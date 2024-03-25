https://ukraina.ru/20240325/1054085613.html
"Всплеск патриотического рвения прошел": всё меньше украинцев верят в победу Киева - Politico
"Всплеск патриотического рвения прошел": всё меньше украинцев верят в победу Киева - Politico - 25.03.2024 Украина.ру
"Всплеск патриотического рвения прошел": всё меньше украинцев верят в победу Киева - Politico
Всё большее количество украинцев сомневаются к победе Киева в конфликте, сообщили журналисты Politico
2024-03-25T11:54
2024-03-25T11:54
2024-03-25T11:54
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Американские журналисты рассказали о 28-летнем украинце Артеме, который скрывается от призыва в ряды Вооруженных сил Украины. Артём выходит на улицу в кепке, надвигает ее на глаза, и избегает таких мест, как метро, где полиция проверяет документы в поисках уклонистов, пишет Politico.Некоторые из его друзей ещё большие параноики: они вообще не выходят из дома, рассказал он.В статье подчеркнули, что в первые дни спецоперации украинцы разных возрастов пришли в центры набора добровольцев.Журналисты ссылаются на данные Министерства внутренних дел Украины, которое с февраля 2022 года возбудило около 9 тысяч дел об уклонении от службы. При этом, подчеркивает Politico, это лишь "поверхностное представление".Депутат Верховной Рады Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что украинцы все более скептично относятся к военной службе из-за колебаний Запада в вопросе предоставления военной помощи.
https://ukraina.ru/20240324/1054074886.html
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новости, украина, запад, politico, мобилизация, призывники, призыв, всу
Новости, Украина, Запад, Politico, мобилизация, призывники, призыв, ВСУ
"Всплеск патриотического рвения прошел": всё меньше украинцев верят в победу Киева - Politico
Всё большее количество украинцев сомневаются к победе Киева в конфликте, сообщили журналисты Politico
Американские журналисты рассказали о 28-летнем украинце Артеме, который скрывается от призыва в ряды Вооруженных сил Украины. Артём выходит на улицу в кепке, надвигает ее на глаза, и избегает таких мест, как метро, где полиция проверяет документы в поисках уклонистов, пишет Politico.
Некоторые из его друзей ещё большие параноики: они вообще не выходят из дома, рассказал он.
В статье подчеркнули, что в первые дни спецоперации украинцы разных возрастов пришли в центры набора добровольцев.
"Но этот ранний всплеск патриотического рвения пошел на убыль, поскольку война идет уже третий год, мешки для трупов наполняются, а люди возвращаются домой ранеными и изуродованными. Пессимизм в отношении будущего конфликта также усиливается: все больше людей задаются вопросом, способна ли Украина победить силы Москвы", - говорится в статье
.
Журналисты ссылаются на данные Министерства внутренних дел Украины, которое с февраля 2022 года возбудило около 9 тысяч дел об уклонении от службы. При этом, подчеркивает Politico, это лишь "поверхностное представление".
Депутат Верховной Рады Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает
, что украинцы все более скептично относятся к военной службе из-за колебаний Запада в вопросе предоставления военной помощи.