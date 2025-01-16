"Почему ты не простил человека, который в тебя стрелял?": Зеленский сделал резкий выпад в сторону Фицо
Коллаж: Зеленский и Фицо
Владимир Зеленский заявил в интервью украинскому изданию "Европейская правда" заявил, что спрашивал у премьер-министра Словакии Роберта Фицо, почему он не простил 71-летнего писателя Юрая Цинтулу, который покушался на его жизнь в мае прошлого года
По словам Зеленского, этот разговор с Фицо состоялся во время одного из саммитов Евросоюза. Главарь киевского режима подчеркнул, что напомнил тогда словацкому премьеру, что осудил покушение на него, так как "стрелять в людей - это преступление", а также напомнил Фицо, что словацкое правительство "играет в очень опасные игры и делает это потому, что война не пришла в их дом".
"Нельзя прощать убийцу. Я ему говорю: "В тебя стреляли. Почему ты не простил убийцу? Почему ты арестовал человека, который в тебя стрелял? - сказал Зеленский, добавив, что зло должно быть наказано".
Фицо ответил ему "здесь еще нужно понять, где зло, а где нет".
Пару дней назад премьер Словакии раскритиковал Киев за отказ от транзита российского газа и предложил Зеленскому обсудить проблему на территории Словакии вблизи с украинской границей. Зеленский отказался, заявив, что предлагал Фицо помощь, но тот "напыщенно отказался".
Словацкий премьер призвал положить конец попрошайничеству и шантажу Зеленского и пообещал, что если Киев не пересмотрит свое решение в течение трех-четырех недель, Братислава приступит к ответным мерам в отношении Украины.
Фицо также отметил, что ущерб Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно составляет порядка 500 миллионов евро. Еще примерно миллиард евро страна потеряет из-за скачка цен, которая теперь очевидно произойдет.
Покушение на Фицо было совершено в мае прошлого года. Нападавший выстрелил в премьера пять раз, полиция задержала злоумышленника на месте. Он заявил, что руководствовался политическими мотивами, поскольку был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против идеи Фицо остановить поставки вооружения на Украину.
На фоне энергетических проблем словацкая оппозиция объявила, что собирается объявить Фицо импичмент. Причина - недовольство его политикой. Подробности здесь: Словацкая оппозиция пытается отстранить Фицо от власти.