражеских БПЛА, добавил эксперт.
"С другой стороны, я не вижу, чтобы ВСУ в нынешнем своем состоянии могли таким образом перехватить инициативу и организовать наступление таких масштабов", - отметил Полетаев.
Сейчас надо "стиснуть зубы", не бросаться на врага "с выпученными глазами", а с холодной головой понять, как решить проблему приграничных обстрелов жестко и эффективно. Это еще одно уравнение, которому предстоит решить российскому военно-политическому руководству, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
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