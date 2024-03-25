https://ukraina.ru/20240325/1054088619.html
Террористов готовили в Стамбуле: российские журналисты выдвинули новую версию о теракте в "Крокусе"
Террористов готовили в Стамбуле: российские журналисты выдвинули новую версию о теракте в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру
Террористов готовили в Стамбуле: российские журналисты выдвинули новую версию о теракте в "Крокусе"
Террористов, убивших посетителей "Крокус Сити Холла", готовили в Стамбуле. Такое мнение высказали российские военные журналисты Семен Пегов и Борис Рожин
2024-03-25T13:04
2024-03-25T13:04
2024-03-25T13:05
новости
стамбул
турция
россия
семен пегов
борис рожин
теракт
терроризм
террорист
крокус сити холл
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Террористов, убивших людей в подмосковном "Крокус Сити Хотте", якобы два месяца готовили в Стамбуле. Об этом сообщил российский журналист, автор телеграм-канала WarGonzo Семён ПеговПегов отметил, что ранее такая версия уже выдвигалась, а после первых допросов террористов она нашла своё подтверждение.Блогер Борис Рожин написал, что российские спецслужбы, тесно сотрудничая с турецкими коллегами, якобы передали в Стамбул информацию о существовании в предместьях города лагеря по подготовке террористов."После чего турецкая MIT (Национальная разведывательная организация. – Ред.) рано утром провели спец операцию по ликвидации ячейки террористов и инструкторов в двух закрытых законспирированных военных лагерях в окрестностях Стамбула", - перепечатал Рожин сообщение телеграм-канала Condottiero.Авторы Condottiero обратили внимание на то, что задержанные террористы очень плохо изъясняются на русском языке. По версии авторов канала, это свидетельствует о том, что они долгое время и очень часто общались на другом языке и находились за пределами России."Это и объясняется временем их подготовки в одном из военных лагерей одной из исламских группировок. Турция, Сирия, Алжир, Судан… скоро станет понятно", - говорится в сообщении.Вечером в пятницу 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске, ворвались террористы и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, в результате теракта погибли 137 человек, в том числе трое детей.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Он заявил, что четверо террористов задержаны в Брянской области, они попытались скрыться и двигались к границе с Украиной. МВД сообщили, что задержанные иностранные граждане.Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.Во время допроса один из задержанных рассказал, что пару недель назад приехал в Россию из Турции. Фотографии террориста из Стамбула опубликовало РИА "Новости".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, стамбул, турция, россия, семен пегов, борис рожин, теракт, терроризм, террорист, крокус сити холл
Новости, Стамбул, Турция, Россия, Семен Пегов, Борис Рожин, теракт, терроризм, террорист, Крокус Сити Холл
Террористов готовили в Стамбуле: российские журналисты выдвинули новую версию о теракте в "Крокусе"
13:04 25.03.2024 (обновлено: 13:05 25.03.2024)
Террористов, убивших посетителей "Крокус Сити Холла", готовили в Стамбуле. Такое мнение высказали российские военные журналисты Семен Пегов и Борис Рожин
Террористов, убивших людей в подмосковном "Крокус Сити Хотте", якобы два месяца готовили в Стамбуле. Об этом сообщил российский журналист, автор телеграм-канала WarGonzo Семён Пегов
"По данным источников проекта @wargonzo
в силовых структурах, всех четырёх террористов готовили в одном из лагерей в Турции, а именно – в Стамбуле", - говорится в сообщении
.
Пегов отметил, что ранее такая версия уже выдвигалась
, а после первых допросов террористов она нашла своё подтверждение.
Блогер Борис Рожин написал
, что российские спецслужбы, тесно сотрудничая с турецкими коллегами, якобы передали в Стамбул информацию о существовании в предместьях города лагеря по подготовке террористов.
"После чего турецкая MIT (Национальная разведывательная организация. – Ред.) рано утром провели спец операцию по ликвидации ячейки террористов и инструкторов в двух закрытых законспирированных военных лагерях в окрестностях Стамбула", - перепечатал Рожин сообщение телеграм-канала Condottiero.
Авторы Condottiero обратили внимание
на то, что задержанные террористы очень плохо изъясняются на русском языке. По версии авторов канала, это свидетельствует о том, что они долгое время и очень часто общались на другом языке и находились за пределами России.
"Это и объясняется временем их подготовки в одном из военных лагерей одной из исламских группировок. Турция, Сирия, Алжир, Судан… скоро станет понятно", - говорится в сообщении
.
Вечером в пятницу 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске, ворвались террористы и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, в результате теракта погибли 137 человек, в том числе трое детей.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143.
По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека.
Президент России Владимир Путин
объявил 24 марта днем общенационального траура. Он заявил, что четверо террористов задержаны в Брянской области, они попытались скрыться и двигались к границе с Украиной. МВД сообщили, что задержанные иностранные граждане.
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
Во время допроса один из задержанных рассказал, что пару недель назад приехал в Россию из Турции. Фотографии
террориста из Стамбула опубликовало РИА "Новости".