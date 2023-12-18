https://ukraina.ru/20231218/1052156063.html

Александр Бастрыкин, биография

Александр Бастрыкин, биография - 18.12.2023 Украина.ру

Александр Бастрыкин, биография

Председатель Следственного комитета Российской Федерации

2023-12-18T13:04

2023-12-18T13:04

2023-12-18T13:04

биография

александр бастрыкин

следственный комитет рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0f/1052145676_0:23:900:529_1920x0_80_0_0_b95875164fdd4b031bae42b40ede11a0.jpg.webp

Детство и образованиеАлександр родился 27 августа 1953 года в Пскове. Отец - Иван Ильич Бастрыкин – был из кубанских казаков, с 19 лет служил во флоте. Отважно проявил себя во время Великой Отечественной войны, за что награжден орденами и медалями. Мать - Евгения Антоновна Антонова – из города Луга под Ленинградом. Ее отец, простой крестьянин, погиб в Первую мировую войну. Во время блокады Ленинграда Евгения Антоновна трудилась на оборонном заводе, участвовала в боях за Кенигсберг, имеет боевые медали.В Пскове Бастрыкины оказались после Великой Отечественной, а в Ленинград переехали в 1958 году. Там Александр закончил школу № 27 на Васильевском острове. Занимался в Народном театре балета при Дворце культуры, волейболом, играл на гитаре, посещал театральную студию и также школу юного журналиста при ленинградской молодежной газете "Смена".Затем Бастрыкин поступает на юридический факультет ЛГУ имени А.А. Жданова. Он учился в одной группе с Владимиром Путиным и был старостой. В 1975 году получает диплом, а в 1980 в том же вузе заканчивает аспирантуру, защитив кандидатскую на тему "Проблемы расследования уголовных дел с участием иностранных граждан". Доктором юридических наук становится в 1987 году, темой научной работы Александр выбрал "Взаимодействие внутригосударственного и международного права в сфере советского уголовного судопроизводства". В 1994 году Бастрыкин получил еще и научную степень профессора.КарьераПосле получения диплома в течение двух лет Бастрыкин работал инспектором уголовного розыска, затем следователем в органах внутренних дел в Ленинграде.В 1977 году он вступил в Коммунистическую партию и состоял в ней вплоть до ее запрета в августе 1991 года.Затем Александр занимался преподавательской деятельностью с 1980 года в родном университете на кафедре уголовного процесса и криминалистики юридического факультета. Тогда же его избрали секретарем комсомола ЛГУ, а в 1982 – секретарем Ленинградского городского комитета комсомола. На следующий год Бастрыкин становится секретарем Ленинградского областного комитета комсомола и проработал там до 1985 года.Далее Александр становится старшим преподавателем юридического факультета Ленинградского государственного университета. В 1986 году его избрали заместителем секретаря парткома университета. С 1988 по 1991 год был руководителем ленинградского Института усовершенствования следственных работников при прокуратуре СССР, заведующим кафедрой следственной тактики.В 1990 году стал совладельцем правового научно-практического центра "Лойер", который на следующий год стал частью ТОО "Юридический институт" (где Бастрыкин также был совладельцем). В 1992-1996 годах был ректором Санкт-Петербургского юридического института. Параллельно с 1995 по 1996 Бастрыкин также был заведующим кафедрой транспортного права Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций.Александр был начальником правового управления Северо-Западного округа внутренних войск Министерства внутренних дел РФ с 1996 по 1998 год. Затем до 2001 года становится директором Северо-Западного филиала Российской правовой академии Министерства юстиции РФ.С июля 2001 года Бастрыкин был начальником федерального управления, с июня 2005 г. по июнь 2006 г. - главного управления Министерства юстиции России по Северо-Западному федеральному округу. В течение нескольких месяцев в 2006 году работал главой управления МВД по Центральному федеральному округу. А 6 октября в том же году занял пост заместителя генпрокурора России Юрия Чайки, был освобожден от должности 19 сентября 2007 года.Когда при прокуратуре РФ был создан Следственный комитет (СКП) 22 июня 2007 года, Быстрыкин был назначен первым заместителем генерального прокурора - председателя СКП, а 7 сентября – еще и председателем Следственного комитета при прокуратуре РФ.В период президентства Дмитрия Медведева 27 сентября 2010 года глава государства своим указом создал самостоятельную структуру – Следственный комитет (СК) России и 4 октября назначил Бастрыкина исполняющим обязанности председателя этого комитета. С 15 января 2011 года Александр стал председателем СК РФ.До сих пор Бастрыкин является преподавателем нескольких вузов: профессором кафедры криминалистики юридического факультета Московского государственного университета, профессором кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета, профессором кафедры уголовного права и процесса Санкт-Петербургский института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции, профессором кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации.Отношения и детиАлександр был женат дважды. Первой супругой в 1981 году стала Наталья Кузнецова, с которой Бастрыкин учился на одном факультете ЛГУ. Брак распался в 1988 на дружеской ноте. Наталья тоже работала в правоохранительных органах, а затем занялась предпринимательством, создав охранное агентство и издательство "Ореол".Вторая супруга – Ольга Александрова – руководитель Всероссийского государственного университета юстиции. У них с Александром двое детей. Сын Евгений сейчас также находится на государственной службе.Интересные факты:1. Бастрыкин - член Союза писателей России. Пишет как научные работы и пособия в сфере криминалистики, теории государства и права, так и более массовую литературу. Например, книги "Знаки руки. Дактилоскопия" (2004), "Убийство С. М. Кирова: новая версия старого преступления" (2015), "Трагедия юго-востока Украины. Белая книга преступлений" (2015), "Есть такая профессия — Родину защищать!" (2016). А еще он издал биографии балерины Майи Плисецкой и французской певицы Мирей Матье.2. Александр пишет еще и стихи, издает их под псевдонимом Станислава Струневского.3. С 2016 года Бастрыкин является генералом юстиции.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, александр бастрыкин, следственный комитет рф, россия