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Медведев призвал к расправе над террористами и сочувствующими им

Медведев призвал к расправе над террористами и сочувствующими им - 25.03.2024 Украина.ру

Медведев призвал к расправе над террористами и сочувствующими им

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал к жестокой расправе над организаторами, исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", а также над теми, кто сочувствовал террористам. Мнение Медведев выразил в своём телеграм-канале

2024-03-25T13:28

2024-03-25T13:28

2024-03-25T13:44

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Медведев отметил хорошую работу российских спецслужб и военнослужащих, которые задержали террористов, которые после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" попытались скрыться и направили к границе с Украиной. "Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", - написал Медведев. Зампред Совбеза РФ позднее закрепил опубликованный текст в своём телеграм-канале. Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу.В Следственном комитете РФ сообщили о гибели 137 человек, в том числе трое детей. В МЧС заявили, что в результате теракта пострадали 152 человека.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.Ряд российских журналистов выдвинул версию о том, что террористы проходили подготовку в лагере вблизи Стамбула.

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новости, россия, украина, теракт, терроризм, террорист, крокус сити холл, дмитрий медведев