В преддверие хаоса и торга. Украинские эксперты с тревогой ожидают окончания каденции Зеленского - 27.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240327/1054117918.html
В преддверие хаоса и торга. Украинские эксперты с тревогой ожидают окончания каденции Зеленского
В преддверие хаоса и торга. Украинские эксперты с тревогой ожидают окончания каденции Зеленского - 27.03.2024 Украина.ру
В преддверие хаоса и торга. Украинские эксперты с тревогой ожидают окончания каденции Зеленского
На Украине обсуждают реальную возможность внутриполитической смуты в период после 21 мая и думают над тем, не слишком ли дорого обходится украинцам идея непременного возвращения утраченных территорий.
2024-03-27T04:38
2024-03-27T04:38
эксклюзив
сво
украина
всу
михаил чаплыга
вадим карасев
ирина фарион
нато
политика
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0f/1052135352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_794d8f3c9286bf78947d605407aa4996.jpg.webp
В конце мая закончится пятилетний президентский срок Зеленского и под вопросом окажется легитимность украинской власти, напомнил покинувший страну украинский эксперт Михаил Чаплыга. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*, это будет иметь последствия, причем в данном вопросе нужно учитывать позицию России.Эксперт считает, что некоторые особенности хронологии и целей ракетных ударов ВС РФ - "это все тонкие намеки на толстые обстоятельства отношения России к дате 20 мая (21 мая – Ред.), что будет потом"."Это носит такой паршивый характер, потому что… нужно будет усиливать фактор защиты и безопасности органов принятия решений Украины, в том числе и президента, парламента, Кабмина и т. д. Эти факторы будут влиять на то, что будет происходить в самом парламенте", - сказал Чаплыга.Он пояснил, что в Раде есть некие "дремлющие силы", те, которые хотят реванша за утраченные каденции власти и те, кто рассчитывал на власть, но не получил, и многие другие — и "после 20 мая все они активизируются".Чаплыга подчеркнул, что "всякая революция всегда начинается в Раде и там же и заканчивается"."А если русские начнут продвигать тему, что Рада и Кабмин легитимны, а президент - нет, и подкреплять это будут соответствующими ударами и гонять по шахматной доске, это будет иметь внутренние политические последствия", - предрек политолог, добавив, что "во главе этого всего… будут стоять политические деятели, которые находятся в парламенте" и которых оттуда просто так уже не убрать.По мнению эксперта, все идет к политическому хаосу, который совместится с хаосом финансовым и с изменениями ситуации на фронте - "русские... уже доказали, что, оказывается, могут летать и над Киевом ракеты". Словом, очень многие вещи могут измениться к 21 мая, считает Чаплыга. Он отметил, что западные партнеры это понимают и думают, какую выгоду смогут из этого извлечь.Эксперт выразил опасение, что Европа и НАТО могут согласиться с идеей раздела или "зонирования" Украины при условии ввода своих войск в западные области страны. Он предположил, что "эти товарищи иезуиты (западные партнеры Киева — Ред.), они это тоже знают и они к этому готовятся, просто нам об этом не говорят".Ни правительство, ни депутаты Рады не хотят брать на себя ответственность за мобилизацию, отметил украинский политолог Вадим Карасев. По его словам, это означает и то, что мобилизация не популярна, и то, что сейчас никто не знает точно, как дальше продолжать войну."Есть решение продолжать войну, значит надо мобилизовывать, нет решения – ну, тогда надо искать другие выходы", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka. Он добавил, что свою роль тут играет и ожидание выборов. "Гоняться - не знаю, будут или не будут, но на выборах спросят: а ты за мобилизацию голосовал или нет: как ваша фракция проголосовала?", - отметил Карасев.Он также напомнил слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Украина "уже победила", поскольку сохранила себя как независимое государство и демократическое – а раз демократическое, то выборы нужны. По мнению политолога, ситуацию сейчас подводят к неким торгам. И, возможно, обстрелы Белгорода призваны усилить позиции Киева в этих будущих переговорах.Он напомнил, что Запад признал выборы в РФ – потому что "есть реальность мировая и есть понимание, что сил Запада не хватит сегодня для того, чтобы нанести стратегическое поражение России"."Потому что еще есть Китай, еще с Китаем надо разбираться и другими. Не тот Запад уже", - сказал эксперт. По его мнению, Европа сейчас не может перейти на военные рельсы – тут же начнется антивоенное движение, как было в 80-х годах прошлого века. Эксперт напомнил, что тогда в антивоенных демонстрация в первых рядах шел нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц. "А попробуйте новых граждан Германии в армию забрать? Словом, сегодня Запад к войне не так чтобы готов", ─ считает Карасев.По мнению политолога, выиграет тот, кто выиграет лучшие условия мира для себя и лучше выстроит условия своей безопасности. Он считает, что это будут уже новые условия, "светлый образ НАТО", образ его силы и могущества остался в прошлом. В новом мире "безопасность надо выгрызать", но не столько военным путем, сколько умной дипломатией и разумной рациональной политикой."Лимит исчерпан. Мы выходим с потерями из войны. Да, есть потери. Но могло быть и хуже… Поэтому надо ценить то, что есть, ценить то, что есть сейчас Украина, не делать ее жертвой опять каких-то амбиций, истерик, истероидности и неблагоразумия недальновидности политиков, которые это приближали как могли в две тысячи десятые годы, в двухтысячные годы…", - сказал Карасев, добавив: "А потом с этими территориями как-нибудь разберемся".Как видим, те на Украине, кто не отвергает с порога идею переговоров, оговариваются, что после необходимой Киеву передышки все равно нужно будет решать вопрос выхода к границам 1991 года. А те, кто о переговорах не помышляют (так как сами не на передовой), не против даже и раздвинуть границы.Так, экс-депутат Верховной Рады, скандально известная националистка Ирина Фарион в своем видеоблоге порассуждала о действиях (Русского добровольческого корпуса) РДК**, пожелав им "максимальной свободы действий и возможностей" и задалась вопросом, "как быстро они могут двигаться на другие территории Московии, освободив окончательно бывшие украинские этнические земли, в частности (это – Ред.) Курщина, Воронежчина, Белгородчина".При этом националистка выразила обеспокоенность тем, что "с оглядкой на медийное продвижение этих легионов, нам закидывают в подсознание понятие "хороших русских", которые потом будут ещё и причастны к нашей с вами великой и неминуемой победе". И посоветовала бойцам ВСУ рассчитывать исключительно на свои силы, отметив, что и "вторичные силы пусть нам (киевскому режиму – Ред.) тоже будут в помощь".* признан иноагентом в РФ** запрещенная в РФ организация
https://ukraina.ru/20240326/1054093071.html
https://ukraina.ru/20240325/1054082881.html
https://ukraina.ru/20240324/1054074886.html
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0f/1052135352_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_b06841b99ddf15cf9011f9736f90e002.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, всу, михаил чаплыга, вадим карасев, ирина фарион, нато, политика, эксперты, россия, киев, кабмин, владимир зеленский, рада
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, Михаил Чаплыга, Вадим Карасев, Ирина Фарион, НАТО, политика, эксперты, Россия, Киев, Кабмин, Владимир Зеленский, Рада

В преддверие хаоса и торга. Украинские эксперты с тревогой ожидают окончания каденции Зеленского

04:38 27.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккиев
киев - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине обсуждают реальную возможность внутриполитической смуты в период после 21 мая и думают над тем, не слишком ли дорого обходится украинцам идея непременного возвращения утраченных территорий.
В конце мая закончится пятилетний президентский срок Зеленского и под вопросом окажется легитимность украинской власти, напомнил покинувший страну украинский эксперт Михаил Чаплыга. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*, это будет иметь последствия, причем в данном вопросе нужно учитывать позицию России.
Эксперт считает, что некоторые особенности хронологии и целей ракетных ударов ВС РФ - "это все тонкие намеки на толстые обстоятельства отношения России к дате 20 мая (21 мая – Ред.), что будет потом".
"Это носит такой паршивый характер, потому что… нужно будет усиливать фактор защиты и безопасности органов принятия решений Украины, в том числе и президента, парламента, Кабмина и т. д. Эти факторы будут влиять на то, что будет происходить в самом парламенте", - сказал Чаплыга.
Он пояснил, что в Раде есть некие "дремлющие силы", те, которые хотят реванша за утраченные каденции власти и те, кто рассчитывал на власть, но не получил, и многие другие — и "после 20 мая все они активизируются".
Чаплыга подчеркнул, что "всякая революция всегда начинается в Раде и там же и заканчивается".
"А если русские начнут продвигать тему, что Рада и Кабмин легитимны, а президент - нет, и подкреплять это будут соответствующими ударами и гонять по шахматной доске, это будет иметь внутренние политические последствия", - предрек политолог, добавив, что "во главе этого всего… будут стоять политические деятели, которые находятся в парламенте" и которых оттуда просто так уже не убрать.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Вчера, 05:43
"Будут отходить, отходить, отходить". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылуНа Украине обсуждают версию об "украинском следе" в теракте в Подмосковье, говорят о последствиях ударов ВС РФ по объектам украинской энергетической инфраструктуры, обсуждают трудноразрешимые проблемы, связанные с необходимостью быстрого пополнения рядов ВСУ, и задаются вопросом, правильно ли Киевом был выбран путь "в НАТО"
По мнению эксперта, все идет к политическому хаосу, который совместится с хаосом финансовым и с изменениями ситуации на фронте - "русские... уже доказали, что, оказывается, могут летать и над Киевом ракеты". Словом, очень многие вещи могут измениться к 21 мая, считает Чаплыга. Он отметил, что западные партнеры это понимают и думают, какую выгоду смогут из этого извлечь.
Эксперт выразил опасение, что Европа и НАТО могут согласиться с идеей раздела или "зонирования" Украины при условии ввода своих войск в западные области страны. Он предположил, что "эти товарищи иезуиты (западные партнеры Киева — Ред.), они это тоже знают и они к этому готовятся, просто нам об этом не говорят".
Ни правительство, ни депутаты Рады не хотят брать на себя ответственность за мобилизацию, отметил украинский политолог Вадим Карасев. По его словам, это означает и то, что мобилизация не популярна, и то, что сейчас никто не знает точно, как дальше продолжать войну.
"Есть решение продолжать войну, значит надо мобилизовывать, нет решения – ну, тогда надо искать другие выходы", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.
Он добавил, что свою роль тут играет и ожидание выборов. "Гоняться - не знаю, будут или не будут, но на выборах спросят: а ты за мобилизацию голосовал или нет: как ваша фракция проголосовала?", - отметил Карасев.
Он также напомнил слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Украина "уже победила", поскольку сохранила себя как независимое государство и демократическое – а раз демократическое, то выборы нужны. По мнению политолога, ситуацию сейчас подводят к неким торгам. И, возможно, обстрелы Белгорода призваны усилить позиции Киева в этих будущих переговорах.
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
25 марта, 07:01
"Дележ издыхающей Украины". Украинские эксперты и политики о будущемИзменения в подходах западных партнеров Киева, их предложения повоевать в кредит грозят непредсказуемыми последствиями, считает украинский политолог Алексей Вигиринский
Он напомнил, что Запад признал выборы в РФ – потому что "есть реальность мировая и есть понимание, что сил Запада не хватит сегодня для того, чтобы нанести стратегическое поражение России".
"Потому что еще есть Китай, еще с Китаем надо разбираться и другими. Не тот Запад уже", - сказал эксперт.
По его мнению, Европа сейчас не может перейти на военные рельсы – тут же начнется антивоенное движение, как было в 80-х годах прошлого века. Эксперт напомнил, что тогда в антивоенных демонстрация в первых рядах шел нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц. "А попробуйте новых граждан Германии в армию забрать? Словом, сегодня Запад к войне не так чтобы готов", ─ считает Карасев.
По мнению политолога, выиграет тот, кто выиграет лучшие условия мира для себя и лучше выстроит условия своей безопасности. Он считает, что это будут уже новые условия, "светлый образ НАТО", образ его силы и могущества остался в прошлом. В новом мире "безопасность надо выгрызать", но не столько военным путем, сколько умной дипломатией и разумной рациональной политикой.
"Лимит исчерпан. Мы выходим с потерями из войны. Да, есть потери. Но могло быть и хуже… Поэтому надо ценить то, что есть, ценить то, что есть сейчас Украина, не делать ее жертвой опять каких-то амбиций, истерик, истероидности и неблагоразумия недальновидности политиков, которые это приближали как могли в две тысячи десятые годы, в двухтысячные годы…", - сказал Карасев, добавив: "А потом с этими территориями как-нибудь разберемся".
Как видим, те на Украине, кто не отвергает с порога идею переговоров, оговариваются, что после необходимой Киеву передышки все равно нужно будет решать вопрос выхода к границам 1991 года. А те, кто о переговорах не помышляют (так как сами не на передовой), не против даже и раздвинуть границы.
девушка украинка флаг украины с кровь отпечатки руки противогазы перед Белым Домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
24 марта, 13:41
"Клептократическая диктатура". Украинские эксперты и политики с удивлением обнаружили в стране очевидноеНа Украине уже начинают публично сомневаться в том, что Майдан принес какие-то "демократические завоевания". И так считают не только представители оппозиции.
Так, экс-депутат Верховной Рады, скандально известная националистка Ирина Фарион в своем видеоблоге порассуждала о действиях (Русского добровольческого корпуса) РДК**, пожелав им "максимальной свободы действий и возможностей" и задалась вопросом, "как быстро они могут двигаться на другие территории Московии, освободив окончательно бывшие украинские этнические земли, в частности (это – Ред.) Курщина, Воронежчина, Белгородчина".
При этом националистка выразила обеспокоенность тем, что "с оглядкой на медийное продвижение этих легионов, нам закидывают в подсознание понятие "хороших русских", которые потом будут ещё и причастны к нашей с вами великой и неминуемой победе". И посоветовала бойцам ВСУ рассчитывать исключительно на свои силы, отметив, что и "вторичные силы пусть нам (киевскому режиму – Ред.) тоже будут в помощь".
* признан иноагентом в РФ
** запрещенная в РФ организация
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУМихаил ЧаплыгаВадим КарасевИрина ФарионНАТОполитикаэкспертыРоссияКиевКабминВладимир ЗеленскийРада
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад
05:10Военный волонтер о том, почему взятие Белогоровки и зачистка плацдармов ВСУ будет следующим успехом ВС РФ
05:00"Еще будут попытки терактов": Роман Алехин о том, почему СВО должна закончиться капитуляцией противника
04:52Дмитрий Голубовский: Если ВСУ продолжат удары по НПЗ России, на нефтепромыслах в США будут происходить ЧП
04:50"Вирус сатанизма и терроризма": эксперт объяснил, почему "зараженных" украинцев нужно перевести в русских
04:40По законам военного времени: эксперт о том, почему для пособников Киева не нужно "разводить" гуманность
04:38В преддверие хаоса и торга. Украинские эксперты с тревогой ожидают окончания каденции Зеленского
04:30ВСУ могли дотянуться из миномета: Иван Лизан объяснил, как взятие Авдеевки улучшило ж/д сообщение в ДНР
04:23Боевые качели. На донецком фронте командиры и бойцы с нетерпением ждут большого русского наступления
04:20Приходится собирать информацию по крупицам: аналитик о том, как РЖД взаимодействует с новыми регионами
04:16Арктический демарш. Совпадение или асимметричный ответ России?
04:10Оператором может стать Братислава: аналитик рассказал, чем отказ от продления контракта грозит странам ЕС
04:00"Это прекрасная новость": Иван Лизан объяснил, что даст восстановление ж/д между Донецком и Мариуполем
03:50Политэкономист рассказал, как строятся, развиваются и взаимодействуют с РЖД железные дороги Новороссии
03:40Свет в конце тоннеля. Аналитик рассказал, как проходит интеграция железных дорог "новых регионов"
03:30Военный волонтер объяснил, почему нужна жесткость в отношении противника и что сейчас озлобляет украинцев
03:20"Они выбрали сторону врага": Роман Алехин о том, почему у предателей РФ нужно забрать квартиры и бизнес
03:10"Идите на фронт и побеждайте": Роман Алехин объяснил, почему нужно помогать волонтерам и беречь ресурсы
03:00Должны успеть к концу 2024 года: аналитик сообщил, как идет строительство Приазовской железной дороги
00:08Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского мёда несмотря на протесты бизнесменов
Лента новостейМолния