https://ukraina.ru/20240327/1054117918.html

В преддверие хаоса и торга. Украинские эксперты с тревогой ожидают окончания каденции Зеленского

В преддверие хаоса и торга. Украинские эксперты с тревогой ожидают окончания каденции Зеленского - 27.03.2024 Украина.ру

В преддверие хаоса и торга. Украинские эксперты с тревогой ожидают окончания каденции Зеленского

На Украине обсуждают реальную возможность внутриполитической смуты в период после 21 мая и думают над тем, не слишком ли дорого обходится украинцам идея непременного возвращения утраченных территорий.

2024-03-27T04:38

2024-03-27T04:38

2024-03-27T04:38

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В конце мая закончится пятилетний президентский срок Зеленского и под вопросом окажется легитимность украинской власти, напомнил покинувший страну украинский эксперт Михаил Чаплыга. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*, это будет иметь последствия, причем в данном вопросе нужно учитывать позицию России.Эксперт считает, что некоторые особенности хронологии и целей ракетных ударов ВС РФ - "это все тонкие намеки на толстые обстоятельства отношения России к дате 20 мая (21 мая – Ред.), что будет потом"."Это носит такой паршивый характер, потому что… нужно будет усиливать фактор защиты и безопасности органов принятия решений Украины, в том числе и президента, парламента, Кабмина и т. д. Эти факторы будут влиять на то, что будет происходить в самом парламенте", - сказал Чаплыга.Он пояснил, что в Раде есть некие "дремлющие силы", те, которые хотят реванша за утраченные каденции власти и те, кто рассчитывал на власть, но не получил, и многие другие — и "после 20 мая все они активизируются".Чаплыга подчеркнул, что "всякая революция всегда начинается в Раде и там же и заканчивается"."А если русские начнут продвигать тему, что Рада и Кабмин легитимны, а президент - нет, и подкреплять это будут соответствующими ударами и гонять по шахматной доске, это будет иметь внутренние политические последствия", - предрек политолог, добавив, что "во главе этого всего… будут стоять политические деятели, которые находятся в парламенте" и которых оттуда просто так уже не убрать.По мнению эксперта, все идет к политическому хаосу, который совместится с хаосом финансовым и с изменениями ситуации на фронте - "русские... уже доказали, что, оказывается, могут летать и над Киевом ракеты". Словом, очень многие вещи могут измениться к 21 мая, считает Чаплыга. Он отметил, что западные партнеры это понимают и думают, какую выгоду смогут из этого извлечь.Эксперт выразил опасение, что Европа и НАТО могут согласиться с идеей раздела или "зонирования" Украины при условии ввода своих войск в западные области страны. Он предположил, что "эти товарищи иезуиты (западные партнеры Киева — Ред.), они это тоже знают и они к этому готовятся, просто нам об этом не говорят".Ни правительство, ни депутаты Рады не хотят брать на себя ответственность за мобилизацию, отметил украинский политолог Вадим Карасев. По его словам, это означает и то, что мобилизация не популярна, и то, что сейчас никто не знает точно, как дальше продолжать войну."Есть решение продолжать войну, значит надо мобилизовывать, нет решения – ну, тогда надо искать другие выходы", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka. Он добавил, что свою роль тут играет и ожидание выборов. "Гоняться - не знаю, будут или не будут, но на выборах спросят: а ты за мобилизацию голосовал или нет: как ваша фракция проголосовала?", - отметил Карасев.Он также напомнил слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Украина "уже победила", поскольку сохранила себя как независимое государство и демократическое – а раз демократическое, то выборы нужны. По мнению политолога, ситуацию сейчас подводят к неким торгам. И, возможно, обстрелы Белгорода призваны усилить позиции Киева в этих будущих переговорах.Он напомнил, что Запад признал выборы в РФ – потому что "есть реальность мировая и есть понимание, что сил Запада не хватит сегодня для того, чтобы нанести стратегическое поражение России"."Потому что еще есть Китай, еще с Китаем надо разбираться и другими. Не тот Запад уже", - сказал эксперт. По его мнению, Европа сейчас не может перейти на военные рельсы – тут же начнется антивоенное движение, как было в 80-х годах прошлого века. Эксперт напомнил, что тогда в антивоенных демонстрация в первых рядах шел нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц. "А попробуйте новых граждан Германии в армию забрать? Словом, сегодня Запад к войне не так чтобы готов", ─ считает Карасев.По мнению политолога, выиграет тот, кто выиграет лучшие условия мира для себя и лучше выстроит условия своей безопасности. Он считает, что это будут уже новые условия, "светлый образ НАТО", образ его силы и могущества остался в прошлом. В новом мире "безопасность надо выгрызать", но не столько военным путем, сколько умной дипломатией и разумной рациональной политикой."Лимит исчерпан. Мы выходим с потерями из войны. Да, есть потери. Но могло быть и хуже… Поэтому надо ценить то, что есть, ценить то, что есть сейчас Украина, не делать ее жертвой опять каких-то амбиций, истерик, истероидности и неблагоразумия недальновидности политиков, которые это приближали как могли в две тысячи десятые годы, в двухтысячные годы…", - сказал Карасев, добавив: "А потом с этими территориями как-нибудь разберемся".Как видим, те на Украине, кто не отвергает с порога идею переговоров, оговариваются, что после необходимой Киеву передышки все равно нужно будет решать вопрос выхода к границам 1991 года. А те, кто о переговорах не помышляют (так как сами не на передовой), не против даже и раздвинуть границы.Так, экс-депутат Верховной Рады, скандально известная националистка Ирина Фарион в своем видеоблоге порассуждала о действиях (Русского добровольческого корпуса) РДК**, пожелав им "максимальной свободы действий и возможностей" и задалась вопросом, "как быстро они могут двигаться на другие территории Московии, освободив окончательно бывшие украинские этнические земли, в частности (это – Ред.) Курщина, Воронежчина, Белгородчина".При этом националистка выразила обеспокоенность тем, что "с оглядкой на медийное продвижение этих легионов, нам закидывают в подсознание понятие "хороших русских", которые потом будут ещё и причастны к нашей с вами великой и неминуемой победе". И посоветовала бойцам ВСУ рассчитывать исключительно на свои силы, отметив, что и "вторичные силы пусть нам (киевскому режиму – Ред.) тоже будут в помощь".* признан иноагентом в РФ** запрещенная в РФ организация

https://ukraina.ru/20240326/1054093071.html

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Сергей Зуев

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