https://ukraina.ru/20240401/1054218066.html

Украина за неделю. От "навозной" дипломатии к преддверию непопулярных решений

Украина за неделю. От "навозной" дипломатии к преддверию непопулярных решений - 01.04.2024 Украина.ру

Украина за неделю. От "навозной" дипломатии к преддверию непопулярных решений

Украинские генералы не понимают, почему так много уклонистов и не видят проблему в насильственной уличной мобилизации, США не дадут обещанные 300 млн и вообще ничего в ближайшее время не дадут, в Германии проходят протесты против поставок оружия Украине, а Зеленский больше не требует границ 1991 года для начала мирных переговоров с Россией

2024-04-01T07:03

2024-04-01T07:03

2024-04-01T09:30

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владимир зеленский

джо байден

пентагон

ес

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Прошедшая неделя была полна нелепости, неадекватности и наглости. Нелепой была поговорка о "навозе во рту" от представителя Белого дома Джона Кирби, который отмазывал Украину от ответственности за теракт в "Крокусе". "Навозомет", который выставили фермеры, протестующие в Брюсселе против свободной торговли с Украиной, против полицейского водомета, пожалуй, был менее неуместным. Неадекватно требование украинского Института нацпамяти демонтировать Арку дружбы народов в Киеве (ее переименовали в Арку свободы украинского народа), поскольку даже переименованный монумент "представляет советские идеологемы и коннотации", поэтому представляет угрозу нацбезопасности Украины. Наглым выглядит заявление главы СБУ Малюка, в котором он дал понять, что его контора причастна к политическим убийствам и покушениям в России.Но за подобной риторикой вряд ли можно скрыть многоаспектный кризис, в котором Украина оказалась весной 2024 года. И связан он не с войной как таковой, а с тем, к каким социально-политическим последствиям привел стиль военного управления нынешних украинских властей.Уклонистов — в концлагеря!Украине не хватает солдат, средний возраст фронтовиков составляет 43 года, а уклонистов с каждым днем становится все больше и больше. Если на фоне побед второй половины 2022 года и ожиданий от контрнаступления 2023 года людям еще можно было как-то объяснить, почему надо идти убивать и умирать, сейчас все старые аргументы потеряли силу. Молодые люди ищут в жизни перспектив, а фронт (особенно в отсутствие ротации) выглядит как билет в один конец.Закон о мобилизации все еще не принят, и она проводится бессистемно и несправедливо. В результате, как говорит командующий Сухопутными войсками Украины Павлюк, "мы дошли до травли военных из ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины"."Как дошло до того, что к этим людям, прошедшим ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть "людоловами"?" - вопрошает командующий, но честно ответить на свой вопрос он не в силах.По мнению Павлюка, "все кадры вроде "упаковки в бус"" не содержат ничего, что может вызывать "отказ мужчин от своей конституционной обязанности - защиты Украины". Но, во-первых, конечно, содержат, а во-вторых, дела не только в "упаковке в бус", а в том, что, кроме факта самой войны, украинские власти так и не смогли найти непротиворечивых аргументов, почему надо воевать с русскими и почему при России (или при дружбе с Россией) жить будет хуже, чем сейчас. Фактор "агрессии" отлично работал в самом начале, но со временем он теряет силу, а на смену приходит усталость от бесконечной и малоосмысленной мясорубки за "свободную" Украину без выборов и с одной держмовой в реальности многоязычного населения против "тоталитарной" России с выборами и множеством официальных языков при 99% русскоязычного населения.Конечно, не стоит думать, что ненависть к России схлынула. Пока ее подогревают, она будет иметь место, но все же на Закарпатье народ перекрывает дороги, протестуя против "нецивилизованной" мобилизации, в Хмельницком тетки разбивают стекла в машинах военкомов, вынуждая последних ретироваться, а в Винницкой области властям даже пришлось запретить въезд мужчин призывного возраста в приграничную полосу рядом с Молдавией, через которую уклонисты часто пытаются покинуть Украину. Жизнь становится дороже, чем ненависть, а это уже начало "выздоровления".Место уклонистов – концлагеря и штрафбаты, заявил командир отделения 92 ОШБр Леонид Маслов. Тот факт, что только в Ивано-Франковской области в розыске полиции за уклонение от призыва находятся около 40 тысяч человек, а в Полтавской — 30 тысяч, говорит о том, что народ уже не ассоциирует себя с такими вот Масловыми. Это и есть ответ на вопрос командующего Павлюка.И, конечно, главком Сырский констатирует, что заявленный ранее запрос на мобилизацию полумиллиона человек уже не актуален. Он объясняет это ревизией военнослужащих в тылах, что позволило "высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части", но зачем тогда сразу после приезда в Киев американского сенатора Линдси Грэма, который сказал, что надо проводить мобилизацию независимо от наличия или отсутствия помощи от США, в законопроекте о мобилизации предусмотрели призыв с 18 лет? Имеется в виду, что срочную службу заменят т. н. трехмесячной базовой военной подготовкой, после чего "подготовленных" отправят на фронт. На голосование в профильном комитете Рады якобы собирались убрать эту норму, но не хватило голосов.Удивительно ли, что Минсоцполитики со ссылкой на данные Института демографии утверждает, что в ближайшую четверть века население Украины может сократиться до 25,2 миллиона человек? Впрочем, некоторые расчеты говорят, что эти 25 миллионов — примерное нынешнее население страны.У меня для вас 300 млн, но я вам их не дамКак известно, в конце прошлой недели США выделили Украине 300 млн долларов военной помощи в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины". Только их не дадут, потому что, как сказали в Вашингтоне, они были истрачены еще в ноябре.Зато Израилю, пишет The Washington Post, США передадут истребителей и бомб на "миллиарды долларов". Из этого снова следует, что: а) Байдену не нужен Конгресс, чтобы оказать помощь Украине из запасов Пентагона; б) Байден просто не дает Украине оружие.Кроме того, как и предполагалось, появились новые результаты аудита целевого использования старой военной помощи. Так, генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч выявил перерасход Военно-морскими силами США средств, выделенных на помощь Украине, в размере 398,9 млн долларов в 2022 финансовом году.Зеленский негодует. Он прямо говорит, что не собирается выполнять требования США не наносить удары по российским НПЗ. "Мы использовали наши дроны. Никто не может сказать нам, что вы не можете", – говорит он с намеком на то, что если американцы наконец-таки дадут оружие, тогда Украина будет выполнять их пожелания. "Антиамериканский бунт" Киева проявился и в заявлении НБУ о том, что Украина может отказаться от американской валюты как основной валюты курсовой привязки."Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода из доллара к евро как основной валюты курсовой привязки", — подчеркнули в Нацбанке.Такие попытки шантажировать Вашингтон выглядят довольно жалко. Впрочем, Штаты согласились дать Украине отсрочку по выплатам по госдолгу. А МФВ — нет.На французском телевидении продолжают обсуждать сценарии отправки войск на Украину, пока Министерство обороны Франции передает Киеву 78 155-мм самоходных гаубиц "Цезарь". Точнее, не передает, а говорит, что есть договоренность о финансировании такой передачи. Что это значит, никому не известно. Также Франция "поставила цель" увеличить поставки снарядов для 155-мм орудий с 30 тысяч до 80 тысяч. Чтобы понять, много это или мало, обратимся к докладу британского Королевского института объединенных исследований (RUSI), где сказано, что Украина в день расходует до 2 тысяч снарядов, а Россия — около 10 тысяч. В день, не за год. Обещанные же Макроном 3 млрд евро постепенно превращаются в тыкву. В эту сумму правительство Франции собирается включить уже выделенные средства на закупку "Цезарей" и взносы в европейский фонд мира для компенсации военных поставок других стран - членов ЕС.Сам же Евросоюз не передаст Украине 5 млрд евро прибыли, полученной от замороженных российских активов за первые 2 года СВО — они якобы нужны для оплаты текущих и потенциальных судебных исков России и других стран, функционирования инвестфонда Euroclear и каких-то дополнительных гарантий.Из реальных денег на прошлой неделе Украина получила 1,5 млрд долларов от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка. Но, во-первых, это заем, который придется отдавать, а, во-вторых, деньги дали в обмен на реформы, т. е. на внешнее влияние.И как вишенка на торте, Германия передает Украине новый пакет военной помощи (по сути, только Германия сейчас и помогает), в который, помимо дронов и снарядов, вошли 2 тысячи пончо. Но тут не до смеха, поскольку исследовательская служба нижней палаты немецкого Бундестага сообщила, что ввод войск одной из стран НАТО в Украину не приведет к тому, что все остальные страны Альянса автоматически станут сторонами конфликта. Втягиваться в большую войну ради Украины никто не хочет.Даже Польша, которая не отказалась бы от некоторых украинских территорий. 28 марта Польша и Украина должны были наконец-то подписать протокол разногласий в связи с беспошлинной торговлей украинской агропродукцией и соответствующими протестами польских фермеров, из-за которых Киев уже потерял несколько млрд гривен. Кроме вопросов экспорта-импорта, в протоколы разногласий обещали включить какие-то "исторические вопросы", возможно Бандеру и Волынскую резню. Что в итоге по Бандере, не известно, но, по словам украинского министра агрополитики Николая Сольского, о транзите украинского зерна через польскую территорию договориться так и не удалось. Фермерская эпопея продолжается, а Украина теряет деньги от одного из последних еще живых экспортных ресурсов. Деньги, которые можно было бы истратить на армию.Границы дозволенного сдвигаютсяХотя, возможно, приближается время, когда тратить на армию больше не придется. Общая ситуация вынуждает Зеленского пересматривать свои позиции. Так, в интервью CBS он назвал условием переговоров с Россией выход ВСУ на границы 2022 года, т. е. без Крыма и без части ЛДНР. Еще совсем недавно он срывал мирный саммит в Швейцарии непримиримой позицией по границам 1991 года. Похожим образом изменил риторику и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. В интервью германскому изданию он не сказал, что Украина против заморозки, но зато сказал, что это Россия против и не готова заморозить войну сейчас.Готовит ли Зеленский украинское общество к непопулярным решениям? Возможно. По крайней мере в преддверии 20 мая он начал массовые перестановки среди крупных чиновников и военных, заменяя их на, как говорят, людей главы ОП Андрея Ермака, т.е. повышая влияние Великобритании, пока США занимаются собственными выборами и не дают денег. Например, заменивший Данилова новый глава СНБО Литвиненко не просто экс-глава СВР и бывший эсбэушник при Турчинове, но еще и выпускник британского Королевского колледжа оборонных наук (RUSI).Но вопрос стоит и перед российским обществом. Здесь уместнее всего будет привести слова воюющего на стороне ДНР с 2014 года, а сейчас замначальника ГУ Росгвардии по ДНР Александра Ходаковского."Ну, допустим, Украина уже начинает осознавать всю патовость ситуации и начинает готовить общественное мнение к возможным решениям, — например, к переговорам о перемирии, — пишет он. — Вопрос к нам: мы считаем достаточными позиции, на которых находимся, и готовы зафиксироваться? Я не сижу в окопе, как наши мужики, и не рискую так, как они, принимая на себя все виды поражения. Но на меня противник извел уже несколько "хаймарсов", и только благодаря нашим радиоэлектронным борцам я ещё тискаю кнопочки в этом канале. Я живу в войне, а она во мне вот уже десять лет, — и я точно не тот, кто не понимает ей цену, и кричать с галерки про войну до победного я просто не имею права. С другой стороны, я очевидно понимаю, что мы шагнули после некоторого кризиса вперед, и нога еще в воздухе... Но я думаю, что окончательное решение в момент, когда для решения создадутся предпосылки, будет зависеть от состояния духа всего народа: готовы мы идти дальше, или предпочтем остановиться".Дмитрий Песков прокомментировал слова Зеленского, объяснив, что с начала СВО изменились границы двух стран и это нельзя не учитывать."У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться", — заявил он, говоря не о невозможности заморозки, но о российских условиях.Российские же условия вполне согласуются с условиями Китая, который, как сказал спикер МИД КНР Линь Цзянь, продолжит продвигать скорейшее политическое урегулирование кризиса "своими собственными методами". А у немцев есть свои методы. В Германии объединения антивоенных организаций и групп Netzwerk Friedenskooperative проводят марши "за мир" на Украине и в Газе, критикуя западные поставки вооружений. Сможет ли правительство в преддверии мира совсем проигнорировать эти требования, будет видно.Но это все пока гипотетически. А вот в реальности Киев наконец-то сделал то, о чем мечтал с 2014 года — лишил проживающих на Донбассе и в Крыму пенсионеров украинской пенсии, хотя они всю жизнь платили налоги именно в бюджет Украины. Такие попытки осуществлялись до СВО путем открытия уголовных дел по "финансированию терроризма", но международные организации скептически отнеслись к таким инициативам, и успехом они не увенчались. Теперь тем, кто до 31 марта не пройдет идентификацию в Пенсионном фонде, переводить на счета деньги перестанут.

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

https://ukraina.ru/20240328/1054173700.html

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эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, пентагон, ес, сбу