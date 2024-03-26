Директор ФСБ рассказал, кто готовил теракт в "Крокусе", и кому это выгодно - 26.03.2024 Украина.ру
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Директор ФСБ рассказал, кто готовил теракт в "Крокусе", и кому это выгодно
Директор ФСБ рассказал, кто готовил теракт в "Крокусе", и кому это выгодно - 26.03.2024 Украина.ру
Директор ФСБ рассказал, кто готовил теракт в "Крокусе", и кому это выгодно
К теракту в "Крокус Сити Холле" украинские спецслужбы имеют непосредственное отношение, а подготовили его радикалы исламисты, заявил 26 марта директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников журналистам
2024-03-26T16:14
2024-03-26T16:14
новости
россия
украина
александр бортников
фсб
спецслужба
теракт
терроризм
террорист
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"Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы исламисты, так естественно способствовали западные спецслужбы, сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение", - заявил Бортников. Директор ФСБ добавил, что интерес Запада и Украины в теракте в том, чтобы "раскачать ситуацию, создать панику в обществе".Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" перед концертом группы "Пикник" ворвались четверо вооруженных террористов. Они открыли стрельбу по безоружным людям, а после разлили бензин и устроили поджоги. В результате теракта, по данным СК РФ, погибли 139 человек, включая троих детей. Утром 23 марта российские спецслужбы задержали террористов в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.Помимо террористов, устроивших стрельбу, суд взял под стражу еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" - Исроила Исломова и его сыновей, Диловара и Аминчона. Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что они предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства.Несколько российских журналистов ранее выдвинул версию о том, что террористы проходили подготовку в лагере вблизи Стамбула.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, александр бортников, фсб, спецслужба, теракт, терроризм, террорист
Новости, Россия, Украина, Александр Бортников, ФСБ, спецслужба, теракт, терроризм, террорист

Директор ФСБ рассказал, кто готовил теракт в "Крокусе", и кому это выгодно

16:14 26.03.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкVII Московская конференция по международной безопасности. День первый
VII Московская конференция по международной безопасности. День первый - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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К теракту в "Крокус Сити Холле" украинские спецслужбы имеют непосредственное отношение, а подготовили его радикалы исламисты, заявил 26 марта директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников журналистам
"Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы исламисты, так естественно способствовали западные спецслужбы, сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение", - заявил Бортников.
Директор ФСБ добавил, что интерес Запада и Украины в теракте в том, чтобы "раскачать ситуацию, создать панику в обществе".
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" перед концертом группы "Пикник" ворвались четверо вооруженных террористов. Они открыли стрельбу по безоружным людям, а после разлили бензин и устроили поджоги.
В результате теракта, по данным СК РФ, погибли 139 человек, включая троих детей.
Утром 23 марта российские спецслужбы задержали террористов в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.
Помимо террористов, устроивших стрельбу, суд взял под стражу еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" - Исроила Исломова и его сыновей, Диловара и Аминчона. Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что они предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства.
Несколько российских журналистов ранее выдвинул версию о том, что террористы проходили подготовку в лагере вблизи Стамбула.
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
12:59
Теракт в Москве совершили "инакомыслящие"? Британцы, сами того не желая, указывают на УкраинуЛиния Запада в деле о трагедии в "Крокусе" достаточно определённая: с одной стороны, речь идёт о теракте, который надо осудить (у них свои "Крокусы" есть), с другой – надо вывести из-под удара Украину, чьи уши торчат за терактом уж очень явно
 
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