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Россия и ЦАР: Туандера пришел на обед к Путину

Россия и ЦАР: Туандера пришел на обед к Путину - 16.01.2025 Украина.ру

Россия и ЦАР: Туандера пришел на обед к Путину

Президент России Владимир Путин и президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен Арканж Туадера провели переговоры за деловым обедом в Кремле. В числе основных тем были энергетика, безопасность и сельское хозяйство. Российский лидер анонсировал подписание нескольких документов по результатам разговора

2025-01-16T16:44

2025-01-16T16:44

2025-01-16T16:44

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Во время встречи президент ЦАР Фостен Арканж Туадера поблагодарил Путина за поставки топлива и зерна, в том числе 50 тысяч тонн российской пшеницы. Глава ЦАР также отметил, что Банги заинтересована в привлечении российских инвесторов в сферу сельского хозяйства республики.Российский лидер ответил, что Москва готова продолжать оказывать гуманитарную помощь Центральноафриканской Республике.Также стороны обсудили вопросы энергетики и обеспечения безопасности. Путин отметил, что перспективы в указанных направлениях еще будут обсуждены лидерами стран "с глазу на глаз".Также Путин отметил, что товарооборот России и Центральноафриканской Республики увеличился почти в восемь раз за последний год и анонсировал подписание нескольких документов.Тему мировой роли Глобального Юга изучил обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко: Мир под нажимом. Глобальный Юг усаживает Россию за стол переговоров.

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новости, россия, центральноафриканская республика (цар), кремль, владимир путин, владимир скачко, украина.ру