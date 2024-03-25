Медведев призвал к расправе над террористами и сочувствующими им
13:28 25.03.2024 (обновлено: 13:44 25.03.2024)
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал к жестокой расправе над организаторами, исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", а также над теми, кто сочувствовал террористам. Мнение Медведев выразил в своём телеграм-канале
Медведев отметил хорошую работу российских спецслужб и военнослужащих, которые задержали террористов, которые после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" попытались скрыться и направили к границе с Украиной.
"Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", - написал Медведев.
"Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", - написал Медведев.
Зампред Совбеза РФ позднее закрепил опубликованный текст в своём телеграм-канале.
© Дмитрий Медведев телеграм-канал скриншот
© Дмитрий Медведев телеграм-канал скриншот
Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу.
В Следственном комитете РФ сообщили о гибели 137 человек, в том числе трое детей. В МЧС заявили, что в результате теракта пострадали 152 человека.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
Ряд российских журналистов выдвинул версию о том, что террористы проходили подготовку в лагере вблизи Стамбула.