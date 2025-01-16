Россия и ЦАР: Туандера пришел на обед к Путину - 16.01.2025 Украина.ру
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Россия и ЦАР: Туандера пришел на обед к Путину
Россия и ЦАР: Туандера пришел на обед к Путину - 16.01.2025 Украина.ру
Россия и ЦАР: Туандера пришел на обед к Путину
Президент России Владимир Путин и президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен Арканж Туадера провели переговоры за деловым обедом в Кремле. В числе основных тем были энергетика, безопасность и сельское хозяйство. Российский лидер анонсировал подписание нескольких документов по результатам разговора
2025-01-16T16:44
2025-01-16T16:44
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Во время встречи президент ЦАР Фостен Арканж Туадера поблагодарил Путина за поставки топлива и зерна, в том числе 50 тысяч тонн российской пшеницы. Глава ЦАР также отметил, что Банги заинтересована в привлечении российских инвесторов в сферу сельского хозяйства республики.Российский лидер ответил, что Москва готова продолжать оказывать гуманитарную помощь Центральноафриканской Республике.Также стороны обсудили вопросы энергетики и обеспечения безопасности. Путин отметил, что перспективы в указанных направлениях еще будут обсуждены лидерами стран "с глазу на глаз".Также Путин отметил, что товарооборот России и Центральноафриканской Республики увеличился почти в восемь раз за последний год и анонсировал подписание нескольких документов.Тему мировой роли Глобального Юга изучил обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко: Мир под нажимом. Глобальный Юг усаживает Россию за стол переговоров.
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новости, россия, центральноафриканская республика (цар), кремль, владимир путин, владимир скачко, украина.ру
Новости, Россия, Центральноафриканская республика (ЦАР), Кремль, Владимир Путин, Владимир Скачко, Украина.ру

Россия и ЦАР: Туандера пришел на обед к Путину

16:44 16.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с президентом ЦАР Ф. А. Туадерой
Встреча президента Владимира Путина с президентом ЦАР Ф. А. Туадерой - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен Арканж Туадера провели переговоры за деловым обедом в Кремле. В числе основных тем были энергетика, безопасность и сельское хозяйство. Российский лидер анонсировал подписание нескольких документов по результатам разговора
Во время встречи президент ЦАР Фостен Арканж Туадера поблагодарил Путина за поставки топлива и зерна, в том числе 50 тысяч тонн российской пшеницы. Глава ЦАР также отметил, что Банги заинтересована в привлечении российских инвесторов в сферу сельского хозяйства республики.
"Что касается сельского хозяйства, ЦАР обладает великим потенциалом, у нас большая территория, у нас более 15 миллионов гектаров территории. Мы готовы улучшать этот сектор, но, тем не менее, недостаёт специалистов и необходимого оборудования. Мы хотели бы, чтобы инвесторы из Российской Федерации больше вкладывали в проекты, связанные с сельским хозяйством, животноводством, чтобы способствовать диверсификации импорта хлопка и арахиса", - сказал он.
Российский лидер ответил, что Москва готова продолжать оказывать гуманитарную помощь Центральноафриканской Республике.
Также стороны обсудили вопросы энергетики и обеспечения безопасности. Путин отметил, что перспективы в указанных направлениях еще будут обсуждены лидерами стран "с глазу на глаз".
Также Путин отметил, что товарооборот России и Центральноафриканской Республики увеличился почти в восемь раз за последний год и анонсировал подписание нескольких документов.
"Укрепляется нормативно-правовая база нашего взаимодействия. Подписано уже несколько документов между различными министерствами, ведомствами. Да и в ходе вашего визита мы намечаем также подписать несколько документов, которые будут создавать хорошую, солидную основу, правовую основу нашего взаимодействия", - резюмировал Путин.
Тему мировой роли Глобального Юга изучил обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко: Мир под нажимом. Глобальный Юг усаживает Россию за стол переговоров.
 
НовостиРоссияЦентральноафриканская республика (ЦАР)КремльВладимир ПутинВладимир СкачкоУкраина.ру
 
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