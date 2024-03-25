Медведев призвал к расправе над террористами и сочувствующими им - 25.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240325/1054091098.html
Медведев призвал к расправе над террористами и сочувствующими им
Медведев призвал к расправе над террористами и сочувствующими им - 25.03.2024 Украина.ру
Медведев призвал к расправе над террористами и сочувствующими им
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал к жестокой расправе над организаторами, исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", а также над теми, кто сочувствовал террористам. Мнение Медведев выразил в своём телеграм-канале
2024-03-25T13:28
2024-03-25T13:44
новости
россия
украина
теракт
терроризм
террорист
крокус сити холл
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053466285_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_dcac3735c97400deaf1196c24a2dd946.jpg
Медведев отметил хорошую работу российских спецслужб и военнослужащих, которые задержали террористов, которые после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" попытались скрыться и направили к границе с Украиной. "Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", - написал Медведев. Зампред Совбеза РФ позднее закрепил опубликованный текст в своём телеграм-канале. Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу.В Следственном комитете РФ сообщили о гибели 137 человек, в том числе трое детей. В МЧС заявили, что в результате теракта пострадали 152 человека.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.Ряд российских журналистов выдвинул версию о том, что террористы проходили подготовку в лагере вблизи Стамбула.
https://ukraina.ru/20240325/1054088619.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053466285_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0229d41b45341941a094f508d46e624c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, теракт, терроризм, террорист, крокус сити холл, дмитрий медведев
Новости, Россия, Украина, теракт, терроризм, террорист, Крокус Сити Холл, Дмитрий Медведев

Медведев призвал к расправе над террористами и сочувствующими им

13:28 25.03.2024 (обновлено: 13:44 25.03.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал к жестокой расправе над организаторами, исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", а также над теми, кто сочувствовал террористам. Мнение Медведев выразил в своём телеграм-канале
Медведев отметил хорошую работу российских спецслужб и военнослужащих, которые задержали террористов, которые после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" попытались скрыться и направили к границе с Украиной.

"Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", - написал Медведев.
Зампред Совбеза РФ позднее закрепил опубликованный текст в своём телеграм-канале.
© Дмитрий Медведев телеграм-канал скриншот
© Дмитрий Медведев телеграм-канал скриншот
Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу.
В Следственном комитете РФ сообщили о гибели 137 человек, в том числе трое детей. В МЧС заявили, что в результате теракта пострадали 152 человека.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
Ряд российских журналистов выдвинул версию о том, что террористы проходили подготовку в лагере вблизи Стамбула.
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
13:04
Террористов готовили в Стамбуле: российские журналисты выдвинули новую версию о теракте в "Крокусе"Террористов, убивших посетителей "Крокус Сити Холла", готовили в Стамбуле. Такое мнение высказали российские военные журналисты Семен Пегов и Борис Рожин
 
НовостиРоссияУкраинатеракттерроризмтеррористКрокус Сити ХоллДмитрий Медведев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:5339-секундное "величие": эксперты объяснили, почему Польша отказалась сбивать "российскую" ракету
14:52Как эвакуировали зрителей при теракте в "Крокусе" разберутся следователи
14:49Донецкий фронт. Часов Яр и Красногоровку возьмут с помощью ФАБов
14:49Зеленского оскорбили журналисты, он начал репрессии - СМИ
14:30Проклятие колониальной экономики. Почему Украина полностью зависит от экспорта зерна
14:10Афганский синдром: за терактом в "Крокусе" может стоять ИГ*, но без Украины не обошлось
14:03"Это был пристрелочный": СМИ сообщают об ударе ВС РФ по центру принятия решений в Киеве
13:47Теракт в "Крокусе" ─ демонстративная акция Запада
13:28Медведев призвал к расправе над террористами и сочувствующими им
13:21Кремль отказался отвечать на вопрос о причастности ИГ* к теракту в "Крокусе"
13:08Взрывы в Киеве, планы Кличко, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 марта
13:05"Скорбеть по-донбасски": бронежилет для души
13:04Террористов готовили в Стамбуле: российские журналисты выдвинули новую версию о теракте в "Крокусе"
12:57Как удары по нефтезаводам России бьют по нефтяному сектору США: Голубовский о страхах Байдена
12:46Путин обсудит с силовиками принимаемые после теракта меры
12:45Песков рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"
12:24Бывший посол Британии усомнился в эффекте от переданного Киеву оружия
11:59"Кто-то должен за это заплатить": европейские диамантеры столкнулись с трудностями из-за санкций ЕС
11:54"Всплеск патриотического рвения прошел": всё меньше украинцев верят в победу Киева - Politico
11:37"Кровавый теракт": Москалькова высказалась о событиях в "Крокусе"
Лента новостейМолния