Теракт в Москве совершили "инакомыслящие"? Британцы, сами того не желая, указывают на Украину

Линия Запада в деле о трагедии в "Крокусе" достаточно определённая: с одной стороны, речь идёт о теракте, который надо осудить (у них свои "Крокусы" есть), с другой – надо вывести из-под удара Украину, чьи уши торчат за терактом уж очень явно

Попытке каким-то образом оправдать Украину посвящена и небольшая статья, опубликованная 24 марта в британской The Telegraph под характерным названием: "Великобритания предупреждает Путина не использовать нападение Москвы для усиления войны против Украины".Ключевой фрагмент статьи – редакционный инсайд:"Высокопоставленный источник в службе безопасности Уайтхолла" сообщил Тhe Telegraph, что попытки российского руководства "возложить всё это на Украину неудивительно, поскольку оно пытается ещё больше одурачить российский народ, притворяясь, что в России нет инакомыслия".То же самое пишет авторитетный журнал The Economist (статья не подписана, т.е. является редакционной): "Жёстокая двухлетняя война Кремля на Украине создала новых врагов и увеличила количество оружия, находящегося в открытом обращении среди вернувшихся солдат. Дома существует сильное националистическое движение".Истерика "высокопоставленного источника" The Telegraph и автора статьи в The Economist понятна – после "Одесской Хатыни", террористических обстрелов Донецка и Белгорода, убийства Дугиной и Татарского доказывать непричастность Украины к террористической деятельности довольно сложно. Но приходится стараться, а когда сильно нервничаешь, то допускаешь ошибки.Критической ошибкой в данном случае является попытка обвинить в теракте неких российских "диссидентов".Во-первых, в тех же самых статьях утверждается, что ответственность на себя взяла ИГИЛ*.Причастна ли к теракту ИГИЛ* или нет, мы, разумеется, не знаем. Отметим только, что стилистика теракта нетипична для исламских террористов (они обычно не отходят), а заявление последовало с большой задержкой и от имени издания, которое уже довольно давно не работает. Так что тут есть определённые сомнения.Так или иначе, но ИГИЛ* – вовсе не российские диссиденты и не "националистическое движение". Для России так же, как для США или Великобритании, это внешняя угроза.Но, если это даже ИГИЛ*, то это совершенно не свидетельствует об отсутствии украинского следа. Мы помним, что украинское посольство в Таджикистане вполне открыто призывало местных жителей к вступлению в "Интернациональный легион обороны Украины". Мы помним, что в 2014 году из Крыма в Россию выехали сторонники экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"* (они именно потому и выехали, что в России их организация запрещена, а на Украине – нет). Мы помним, что в рядах ВСУ сражается "ичкерийский батальон"* Абдулхакима Шишани, который на видео из приграничья признается, что действует по заветам Шамиля Басаева. Британские издания об этом, правда, не упоминают – а то получится, что ИГИЛовский* след ведёт в Киев...Во-вторых, ссылки на "инакомыслие" в России – типичное рассуждение украинской пропаганды, при помощи которого обосновывается существование террористических организаций – т.н. "Русского добровольческого корпуса"* и "Легиона Свобода России"*. Кстати, по сообщениям СМИ, во время спасательных работ в развалинах "Крокуса" был найден автомат с раскрашенной в триколор рукоятью и с надписью "За свободу России".Суть украинской пропаганды простая – в России, якобы, существует глубокий раскол и мощная оппозиция, которая борется с "режимом" военными методами. Нынешнее наступление в Белгородской и Курской областях, по официальной версии, ведётся одним из этих формирований, хотя на самом деле они снимают тик-токи в тылу (это вынуждены признать даже украинские СМИ), а воюют украинские подразделения с большим числом иностранных наёмников (об этом сообщают жители городов Сумской области).В общем же у британских СМИ получается как-то несерьёзно – если теракт совершила "российская оппозиция", так эта "оппозиция" управляется из украинского ГУР (которой, в свою очередь, управляет Intelligence Service), а её военизированные формирования организационно входят в состав ВСУ.Таким образом, The Telegraph и The Economist совершенно случайно обнаружили в теракте в "Крокусе" тот самый "украинский след", который они так упорно отрицают.* Террористические организации, запрещённые в России.

