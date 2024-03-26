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Директор ФСБ рассказал, кто готовил теракт в "Крокусе", и кому это выгодно

Директор ФСБ рассказал, кто готовил теракт в "Крокусе", и кому это выгодно - 26.03.2024 Украина.ру

Директор ФСБ рассказал, кто готовил теракт в "Крокусе", и кому это выгодно

К теракту в "Крокус Сити Холле" украинские спецслужбы имеют непосредственное отношение, а подготовили его радикалы исламисты, заявил 26 марта директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников журналистам

2024-03-26T16:14

2024-03-26T16:14

2024-03-26T16:14

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"Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы исламисты, так естественно способствовали западные спецслужбы, сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение", - заявил Бортников. Директор ФСБ добавил, что интерес Запада и Украины в теракте в том, чтобы "раскачать ситуацию, создать панику в обществе".Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" перед концертом группы "Пикник" ворвались четверо вооруженных террористов. Они открыли стрельбу по безоружным людям, а после разлили бензин и устроили поджоги. В результате теракта, по данным СК РФ, погибли 139 человек, включая троих детей. Утром 23 марта российские спецслужбы задержали террористов в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.Помимо террористов, устроивших стрельбу, суд взял под стражу еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" - Исроила Исломова и его сыновей, Диловара и Аминчона. Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что они предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства.Несколько российских журналистов ранее выдвинул версию о том, что террористы проходили подготовку в лагере вблизи Стамбула.

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новости, россия, украина, александр бортников, фсб, спецслужба, теракт, терроризм, террорист