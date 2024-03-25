https://ukraina.ru/20240325/1054088619.html

Террористов готовили в Стамбуле: российские журналисты выдвинули новую версию о теракте в "Крокусе"

Террористов готовили в Стамбуле: российские журналисты выдвинули новую версию о теракте в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру

Террористов готовили в Стамбуле: российские журналисты выдвинули новую версию о теракте в "Крокусе"

Террористов, убивших посетителей "Крокус Сити Холла", готовили в Стамбуле. Такое мнение высказали российские военные журналисты Семен Пегов и Борис Рожин

2024-03-25T13:04

2024-03-25T13:04

2024-03-25T13:05

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крокус сити холл

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Террористов, убивших людей в подмосковном "Крокус Сити Хотте", якобы два месяца готовили в Стамбуле. Об этом сообщил российский журналист, автор телеграм-канала WarGonzo Семён ПеговПегов отметил, что ранее такая версия уже выдвигалась, а после первых допросов террористов она нашла своё подтверждение.Блогер Борис Рожин написал, что российские спецслужбы, тесно сотрудничая с турецкими коллегами, якобы передали в Стамбул информацию о существовании в предместьях города лагеря по подготовке террористов."После чего турецкая MIT (Национальная разведывательная организация. – Ред.) рано утром провели спец операцию по ликвидации ячейки террористов и инструкторов в двух закрытых законспирированных военных лагерях в окрестностях Стамбула", - перепечатал Рожин сообщение телеграм-канала Condottiero.Авторы Condottiero обратили внимание на то, что задержанные террористы очень плохо изъясняются на русском языке. По версии авторов канала, это свидетельствует о том, что они долгое время и очень часто общались на другом языке и находились за пределами России."Это и объясняется временем их подготовки в одном из военных лагерей одной из исламских группировок. Турция, Сирия, Алжир, Судан… скоро станет понятно", - говорится в сообщении.Вечером в пятницу 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске, ворвались террористы и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, в результате теракта погибли 137 человек, в том числе трое детей.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Он заявил, что четверо террористов задержаны в Брянской области, они попытались скрыться и двигались к границе с Украиной. МВД сообщили, что задержанные иностранные граждане.Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.Во время допроса один из задержанных рассказал, что пару недель назад приехал в Россию из Турции. Фотографии террориста из Стамбула опубликовало РИА "Новости".

https://ukraina.ru/20240325/1054084184.html

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