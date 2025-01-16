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Россия и ЦАР: Туандера пришел на обед к Путину
Россия и ЦАР: Туандера пришел на обед к Путину - 16.01.2025 Украина.ру
Россия и ЦАР: Туандера пришел на обед к Путину
Президент России Владимир Путин и президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен Арканж Туадера провели переговоры за деловым обедом в Кремле. В числе основных тем были энергетика, безопасность и сельское хозяйство. Российский лидер анонсировал подписание нескольких документов по результатам разговора
2025-01-16T16:44
2025-01-16T16:44
2025-01-16T16:44
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Во время встречи президент ЦАР Фостен Арканж Туадера поблагодарил Путина за поставки топлива и зерна, в том числе 50 тысяч тонн российской пшеницы. Глава ЦАР также отметил, что Банги заинтересована в привлечении российских инвесторов в сферу сельского хозяйства республики.Российский лидер ответил, что Москва готова продолжать оказывать гуманитарную помощь Центральноафриканской Республике.Также стороны обсудили вопросы энергетики и обеспечения безопасности. Путин отметил, что перспективы в указанных направлениях еще будут обсуждены лидерами стран "с глазу на глаз".Также Путин отметил, что товарооборот России и Центральноафриканской Республики увеличился почти в восемь раз за последний год и анонсировал подписание нескольких документов.Тему мировой роли Глобального Юга изучил обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко: Мир под нажимом. Глобальный Юг усаживает Россию за стол переговоров.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, центральноафриканская республика (цар), кремль, владимир путин, владимир скачко, украина.ру
Новости, Россия, Центральноафриканская республика (ЦАР), Кремль, Владимир Путин, Владимир Скачко, Украина.ру
Россия и ЦАР: Туандера пришел на обед к Путину
Президент России Владимир Путин и президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен Арканж Туадера провели переговоры за деловым обедом в Кремле. В числе основных тем были энергетика, безопасность и сельское хозяйство. Российский лидер анонсировал подписание нескольких документов по результатам разговора
Во время встречи президент ЦАР Фостен Арканж Туадера поблагодарил Путина за поставки топлива и зерна, в том числе 50 тысяч тонн российской пшеницы. Глава ЦАР также отметил, что Банги заинтересована в привлечении российских инвесторов в сферу сельского хозяйства республики.
"Что касается сельского хозяйства, ЦАР обладает великим потенциалом, у нас большая территория, у нас более 15 миллионов гектаров территории. Мы готовы улучшать этот сектор, но, тем не менее, недостаёт специалистов и необходимого оборудования. Мы хотели бы, чтобы инвесторы из Российской Федерации больше вкладывали в проекты, связанные с сельским хозяйством, животноводством, чтобы способствовать диверсификации импорта хлопка и арахиса", - сказал он.
Российский лидер ответил, что Москва
готова продолжать оказывать гуманитарную помощь Центральноафриканской Республике
.
Также стороны обсудили вопросы энергетики и обеспечения безопасности. Путин отметил, что перспективы в указанных направлениях еще будут обсуждены лидерами стран "с глазу на глаз".
Также Путин отметил, что товарооборот России и Центральноафриканской Республики увеличился почти в восемь раз за последний год и анонсировал подписание нескольких документов.
"Укрепляется нормативно-правовая база нашего взаимодействия. Подписано уже несколько документов между различными министерствами, ведомствами. Да и в ходе вашего визита мы намечаем также подписать несколько документов, которые будут создавать хорошую, солидную основу, правовую основу нашего взаимодействия", - резюмировал Путин.